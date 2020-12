Nachrichten am Morgen - die Übersicht für Eilige

Was wichtig ist und wird.

Von Philipp Saul

Die News zum Coronavirus

Justizministerin Lambrecht lehnt ein Triage-Gesetz ab. Wie und mit welchen intensivmedizinischen Maßnahmen Patienten behandelt werden, sei "eine ärztliche Entscheidung im Einzelfall". Das RKI registriert 813 neue Todesfälle und mehr als 33 777 Neuinfektionen. Darin enthalten sind 3500 Nachmeldungen aus Baden-Württemberg, die am Vortag aus technischen Gründen nicht rechtzeitig übermittelt wurden. Meldungen aus Deutschland im Überblick

EU-Behörde beschleunigt Zulassung von US-Impfstoff. Die Europäische Arzneimittelagentur will bereits am 4. Januar über die Zulassung des Corona-Impfstoffes des US-Herstellers Moderna entscheiden. Das ist acht Tage früher als zunächst geplant. In den USA gibt es wegen der Pandemie mehr Drogentote. Die Meldungen aus aller Welt

Außerdem wichtig

Weitere aktuelle Nachrichten

Biden nominiert erstmals Indigene als US-Ministerin. Die Kongressabgeordnete Deb Haaland aus dem Bundesstaat New Mexico soll Innenministerin werden. Sie zählt sich zum Stamm der Pueblo of Laguna. In den Verantwortungsbereich des Innenministeriums fallen auch wichtige Angelegenheiten mit Bezug zu den etwa 1,9 Millionen Indigenen. Meldungen zur US-Wahl im Überblick

US-Behörde stuft Cyberangriff als "ernste Gefahr" ein. Ein mindestens seit März andauernder, womöglich russischer Hackerangriff auf amerikanische Infrastruktureinrichtungen stellt die Regierung vor eine "hochkomplexe" Aufgabe. Auch Microsoft ist von dem Angriff betroffen. Mehr dazu

Schenken oder versenken. Reiche US-Amerikaner bringen ihr Geld vor Biden in Sicherheit. Das hat mit den Steuerplänen des künftigen US-Präsidenten zu tun. Notare und Anwälte sprechen von einem "Goldenen Zeitalter" der Schenkungen. Von Claus Hulverscheidt (SZ Plus)

Brexit: London hält Scheitern für "sehr wahrscheinlich". Wieder telefonieren EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und der britische Premier Johnson miteinander. Doch die Positionen beim Fischfang bleiben weit auseinander. Immerhin: Man wolle weiter verhandeln, heißt es. Von Alexander Mühlauer. Die schottische Regierungschefin Sturgeon hofft weiter auf ein neues Unabhängigkeitsreferendum und will unmittelbar danach einen Antrag zur EU-Mitgliedschaft stellen. Zur Meldung

Gouverneur: Mehr als 300 entführte Jungen in Nigeria wieder frei. Die Schüler sollen medizinisch untersucht und dann mit ihren Familien zusammengeführt werden. Unklar ist, wie viele Kinder noch in Gefangenschaft sind. Es gab unterschiedliche Berichte über die Anzahl der entführten Schüler. Die Einzelheiten

Weltfußballerwahl: Robert Lewandowski und Lucy Bronze gewinnen. Der 32 Jahre alte Stürmer vom FC Bayern setzt sich bei der Abstimmung des Weltverbands gegen den Argentinier Messi vom FC Barcelona und Portugals Ronaldo von Juventus Turin durch. Sein Erfolg ist das Ergebnis einer langen Geschichte von Beharrlichkeit, schreibt Sebastian Fischer. Die Abwehrspielerin Lucy Bronze von Manchester City wird als beste Fußballerin geehrt. Jürgen Klopp ist erneut Trainer des Jahres, auch Manuel Neuer kann sich freuen. Die Details

Was wichtig wird

Spahn will informieren, welche Personengruppen zuerst geimpft werden sollen. Der Bundesgesundheitsminister unterzeichnet eine Corona-Impfverordnung. Sie soll die Grundlage für die voraussichtlich am 27. Dezember beginnenden Impfungen sein und basiert auf einer Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission beim Robert-Koch-Institut. Eine Prioritätensetzung ist nötig, weil zunächst nur begrenzte Mengen an Impfdosen verfügbar sein werden. Es gibt Kritik wegen mangelnder Transparenz bei der Impfstrategie.

UN-Generalsekretär Guterres zu Besuch in Berlin. Anlässlich des 75-jährigen Bestehens der Vereinten Nationen wird Guterres im Bundestag reden. Anschließend wird er Gespräche mit Kanzlerin Merkel und Bundespräsident Steinmeier führen.

Veröffentlichung des ifo Geschäftsklimaindex. Das ifo Geschäftsklima basiert auf monatlichen Meldungen von Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes, des Bauhauptgewerbes, des Groß- und des Einzelhandels. Die circa 7000 Unternehmen beurteilen ihre gegenwärtige Geschäftslage und ihre Erwartungen für die nächsten sechs Monate.

Bundesrat stimmt über EEG-Reform und Homeoffice-Pauschale ab. Bei der letzten Sitzung des Jahres sollen zahlreiche Gesetze beschlossen werden. Unter anderem wird über die Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) abgestimmt. Außerdem geht es um die geplante Steuerpauschale für Arbeit im Homeoffice, um ein Gesetz zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie, ein Verbot für leichte Plastiktüten sowie um das wegen der angespannten Corona-Lage geplante Verkaufsverbot für Silvesterfeuerwerk.

Frühstücksflocke

Gar nicht mal so heiß. 42,6 Grad in Lingen im Emsland - im Juli 2019 war das die höchste je in Deutschland gemessene Temperatur. Jetzt löscht der Deutsche Wetterdienst den Wert. Schuld daran sind Pflanzen.