Die begrenzte Zulassung des Medikaments in den USA erfolgte in "Lichtgeschwndigkeit".

Das Wichtigste zum Coronavirus

USA erlauben begrenzten Einsatz von Corona-Wirkstoff. Ein potenzieller Wirkstoff, der ursprünglich für Ebola entwicklet worden war, darf in in den USA in Notfällen bei Covid-19-Patienten angewendet werden. Eine klinische Studie hatte zuvor gezeigt, dass der Wirkstoff bei Covid-Patienten die Zeit bis zu einer Genesung um mehrere Tage verkürzen kann. Zur Nachricht

Crewmitglied auf Tui-Kreuzfahrtschiff an Corona erkrankt. Ein Mensch an Bord des in Cuxhaven liegenden Kreuzfahrtschiffes Mein Schiff 3 ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das Schiff sei unter Quarantäne gestellt worden, teilten der Landkreis und die Reederei am Freitagabend mit, und habe aktuell 2899 Besatzungsmitglieder an Bord. Mehr dazu

Außerdem wichtig:

Was außer dem Coronavirus noch wichtig ist

Nordkorea zeigt Bilder von Machthaber Kim Jong-un. Seit Wochen wurde Kim Jong-un nicht mehr gesehen. Das löste Spekulationen aus. Nun verbreiten Staatsmedien Bilder von einem angeblichen Fabrikbesuch. Mehr dazu

Angriff gegen ZDF-Team der "Heute-Show". Ein Kamerateam der ZDF-Satiresendung ist am Mai-Feiertag in Berlin-Mitte angegriffen worden. Mehrere Menschen wurden Polizeiangaben zufolge verletzt, sechs Personen sollen Polizeiangaben zufolge festgenommen worden sein. Zur Meldung

Was wichtig wird

Bundesparteitag der Grünen. Es ist der erste Parteitag auf Bundesebene der Grünen, der online durchgeführt wird. Der Bundesvorstand will den Mitgliedern am Samstag die Möglichkeit geben, sich über die Corona-Krise und ihre Folgen auszutauschen. Das Virus bereitet den Parteichefs Baerbock und Habeck auch noch andere Probleme. Von Constanze von Bullion

Weitere Lockerungen in Österreich. Die Regierung unter Kanzler Sebastian kurz erlaubt weitere Öffnungen. Ab Samstag dürfen alle Geschäfte und fast alle Dienstleister wie Friseure wieder öffnen. Am 15. Mai geht es dann weiter mit den Restaurants.

Frühstücksflocke

Einen Viertklässler Abstand. 1,50 Meter sind pandemiebedingt das Maß aller Dinge: vor dem Geldautomaten, am Konferenztisch, beim Bäcker. Ohne Klebeband auf dem Fußboden ist es manchmal schwer, sich das vorzustellen, aber es gibt da ein paar kreative Merkhilfen. SZ-Kolumne "Alles Gute" von Titus Arnu