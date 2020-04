Das Wichtigste zum Coronavirus

Bund beschafft erstmals 4,5 Millionen Impfdosen gegen Grippe. So soll ein gleichzeitiges Hochschnellen von Corona- und Influenza-Infektionen im Herbst und Winter verhindert werden. Die Reisewarnung wird derweil offenbar bis Mitte Juni verlängert. Die wichtigsten Meldungen aus Deutschland

Trump will Fleischverarbeitung als kritische Infrastruktur einstufen. Zuvor hatte die Branche gewarnt, dass in den Supermärkten das Fleisch ausgehen könnte. In den USA haben sich mittlerweile mehr als eine Million Menschen mit Covid-19 infiziert. Brasiliens Präsident Bolsonaro antwortet einem Journalisten: "Ich bin Messias, aber ich vollbringe keine Wunder." Weltweite Meldungen im Überblick

Palmer entschuldigt sich für Aussagen zu Corona-Patienten. Der Tübinger Oberbürgermeister hatte zuvor gesagt: "Wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären." Seiner Meinung nach seien die wirtschaftlichen Folgen des Lockdowns gravierender und könnten etwa das Leben armutsbedrohter Kinder kosten. Mit dieser Äußerung hat Palmer eine Linie überschritten, kommentiert Claudia Henzler.

Außerdem wichtig:

Was außer dem Coronavirus noch wichtig ist

EXKLUSIV Die Kluft zwischen Arm und Reich bleibt groß. Daran hat auch mehr als ein Jahrzehnt des Aufschwungs in Deutschlands nichts geändert. Als Folge der Corona-Pandemie droht nun die schwerste Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg. Hoffnung gibt allerdings, dass sich beim letzten Absturz - durch die Finanzkrise 2008 - langfristig negative Effekte auf Beschäftigung und Konsum vermeiden ließen. Von Alexander Hagelüken

Deutschland ächzt schon jetzt unter der Dürre. Verdörrte Felder, gefährdete Wälder: Das extreme Wetter zwingt Landwirte, sich anzupassen. Manche von ihnen experimentieren bereits mit neuen Anbaumethoden. Die Landwirtschaft leidet unter dem Klimawandel, aber sie beeinflusst ihn auch. Von Michael Bauchmüller und Marlene Weiß

EXKLUSIV Wie es um die Demokratie in der Welt bestellt ist. Eine Untersuchung der Bertelsmann-Stiftung von 137 Ländern zeigt: Noch nie seit Beginn der Erhebungen im Jahr 2004 ist die Qualität der Demokratie so niedrig gewesen wie jetzt. Einst solide Demokratien werden schwächer, Autokratien repressiver. Von Clara Lipkowski

Academy lässt Streaming-Filme zu den Oscars 2021 zu. Bislang mussten Filme im Kino zu sehen gewesen sein, um für einen Oscar nominiert werden zu können. Wegen der Corona-Krise machen die Oscar-Ausrichter für das kommende Jahr aber eine Ausnahme. Zur Nachricht

Was wichtig wird

Kabinett beschließt weitere Hilfsmaßnahmen in der Corona-Krise. Ein Gesetzentwurf von Gesundheitsminister Spahn sieht unter anderem eine erneute Ausweitung von Tests vor, um vor allem Pflegekräfte und -bedürftige besser zu schützen. Kommen sollen umfassendere Meldepflichten für Ärzte und Labore, die künftig auch negative Testergebnisse und genesene Fälle angeben sollen. Beschäftigte in der Altenpflege sollen eine Prämie von bis zu 1500 Euro bekommen.

Altmaier stellt die Frühjahrsprojektion der Bundesregierung vor. Der Wirtschaftsminister hatte bereits gesagt, die Einschnitte würden mindestens so stark wie in der Finanzkrise 2009 - damals ging das BIP um 5,7 Prozent zurück -, wenn nicht stärker. Viele Branchen sind von den Beschränkungen im Kampf gegen das Coronavirus schwer betroffen.

Fed legt weiteren Kurs fest. Die US-Notenbank hat ihren Leitzins dieses Jahr bereits auf fast Null gesenkt, ihre Anleihenkäufe vervielfacht und sehr weitreichende Kreditprogramme aufgelegt, um die Finanzmärkte und die reale Wirtschaft zu stabilisieren. Experten zufolge sind die seit Ende Februar in kürzester Stoßzeit angekündigten Krisenmaßnahmen der Fed bereits umfassender als jene nach der globalen Finanzkrise 2008/2009.

Familienministerin Giffey startet Aktion gegen häusliche Gewalt. Die Posteraktion im Rahmen der Initiative "Stärker als Gewalt" richtet sich an Menschen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, aber auch an Freunde und Nachbarn, die helfen wollen, wie das Familienministerium mitteilte. Bundesweit sollen in Zehntausenden Supermärkten Poster mit Hilfsangeboten hängen. Lesen Sie mit SZ Plus, wie Sozialarbeiter während der Corona-Krise versuchen, mit Opfern in Kontakt zu treten.

Frühstücksflocke

Paradies der Häuslebauer. Gerade bei gutem Wetter streben viele nach ihrem Home-Office-Feierabend nach draußen. Dort finden sie in den wilderen Ecken der Parks viele Stöcke rumliegen. Und benutzen diese, um einem Ur-Instinkt zu befriedigen, nämlich ein Dach über den Kopf. In den Parks findet man deswegen zur Zeit viele Steckenhäuser. Doch das Baumaterial wird zusehends zur Mangelware. Zeit für neue Ideen! Zur SZ-Kolumne "Alles Gute" von Meredith Haaf