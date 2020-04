Das Wichtigste zum Coronavirus

Mehr als 3600 Corona-Tote bisher in US-Altenheimen. Am Sonntag meldeten die USA insgesamt 22 000 Verstorbene. In Italien stieg die Zahl der Toten um 431. Das ist der niedrigste Anstieg seit Mitte März. Die weltweiten Meldungen im Überblick

Ölförderländer einigen sich auf geringere Fördermenge. Mit der Kürzung will die Opec+ den unter anderem durch die Corona-Krise rasant gefallenen Ölpreis wieder stabilisieren. Die tägliche Menge soll von 1. Mai an um 9,7 Millionen Barrel reduziert werden. Mehr dazu

Außerdem wichtig:

Was außer dem Coronavirus noch wichtig ist

Erdoğan lehnt Rücktritt seines Innenministers ab. Süleyman Soylu hatte nach massiver Kritik an den Ausgangssperren seinen Rücktritt angekündigt. Am Freitagabend war es aufgrund der sehr kurzfristigen Bekanntgabe zu Panikkäufen und Menschenansammlungen in den betroffenen Städten gekommen. Mehr dazu

Was wichtig wird

Frist zur Regierungsbildung in Israel läuft ab. Benny Gantz vom Mitte-Bündnis Blau-Weiß hat am Montag nur noch bis eine Minute vor Mitternacht Zeit, eine Koalition zu schmieden. Eine Verlängerung um weitere zwei Wochen lehnte Staatspräsident Rivlin am Sonntag ab. Zuletzt hatte sich Gantz bereit gezeigt, doch mit Netanjahu zu koalieren, obwohl dieser wegen Korruption in drei Fällen angeklagt ist. Aus Protest dagegen hat sich ein Teil seines Bündnisses von Blau-Weiß abgespalten.

Frühstücksflocke

Frisuren der Krise. Unter dem Hashtag #CoronaHaircut sieht es nicht gut aus. Friseurläden sind geschlossen und viele Menschen daher ungewohnt zottelig. Warum man sich die Haare trotzdem nicht selbst schneiden sollte, zeigen Bilder im Netz.