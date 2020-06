Was wichtig ist

Bayer legt Glyphosat-Klagewelle mit elf Milliarden Dollar bei. Darauf einigte sich der deutsche Konzern mit einem Großteil seiner Kläger in den USA bei einem Vergleich. Auch zukünftige juristische Risiken im Zusammenhang mit dem Unkrautmittel sollen so ausgeschlossen werden. Von Elisabeth Dostert

Polizeigewerkschaft wirft Stadt Stuttgart Versäumnisse vor. Die "Problemszene" versammle sich regelmäßig auf öffentlichen Grünflächen - Forderungen nach einer Durchsetzung von Verboten seien ignoriert worden. Zur Nachricht

Trump will US-Truppen von Deutschland teilweise nach Polen verlegen. Dass der US-Präsident Truppen aus Deutschland abziehen will, war bekannt. Jetzt sagt er, wohin die Soldaten gehen sollen. Als Begründung nennt er Berlins Verteidigungsausgaben, die ihm zu gering sind

Mordanklage gegen drei Männer im Fall Ahmaud Arbery. Die Tötung des Afroamerikaners hatte in den USA für Entsetzen gesorgt. In einem Video der Tat ist zu sehen, wie das Trio regelrecht Jagd auf den Jogger macht. Mehr dazu

News zum Coronavirus

Lufthansa-Großaktionär Thiele will Rettungspaket zustimmen. "Ich werde für die Beschlussvorlage stimmen", zitiert die FAZ den Großaktionär der Airline. Thiele könnte als größter Aktionär mit einem Anteil von 15,5 Prozent den Staatseinstieg verhindern. Meldungen zu Corona und der Wirtschaft. Wo der Investor sich einmischt, geht es oft sehr direkt zu. Wer ist der Mann, der die Bundesregierung in den letzten Wochen so sehr beschäftigte? Von Jens Flottau, Simon Groß und Dieter Sürig (SZ Plus). Die Lufthansa einigt sich zudem mit der Gewerkschaft der Flugbegleiter auf ein Krisenpaket, das Einsparungen von einer halben Milliarde Euro und einen vierjährigen Kündigungsschutz vorsieht.

Neuinfektionen in den USA erreichen neue Rekordwerte. Einige Bundesstaaten in den USA verzeichnen neue Höchststände - der Gouverneur von Texas spricht von einem "massiven Ausbruch". Mehr Meldungen aus der ganzen Welt

Wie Berlin versucht, durch die Krise zu kommen. Der Senat lockert die Auflagen, während ganze Mietshäuser unter Quarantäne stehen. Kann das gutgehen? Vielleicht - denn die neuen Gruppen von Infizierten sind klar umrissen. Von Jan Heidtmann

Außerdem wichtig

Was wichtig wird

Hauptversammlung der Lufthansa mit Abstimmung über Rettungspaket. Die Aktionäre der Fluggesellschaft müssen entscheiden, ob sie den ausgehandelten Deal mit der Bundesregierung über den Staatseinstieg bei der Airline annehmen.

Abstimmung über größte Verfassungsänderung in Russland beginnt. 110,5 Millionen Wahlberechtigte sind dazu aufgerufen. Die Wähler entscheiden über ein Paket von Änderungen. Auf Kritik stößt vor allem die Ausweitung der Machtbefugnisse für den Präsidenten. Putin könnte 16 weitere Jahre bis 2036 im Amt bleiben.

Sondersitzung im NRW-Landtag zur Lage im Kreis Gütersloh. Die Fraktionen von SPD und Grünen hatten die Sitzung des Gesundheitsausschusses gemeinsam beantragt. Die Landesregierung soll einen Bericht vorlegen, lautet ihre Forderung.

Frühstücksflocke

Liebe Werbeagenturen, lasst doch bitte die Gitarre in Ruhe! Wenn es in der Werbung totaaal jung und ausgelassen zugehen soll, schiebt sofort jemand eine E-Gitarre ins Bild. Dass sie dann niemand spielen kann? Egal. Von Max Fellmann und Jonas Natterer