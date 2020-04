Das Wichtigste zum Coronavirus

EU-Staats- und Regierungschefs stimmen Hilfsprogramm zu. Das für klamme Mitgliedstaaten gedachte Paket umfasst bis zu 340 Milliarden Euro zinsgünstige Darlehen und 200 Milliarden Euro zusätzliche Kredite für Mittelständler, berichtet Björn Finke. Intensivbetten in Deutschland reichen vorerst aus. Statistiker sehen den Bedarf für Corona-Kranke in der Bundesrepublik gedeckt - aber nur, solange die Infektionszahlen nicht dramatisch steigen, schreibt Werner Bartens. Biontech darf als erste deutsche Firma einen Impfstoff-Kandidaten klinisch testen, berichtet Elisabeth Dostert. Die Pandemie zeigt: Wer Impfungen verweigert, handelt unsolidarisch, kommentiert Felix Hütten (SZ Plus). Tschechien hebt Ausgangsbeschränkungen nach Gerichtsurteil auf. Das Gericht hatte die strengen Maßnahmen zuvor überraschend aus formalen Gründen für rechtswidrig erklärt. Weltweite Meldungen im Überblick

Außerdem wichtig:

Was außer dem Coronavirus noch wichtig ist

BSI warnt vor schwerer Sicherheitslücke in Apples iPhone-Mail-Programm. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik ist alarmiert: US-Sicherheitsforscher sind sicher, dass die Lücke derzeit aktiv ausgenutzt wird. Apple will das Problem mit dem nächsten offiziellen iOS-Update beheben, berichtet Max Muth.

Insekten werden weltweit weniger. Käfer, Schmetterlinge und Co. schwinden nicht nur in Deutschland. Einzige Ausnahme sind Insekten im Wasser, schreibt Nadine Zeller.

Was wichtig wird

Digitaler Klimastreik von Fridays for Future. Mit einem international koordinierten Großprotest will die Klimabewegung am Freitag überwiegend online für das Klima demonstrieren. Unter anderem soll es ab den frühen Morgenstunden einen 24-Stunden-Livestream auf Youtube geben, in dem Klimaaktivisten und -forscher aus aller Welt zu Wort kommen sollen. Was die aktuelle Situation für die Zukunft von Fridays for Future bedeutet, berichten Till Krause und Lorenz Wagner.

DFB-Präsidium berät über Fortführung des Pokals und der 3. Liga. Im Pokal stehen noch die Halbfinals sowie das ursprünglich für 23. Mai geplante Endspiel in Berlin aus. In der 3. Liga fehlen noch elf Spieltage bis zum Saisonende. Nach Angaben des Deutschen Fußball-Bundes würden die Klubs bei einem Abbruch etwa 30 Millionen Euro verlieren. Der Verband würde gern weiterspielen lassen. Es ist aber fraglich, ob das Infektionsrisiko wie bei Bundesligisten reduziert werden könnte.

Deutscher Filmpreis wird verliehen. Anstelle einer großen Gala ist in diesem Jahr eine Fernsehübertragung geplant. Mit elf Nominierungen geht die Literaturverfilmung "Berlin Alexanderplatz" als einer der Favoriten ins Rennen. Die Lolas sind die wichtigste nationale Auszeichnung der Filmbranche. Sie sind mit insgesamt fast drei Millionen Euro für neue Projekte dotiert. Eine Auswahl der besten nominierten Filme von Josef Grübl

Frühstücksflocke

Die erste Videokonfernz ihres Lebens. Für Senioren ist die Corona-Krise durch die Besuchsverbote besonders schwer. Auch die 98-jährige Mutter unserer Autorin gehört zu ihnen. Doch wie viele andere wächst sie über sich hinaus und lernt noch im hohen Alter den Umgang mit dem iPad, um ihren Liebsten zumindest digital nahe zu sein. Und obwohl sie zunächst kritisch waren, fangen nun auch ihre Nachbarn an, die Möglichkeiten zu nutzen. So wird die Mutter noch im hohen Alter zur Influencerin. Zur SZ-Kolumne "Alles Gute" von Cerstin Gammelin