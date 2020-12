Nachrichten am Morgen - die Übersicht für Eilige

Was wichtig ist und wird.

Von Xaver Bitz

Die News zum Coronavirus

RKI meldet 590 Tote nach Covid-19-Infektion an einem Tag. Das ist ein neuer Höchstwert, der mehr als 100 Menschenleben höher liegt als der bisherige. Die Zahl der Neuinfektionen liegt um mehr als 3000 höher als in der Vorwoche. Der Impfstoff gegen das Coronavirus soll einem Bericht zufolge auch in Kasernen gelagert werden. Weitere Nachrichten aus Deutschland

Deutlicher Anstieg der Neuinfektionen in Frankreich. Das Gesundheitsministerium zählte 13 713 neue Coronafälle im Vergleich zu 8083 vergangene Woche. Die Niederlande verlängern angesichts der weiterhin hohen Infektionszahlen die Restriktionen über die Feiertage. Brasilien sichert sich 70 Millionen Biontech-Impfdosen. Aktuelle Meldungen weltweit

Beziehern von Kurzarbeitergeld drohen Steuernachzahlungen. Die Große Koalition kann sich nicht auf eine Besserstellung von Kurzarbeitern einigen. Wer nun mehr zahlen muss - und wer hingegen sogar etwas zurückbekommen könnte. Von Andreas Jalsovec

Außerdem wichtig

Weitere aktuelle Nachrichten

EXKLUSIV EU-Kommission schlägt neue Verkehrsstrategie vor. Wie bewegen sich die Europäer in Zukunft von A nach B? Die EU-Kommission will den Verkehr "grundlegend" verändern. Ihre "Strategie für nachhaltige und smarte Mobilität" liest sich stellenweise wie eine Zukunftsvision. Kritiker monieren, der Entwurf sei "zu grün und zu vage". Von Markus Balser, Berlin, und Karoline Meta Beisel (SZ Plus)

Supreme Court weist Trumps Wahlanfechtung zurück. Verbündete des US-Präsidenten scheitern vor dem Obersten Gericht bei dem Versuch, Millionen von Wahlstimmen in Pennsylvania für ungültig erklären zu lassen. Marcia Fudge soll Joe Bidens künftige Wohnungsbauministerin werden, Tom Vilsack Landwirtschaftsminister. Weitere Entwicklungen nach der US-Wahl

Erneut Schwarzer bei Polizeieinsatz in USA getötet. Der Mann wird erschossen, als die Polizisten nach einem Verdächtigen suchen. Das Justizministerium kündigt an, dass das FBI bei den Ermittlungen mitwirken wird. Zur Meldung

Rassismus-Eklat in Champions-League-Partie: Spiel zwischen Paris und Istanbul abgebrochen. Vertreter von Başakşehir werfen dem vierten Offiziellen vor, Assistenztrainer Pierre Webó rassistisch beleidigt zu haben. Die Partie soll am Mittwoch fortgesetzt werden. Zur Nachricht

Borussia Dortmund gewinnt CL-Gruppe - Leipzig steht im Achtelfinale. Der BVB siegt knapp mit 2:1 in St. Petersburg und trifft damit in der K.o.-Runde zunächst auf einen Gruppenzweiten. Zum Spielbericht. RB Leipzig gewinnt sein Spiel gegen Manchester United und ist dadurch weiter - ob es zum Gruppensieg reicht, ist erst nach dem Ergebnis der Partie PSG - Başakşehir klar. Mehr dazu. Die Gegner der kommenden Runde werden am Montag ausgelost.

Was wichtig wird

Generaldebatte über die Politik der Bundesregierung im Bundestag. 180 Milliarden Euro neue Schulden will der Bund aufnehmen, um die Corona-Pandemie zu bewältigen. In der Haushaltswoche im Bundestag ergreift nun auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bei der traditionellen Generaldebatte das Wort und erläutert ihre Politik.

Von der Leyen und Johnson sprechen in Brüssel über Brexit. Der britische Premierminister reist zu persönlichen Gesprächen an. Bei einem Abendessen will er mit der Kommissionspräsidentin über die festgefahrenen Verhandlungen reden und nach einer Lösung suchen. Welche Streitpunkte zwischen der EU und Großbritannien noch offen sind, berichtet London-Korrespondent Alexander Mühlauer (SZ Plus).

EU-Kommission stellt Agenda im Kampf gegen Terror vor. Zuletzt hatten mehrere Anschläge - etwa in Wien, Nizza, Paris und Dresden - Europa erschüttert. In Frankreich berät das Kabinett zudem über ein neues Gesetz gegen Radikalisierung. In dem Gesetz soll unter anderem Online-Hass als eine Straftat eingestuft werden.

UN-Bericht über Lücke zwischen Klimaschutzbemühungen und Pariser Klimazielen. Das UN-Umweltprogramm veröffentlicht im Vorfeld des Climate Ambition Summit des britischen Premiers Boris Johnson am 12. Dezember einen Bericht zur Lücke zwischen den internationalen Klimaschutzbemühungen und den Zielen des Pariser Abkommens.

Prozess um den rechtsterroristischen Anschlag von Halle. Bei der Fortsetzung in Magdeburg werden Plädoyers der Verteidigung und das letzte Wort des Angeklagten erwartet. Der 28-jährige Deutsche Stephan B. hat die Tat gestanden. Die Bundesanwaltschaft forderte die Höchststrafe. Mit dem Urteil wird am 21. Dezember gerechnet.

Frühstücksflocke

8848,86 Meter. China und Nepal haben den Mount Everest neu vermessen: Er ist nun offiziell 86 Zentimeter höher. Ist der höchste Berg der Welt etwa gewachsen? Von Titus Arnu