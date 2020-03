Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Coronavirus

Merkel ruft zum gemeinsamen Kampf gegen das Virus auf. Die Ausbreitung müsse verlangsamt werden, sagt die Kanzlerin. Merkels Auftritt zur aktuellen Krise ist nicht der große Befreiungsschlag, der alles ändert. Aber was wirklich zählt, sind Besonnenheit und Entschlossenheit, kommentiert Henrike Roßbach. Bis zu 70 Prozent der Menschen in Deutschland könnten sich infizieren, sagt der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler. Jens Spahn wird derzeit sogar von Gegnern für sein Krisenmanagement gelobt. Und auch mit der Kanzlerin bildet er eine neue Einheit. Lesen Sie mit SZ Plus die Seite Drei über ein ungleiches Paar.

In Deutschland gibt es den dritten Todesfall wegen des Virus. Es ist der zweite verstorbene Patient im Kreis Heinsberg. Zur Nachricht. In Hannover hat sich Innenverteidiger Timo Hübers als erster Fußballprofi in Deutschland mit dem Coronavirus infiziert. Alle Bundesligaspiele finden in dieser Woche vor leeren Rängen statt. Zur Meldung. Die WHO stuft die Verbreitung des Coronavirus als Pandemie ein.

Führende Ökonomen fordern stärkeres Eingreifen der Regierung. Die Bundesregierung müsse mehr tun, um mögliche Folgen des Virus für die Wirtschaft einzudämmen. Die Experten fordern unter anderem, Steuerregeln zu lockern, die schwarze Null aufzuweichen und den Soli noch früher abzuschaffen. Zum Text. Was fehlt, ist die große Debatte darüber, wie schwächeren EU-Mitgliedsländern geholfen werden kann, kommentiert Cerstin Gammelin.

Außerdem wichtig:

Nachrichten kompakt

Harvey Weinstein muss 23 Jahre ins Gefängnis. Der ehemalige Filmproduzent war bereits Ende Februar wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung an zwei Frauen für schuldig befunden worden. Nun wurde das Strafmaß verkündet. Mehr als 80 Frauen werfen Weinstein sexuelle Übergriffe vor. Die Anschuldigungen gegen den Produzenten waren im Herbst 2017 der Anfang der MeToo-Bewegung. Mehr Informationen

Bundesverfassungsgericht rügt Haftbefehl nach Gewalttat von Augsburg. Nach der Auseinandersetzung im Dezember, bei der ein 49-Jähriger tödlich verletzt wurde, ist gegen einen 17-Jährigen unrechtmäßig Haftbefehl erlassen worden. Die Karlsruher Richter geben der Beschwerde statt. Sie sehen die Ausführungen des Oberlandesgerichts zum dringenden Tatverdacht nicht hinreichend begründet. Zur Meldung

Xavier Naidoo provoziert mit Song gegen Migranten. Schon vor Jahren stand der Sänger wegen fragwürdiger Songtexte in der Kritik. Nun zündelt er erneut in den sozialen Medien. Dort wird er harsch kritisiert, von politisch rechtsgerichteten Kreisen aber auch gefeiert. Der Fernsehsender RTL, in dessen Show "Deutschland sucht den Superstar" Naidoo in der Jury sitzt, zeigt sich "irritiert" von dem Video. Naidoo selbst weist Rassismus-Vorwürfe zurück. Zum Text von Matthias Kohlmaier

Afghanistan lässt 5000 Talibankämpfer frei. Damit bestätigt Präsident Ghani eine Abmachung zwischen den Islamisten und den USA. Die afghanische Regierung war daran nicht beteiligt. Die Kämpfer sollen nach und nach entlassen werden, wenn die Taliban spürbar weniger Gewalt anwenden. Zur Nachricht

3 aus 24 - Meistempfohlen heute

Die Wucht der großen Zahl. Noch gibt es in Deutschland recht wenige Coronavirus-Infizierte, doch das kann sich schnell ändern. Warum es wichtig ist, die Ausbreitung des Virus zu bremsen, erklären Christian Endt, Michael Mainka und Sören Müller-Hansen.

Zum zweiten Mal HIV-Patient dauerhaft geheilt. Mit Hilfe einer aufwendigen und riskanten Therapie konnte in England ein Mensch die Immunschwächekrankheit Aids überwinden. Der "Londoner Patient" leidet auch an Krebs, schreibt Werner Bartens.

Schützen wehren sich gegen Vereinnahmung durch die AfD. Der Bund der historischen Schützenbruderschaften warnt vor einer Unterwanderung durch die AfD. Die Rechtspopulisten biedern sich den Schützen an und hoffen auf ein besseres Image. Zum Artikel von Markus Balser

SZ-Leser diskutieren​

US-Vorwahlen: Ist Biden der richtige Kandidat? "Biden ist kein revolutionärer Visionär, sondern ein erfahrener, ruhiger und seriöser Realpolitiker", schreibt bonedaddy 2.0. "Und das ist genau das, was es braucht, um den Scherbenhaufen der letzten vier Jahre wieder halbwegs aufzuräumen. Von daher: Ja, zum jetzigen Zeitpunkt ist Biden genau der richtige Kandidat." Surfbosi hingegen hat auf mehr Zuspruch für Elizabeth Warren oder Bernie Sanders gehofft: "Ich glaube, Biden hat wenig Chancen gegen Trump. Mit Joe Biden wird sich nichts ändern und viele Amerikaner wollen genau das. Also warum sollen sie ihn wählen?" Diskutieren Sie mit.