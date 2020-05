Nachrichten am Morgen - die Übersicht für Eilige

Ein Mann wird in Singapur auf das Coronavirus getestet.

Was wichtig ist und wird.

Das Wichtigste zum Coronavirus

Steigende Nachfrage nach angeblichem Corona-Heilmittel. Die Wirkung des Tranks "Covid-Organics" ist nicht belegt - trotzdem ordern immer mehr afrikanische Länder. Was steckt dahinter? Von Bernd Dörries

Studie: Covid-19-Patienten sind nach elf Tagen nicht mehr ansteckend. Das gilt auch, wenn sie positiv auf das neuartige Coronavirus getestet werden, zeigt eine Untersuchung von Forschern aus Singapur. Meldungen aus der Wissenschaft

"Man lässt uns nicht mithelfen." Abgesagte Prüfungen, Unsicherheit, zu viel Arbeit oder gar keine Arbeit: Für angehende Ärzte hat die Corona-Krise viel durcheinandergebracht. Sie legt aber auch die Schwächen des Medizinstudiums offen. Von Matthias Kreienbrink (SZ Plus)

Außerdem wichtig:

Was außer dem Coronavirus noch wichtig ist

Streit in bayerischer AfD. Es sollen Abwahlanträge gegen die Fraktionsvorsitzenden Ebner-Steiner und Hahn sowie gegen den parlamentarischen Geschäftsführer Mang vorliegen. Am Mittwoch soll es in der Franktionssitzung zur Abstimmung kommen. Die Details

FC Bayern gewinnt Topspiel der Bundesliga. Nach dem 5:2-Sieg im heimischen Stadion gegen Eintracht Frankfurt führen die Münchner die Tabelle weiterhin mit vier Punkten Vorsprung auf Borussia Dortmund an. Die Samstagsspiele im Überblick

Was wichtig wird

Korruptionsprozess gegen Israels Ministerpräsident Netanjahu beginnt. Ihm werden Betrug, Untreue und Bestechlichkeit vorgeworfen, es geht um den Verdacht der Beeinflussung von Medien, angeblich krumme Deals mit Unternehmen und Luxusgeschenke im Gegenzug für politische Gefälligkeiten. Netanjahu weist alle Vorwürfe zurück. SZ-Korrespondentin Alexandra Föder-Schmid berichtet.

Sonntagsspiele in der Bundesliga. Am 27. Spieltag begegnen sich im rheinischen Derby der 1. FC Köln und Fortuna Düsseldorf, Mainz trifft auf Leipzig und der FC Augsburg ist auf Schalke zu Gast. Die Bundesliga im Überblick

Frühstücksflocke

Ein Flügelschlag Abstand. Klebeband am Büroboden? Einkaufswagen gegen die Miteinkäufer? Es gibt längst kreativere Methoden, um Mitmenschen auf gesundem Abstand zu halten. Moritz Geier und Anna Fischhaber haben Beispiele aus der ganzen Welt gesammelt.