Das Wichtigste zum Coronavirus

Trump will in drei Stufen zurück zur Normalität. Der US-Präsident schlägt einen Plan vor, um die Einschränkungen zu lockern. Die Geschwindigkeit der Umsetzung liegt aber bei den Bundesstaaten und ihren Gouverneuren. Trump versucht wenig überraschend, auch die Lockerungen politisch für sich zu nutzen, schreibt Hubert Wetzel. Macron fordert Finanztransfers und mehr Solidarität für Europa. Frankreichs Präsident sieht in der Coronavirus-Krise eine Gefahr für die Europäische Union, wenn reichere Länder sich nicht solidarisch zeigen. Für Europa sei die Krise ein "Moment der Wahrheit", sagte Macron der Financial Times. Die reicheren Länder hätten eine besondere Verantwortung. Damit kritisiert er indirekt auch Deutschland. Mehr dazu "Ich merke, wie ich langsam doch in Panik gerate". Abgesagte Bewerbungsgespräche und kaum neue Inserate: Die Corona-Krise trifft mehr und mehr auch den Arbeitsmarkt - vor allem die, die noch keinen Job haben. Von Bernd Kramer (SZ Plus)

Außerdem wichtig:

Was außer dem Coronavirus noch wichtig ist

Ägypten ist ein Land in Angst. Nach Jahren der Flaute war für dieses Jahr ein Anstieg der Touristenzahlen in Hurghada erwartet worden. Jetzt stehen sie bei Null. Ein Neugeborenes soll die Menschen in der Stadt am Roten Meer beruhigen. Gastbeitrag von Khaled al-Khamissi

Was wichtig wird

Bundesfamilienministerin Giffey berät mit Länderkollegen zur Kita-Notbetreuung. Nach Beschlüssen zu ersten Lockerungen in der Corona-Krise wollen Bund und Länder eine gemeinsame Linie für die Ausweitung der Kinder-Notbetreuung finden. Giffey hat dazu die Länder-Ressortchefs zu einer Telefonkonferenz eingeladen.

Weitere Entwicklung der Corona-Krise in Deutschland. In einer Pressekonferenz ab 10 Uhr informieren Bundesgesundheitsminister Spahn sowie RKI-Präsident Wieler.

Sondersitzung des Europäischen Parlaments. Am Nachmittag soll das Ergebnis der Abstimmung über eine Resolution zu einer gemeinsamen Antwort der EU-Staaten im Kampf gegen das Coronavirus bekanntgegeben werden. Grundsätzlich sieht der "Fahrplan" der Kommission ein schrittweises Zurückfahren der Beschränkungen vor - unter drei Bedingungen, schreibt Karoline Meta Beisel.

Frühstücksflocke

Immunität genießen. Endlich wieder locker mit anderen Menschen reden, ohne dieses innerliche Erstarrtsein: Unsere Autorin hat eine Covid-19-Erkrankung überstanden. Und blickt nun erleichtert nach vorn. SZ-Kolumne "Alles Gute" von Ulrike Heidenreich