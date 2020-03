Was an diesem Wochenende wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Das Wochenende kompakt

Erster Deutscher stirbt an neuartigem Coronavirus. Der 60-Jährige war nach Ägypten gereist und ist dort verstorben. In Deutschland sind dem Robert-Koch-Institut zufolge unterdessen 902 Infektionsfälle gemeldet worden. Gesundheitsminister Spahn empfiehlt, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern vorerst abzusagen. Mehr dazu. In Italien werden die Lombardei und vierzehn Provinzen bis mindestens 3. April abgesperrt. Betroffen sind 16 Millionen Menschen, berichtet Oliver Meiler. Die Eindämmung von Corona kann nur gelingen, wenn sich alle solidarisch zeigen, kommentiert Felix Hütten (SZ Plus).

Chinas Exporte brechen ein. Es könnte wegen des Coronavirus zu Insolvenzen im Mittelstand mit vielen Arbeitslosen kommen. Auch für die deutsche Wirtschaft hat das Folgen. Die Volksrepublik ist ein wichtiger Absatzmarkt. Vor allem die in China tätigen Unternehmen haben zu kämpfen. Kaum eine Lieferkette, kaum ein Produkt, kommt ohne Beteiligung aus China aus, schreibt Christoph Giesen.

Bundespolitiker streiten über Umgang mit Flüchtlingen. Im Koalitionsausschuss am Sonntagabend soll es um die Situation an der türkisch-griechischen Grenze gehen. Der SPD-Vorsitzende Walter-Borjans fordert eine rasche Unterstützung für Kinder in den überfüllten Flüchtlingslagern in Griechenland - notfalls auch ohne andere EU-Länder. Weitere Informationen

Bundesliga: FC Bayern gewinnt gegen Augsburg. Die Tore für die Münchner schießen Thomas Müller (53.) und Leon Goretzka (90.+1). Zum Spielbericht. Borussia Dortmund gewinnt in Gladbach mit 2:1 und steht jetzt hinter dem FC Bayern auf dem zweiten Tabellenplatz. RB Leipzig schafft in Wolfsburg nur ein 0:0.

Verlag will Woody-Allen-Buch nach Protesten nicht drucken. Gegen den 84-jährigen Hollywood-Regisseur liegen seit Jahrzehnten Missbrauchsvorwürfe vor, doch es steht Wort gegen Wort. Der US-Verlag Hachette steht nun als Unternehmen dar, das erst die Dollars klingeln hörte und dann beim ersten Widerstand einknickte, kommentiert David Steinitz.

3 aus 48 - Meistempfohlen am Wochenende

"Es gewinnt immer ein Junge." Hillary Clinton ist in den USA gleichzeitig Hassfigur und Vorbild. Die neue Doku-Serie "Hillary" zeigt sie als Frau mit enormem Durchhaltevermögen, die offen über Fehler spricht - und über ihre Verletzungen. Von Kathrin Werner

Schwieriger Start für Münchens ersten Rettungshubschrauber. Bei schweren Unfällen ist die Hilfe per Helikopter heute selbstverständlich. Bei der Einführung der Luftrettung vor 50 Jahren wurde die Idee belächelt - dabei war die Situation im Straßenverkehr erschreckend. Von Marco Völklein

Es geht auch mit Humor. Eine Woche nach dem Eklat um Hopp-Schmähungen fahren die Fußballfans mit ihrer Kritik am Verband fort - aber in einer Weise, die zeigt, welch wichtige Rolle sie einnehmen können. Kommentar von Sebastian Fischer

SZ-Leser diskutieren

Globalisierung oder Nationalismus: Gibt es noch Alternativen? "Die Globalisierung lässt sich nicht aufhalten. Allein schon aus Gründen der technologischen Entwicklung. Dies ist kein Widerspruch zu einem gesunden Nationalismus", urteilt Todde 1962. "Meines Erachtens sind beide schlecht", befindet Wuerth. Die Herausforderung sei es, einen Weg der Mitte zu finden. Für Monikamm207 ist Deutschland dieser Mittelweg gelungen, da es "seine Souveränität schützen und gleichzeitig erfolgreiche internationale Kooperation pflegen kann". Diskutieren Sie mit uns.