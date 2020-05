Das Wichtigste zum Coronavirus

Mecklenburg-Vorpommern will Reisen erlauben. Damit wäre Urlaub an der Ostsee ab Ende Mai wieder für alle Bundesbürger möglich. Auch Gaststätten sollen geöffnet werden. Schleswig-Holstein will die Grenze zu Dänemark ab 15. Mai schrittweise öffnen. Meldungen aus Deutschland. Die Ministerpräsidenten brüskieren mit ihren Alleingängen die Bundeskanzlerin von Tag zu Tag mehr, kommentiert Nico Fried.

Hertha BSC suspendiert Kalou. Der Stürmer des Bundesligisten hatte zuvor ein Handyvideo online gestellt, worauf zu sehen ist, wie er und einige Teamkollegen einfache Hygieneregeln verletzen. Die Aufnahme konterkariert die Bemühungen der Fußballindustrie zur Wiederaufnahme des Spielbetriebs. Zum Text von Javier Cáceres und Philipp Selldorf

EXKLUSIV "Auf Familien mit Kindern lastet ein enormer Druck." Die SPD-Vorsitzende Esken sieht Lehrer und Schulen am Zug, neue Unterrichtsmodelle und digitale Angebote zu erproben. Ein "normaler" Unterricht sei derzeit undenkbar. Lesen Sie das ganze Interview mit SZ Plus.

Pulitzer-Preis für Russland-Berichterstattung der New York Times. Die US-Zeitung habe über "eine Reihe packender Geschichten mit großem Risiko" berichtet und damit das aggressive Vorgehen von Russlands Präsident Wladimir Putin enthüllt, erklärte die Jury. Zur Nachricht

"Autogipfel" von Bundesregierung und Herstellern. Niedersachsen, Bayern und Baden-Württemberg wollen die schwache Nachfrage mit Kaufprämien für Autos wieder ankurbeln. Auch die Hersteller hoffen auf Hilfe vom Staat. Die Branche befindet sich ohnehin in einem schwierigen Umbruch hin zu alternativen Antrieben. Bundeskanzlerin Merkel hatte aber deutlich gemacht, bei dem Treffen sei noch keine Entscheidung über spezielle Anreize für die Branche zu erwarten. Mehr Informationen von Michael Bauchmüller, Max Hägler und Stefan Mayr

Verfassungsrichter urteilen über Staatsanleihenkäufe der EZB. Zur Ankurbelung von Konjunktur und Inflation hat die Notenbank seit März 2015 rund 2,6 Billionen Euro in Staatsanleihen und andere Wertpapiere gesteckt. In Karlsruhe geht es um das mit Abstand größte Teilprogramm PSPP. Warum das Urteil eine geradezu existenzielle Dimension bekommen hat, erläutert Cerstin Gammelin.

Mehrere Länder wollen über Corona-Lockerungen beraten. Das bayerische Kabinett wird in der Staatskanzlei sowohl über die Umsetzung der bisherigen Beschlüsse als auch die Exit-Pläne für Schulen, Kindertagesstätten, Handel und Gastronomie sprechen. Gegen 12 Uhr wollen sich Ministerpräsident Söder und weitere Minister des bayerischen Kabinetts äußern. Auch die Landesregierung in Sachsen-Anhalt will entscheiden, ob Restaurants, Bars und Cafés noch im Mai unter Auflagen wieder Gäste bewirten dürfen.

Bundesgerichtshof verhandelt erstmals Diesel-Klage gegen VW. Damit ist der Rechtsstreit über Schadenersatz für manipulierte Dieselfahrzeuge in der höchsten Instanz angekommen. Im konkreten Fall prüft der 6. Zivilsenat des BGH Forderungen eines Klägers aus Rheinland-Pfalz. Der Mann will seinen 2014 gekauften Gebrauchtwagen an Volkswagen zurückgeben und dafür den vollen Preis von rund 31 500 Euro erstattet haben. Lesen Sie die Hintergründe des Falls mit SZ Plus.