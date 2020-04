Das Wichtigste zum Coronavirus

USA stoppen vorläufig Zahlungen an die WHO. Präsident Trump wirft der Weltgesundheitsorganisation vor, die Ausbreitung des Virus schlecht gehandhabt und vertuscht zu haben. Die Beiträge werden solange eingefroren, bis die Rolle der WHO überprüft sei, so Trump. Mehr dazu Söder lehnt zeitnahe Schulöffnungen ab. Bayerns Ministerpräsident widerspricht damit seinem Amtskollegen aus NRW, Armin Laschet, der die Schulen nach Ende der Osterferien öffnen will. Auch Außenminister Maas warnt vor den Folgen verfrühter Schulöffnungen. Mehr dazu im Newsblog Adidas bekommt Milliardenkredite. Der weltweit zweitgrößte Sportartikelhersteller teilte mit, die Bundesregierung habe einen Konsortialkredit über drei Milliarden Euro genehmigt, von denen die Förderbank KfW allein 2,4 Milliarden trage. Die verbleibenden 600 Millionen Euro teilen sich mehr als sieben Banken. Der Konzern steht mit dem Rücken zur Wand, schreibt Uwe Ritzer.

Außerdem wichtig:

Was außer dem Coronavirus noch wichtig ist

EXKLUSIV In Deutschland herrscht Ladesäulen-Mangel. Das geht aus einer Studie der Deutschen Energie-Agentur (Dena) hervor. Demnach drohen vor allem in Städten und Ballungsräumen Engpässe bei der Elektromobilität. "Im Jahr 2030 fehlen je nach Szenario zwischen 0,6 und 1,1 Millionen potenzielle Stellplätze mit privater Ladeinfrastruktur", warnen die Autoren der Studie. Von Michael Bauchmüller

Was wichtig wird

Mögliche Lockerungen der Corona-Einschränkungen. Am Morgen tagt der Kabinettsausschuss Corona zu diesem Thema. Um 14 Uhr beginnt die Schaltkonferenz von Bundeskanzlerin Merkel mit den Ministerpräsidenten der Länder. Mehrere Ministerpräsidenten deuten bereits an, dass die Einschränkungen bald schrittweise gelockert werden könnten. Trotz zahlreicher Appelle ist unklar, ob die Konferenz einheitliche Lösungen für die Bundesländer hervorbringt, schreibt Kristiana Ludwig. Auf EU-Ebene wird Kommissionschefin von der Leyen um zwölf Uhr über Empfehlungen für eine Exit-Strategie sprechen. Um 14 Uhr beraten die EU-Gesundheitsminister.

Videokonferenz der Finanzminister der G20-Staaten. Vor zwei Wochen hatten die Europäische Union und die G20 der führenden Wirtschaftsmächte umfassende Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie beschlossen. Dabei sollte es auch um die gemeinsame Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen gehen. Bis heute sollte ein neues Modell für einen Rettungsschirm mit Finanzhilfen für verschuldete Staaten ausgearbeitet werden.

Videokonferenz der Nato-Verteidigungsminister. Die Minister beraten in einer Sonderschalte über die Folgen der Corona-Krise für die gemeinsamen Einsätze. Generalsekretär Jens Stoltenberg betont, das Militärbündnis sei trotz der Pandemie einsatzbereit. Die Hauptaufgabe der Nato bleibe der Schutz von fast einer Milliarde Menschen.

Frühstücksflocke

Stille, bleib doch! Seit die Kneipen vor dem Coronavirus die Türen schließen und Menschen davor keine Trauben mehr bilden, ist es ruhig in den Straßen. Endlich. Morgens um sieben hört man die Vögel zwitschern statt die Klappstühle der Caféteria quietschen. SZ-Kolumne "Alles Gute" von Violetta Simon