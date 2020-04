Das Wichtigste zum Coronavirus

Trump schwört USA auf "schmerzhafte zwei Wochen" ein. An einem Tag sterben in dem Land mehr als 800 mit dem Coronavirus infizierte Menschen. Gesundheitsexperten rechnen in den USA mit 100 000 bis 240 000 Todesopfern. Die weltweiten Entwicklungen. New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo wird in der Krise zum Anti-Trump: Er ist vielleicht nicht der sympathischste Mensch, dafür kriegt er Dinge geregelt, schreibt Christian Zaschke (SZ Plus).

SPD-Chefin Esken erwägt einmalige Vermögensabgabe. Die Parteivorsitzende spricht in einem Interview davon, dass sich die "starken Schultern in Deutschland auch stark beteiligen" sollen. Die Einmalzahlung Vermögender soll nach der Krise dabei helfen, die finanzielle Situation des Staates "wieder in Ordnung zu bringen." Mehr dazu

Berlin ringt um Corona-Bonds. Die Bundesregierung lehnt die Vergemeinschaftung von Schulden bislang ab. Die EU-Mitgliedsländer diskutieren über europäische Anleihen. Die sollen besonders hart getroffenen Staaten helfen, die Krise zu überstehen. Doch der Druck steigt. Zum Bericht. Berlins Veto ist beschämend, kommentiert Cerstin Gammelin.

Außerdem wichtig:

Live-Autorengespräch zum Thema "Corona-Krise und Reisen": Welche Reisebeschränkungen gelten? Wer zahlt für einen ausgefallen Urlaub? SZ-Reiseredakteurin Eva Dignös wird heute von 14 Uhr an Leserfragen beantworten. Stellen Sie hier Ihre Frage.

Was außer dem Coronavirus noch wichtig ist

EXKLUSIV EU geht mit Hightech auf Einbrecherjagd. Die europäischen Polizeibehörden wollen dafür unter anderem nur wenige Zentimeter große Nanodrohnen nutzen. Auch mit Hilfe von GPS-Ortungsgeräten sollen organisierte Einbrechergruppen gefangen werden. Das Bundeskriminalamt beteiligt sich ebenfalls an dem Projekt. Von Max Hoppenstedt

Was wichtig wird

Uefa bespricht weiteren Saison-Fahrplan. Der europäische Fußball-Verband hat wegen der Corona-Krise die Generalsekretäre der 55 Mitglieder zu einer Videokonferenz eingeladen. Es geht unter anderem um die Wettbewerbe für Nationalmannschaften und Klubs. Die EM ist bereits um ein Jahr in den Sommer 2021 verlegt.

Bundesregierung will "Facebook-Gesetz" verbessern. Der Kabinettsbeschluss soll die Rechte der Nutzer von sozialen Netzwerken stärken. Dazu soll das Netzwerkdurchsetzungsgesetz geändert werden. So muss die Meldefunktion für problematische Beiträge künftig für jeden mühelos zu finden sein, schreibt Robert Roßmann.

Klöckner präsentiert neue Erkentnisse zu Fertigprodukten. Die Ernährungsministerin stellt erstmals vor, wie sich der Gehalt an Zucker, Fett und Salz in den Lebensmitteln entwickelt hat. Hintergrund ist eine vom Kabinett beschlossene "Reduktionsstrategie". Sie sieht vor, dass sich Hersteller zu schrittweisen Änderungen von Rezepturen verpflichten, um zu einer gesünderen Ernährung beizutragen.

Frühstücksflocke

Tanzen mit Hugh Grant. Der Schauspieler gilt eher als Körperclown, aber sein Tanz aus dem Film "Tatsächlich... Liebe" ist etwas Besonderes. In Großbritannien ist es derzeit angesagt, sich nach Grants Vorbild zur Musik zu bewegen - auch, weil die BBC den Tanz in den Nachrichten zeigt. Die Botschaft lautet: keep on grooving. Folge 9 der SZ-Kolumne "Alles Gute" von Cathrin Kahlweit