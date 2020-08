Huml am 12. August: Sie hatte die eilig einberufene Pressekonferenz damit begründet, wie wichtig es sei, dass die positiv Getesteten ihre Ergebnisse so schnell wie möglich bekämen.

Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Anna Ernst

Das Wichtigste zum Coronavirus

EXKLUSIV: Ministerin Huml wusste früher von Corona-Testpannen. Eine interne E-Mail zeigt: Schon am Montag soll das bayerische Gesundheitsministerium über die großen Probleme benachrichtigt worden sein - und damit zwei Tage früher als von Melanie Huml dargestellt. Von Andreas Glas und Christian Sebal

Merkel: "Wir sind immer noch mitten in der Pandemie." Bei ihrem Besuch in NRW spricht die Kanzlerin über das Risiko steigender Fallzahlen durch Urlaubsrückkehrer und private Feiern. Weitere Lockerungen könne es vorerst nicht geben. Stattdessen setzt sie auf Kontrollen und Bußgelder. Mehr dazu

Außerdem wichtig:

Was außer dem Coronavirus noch wichtig ist

EXKLUSIV: Spahn will medizinische Qualität bei Abtreibungen sichern. Gesundheitsministerium und Bundesärztekammer haben ein Konzept erarbeitet, das sich derzeit in der Ressortabstimmung befindet. Beratungsgespräche mit Patientinnen sollen stärker in der Medizinerausbildung verankert werden. Kristiana Ludwig berichtet

Deutschland probiert das Grundeinkommen aus. Im kommenden Jahr beginnt ein Experiment: 120 Personen in Deutschland werden über einen Zeitraum von drei Jahren monatlich 1200 Euro erhalten. Neben Wissenschaftlern des DIW werden Experten vom Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern sowie von der Universität zu Köln die Teilnehmer regelmäßig befragen. Wie das Projekt funktionieren soll, erklärt Lea Hampel (SZ Plus).

Kalbitz tritt als Brandenburger Fraktionsvorsitzender zurück. Der umstrittene Politiker gibt sein bereits ruhendes Amt nach neuen Vorwürfen endgültig auf. Am Dienstag war bekannt geworden, dass die Staatsanwaltschaft gegen Kalbitz wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. Der 47-Jährige soll seinen 31-jährigen Stellvertreter Dennis Hohloch mit einem Faustschlag so schwer verletzt haben, dass ein Krankenhausaufenthalt nötig wurde. Von Markus Balser

Ein Angeklagter im Hariri-Verfahren schuldig gesprochen. Vor 15 Jahren explodierte eine Bombe in Beirut und tötete den damaligen libanesischen Premier Rafik Hariri und 21 weitere Menschen. Nun hat ein UN-Sondertribunal zunächst einen der vier Angeklagten schuldig gesprochen. Drei weitere Hisbollah-Mitglieder wurden vom Vorwurf der Verwicklung in den Anschlag freigesprochen. Von Moritz Baumstieger

Bundesverfassungsgericht: Containern ist und bleibt Diebstahl. Wer Lebensmittel aus Mülltonnen von Supermärkten nimmt, kann weiter bestraft werden, selbst wenn die mitgenommene Ware komplett wertlos ist. Zu dieser Entscheidung kommt das höchste deutsche Gericht. Aus Karlsruhe berichtet Wolfgang Janisch.

3 aus 24 - Meistempfohlen heute

"Solange Sie mich nicht töten, wird es keine andere Wahl geben." Lukaschenko, der Langzeitpräsident von Belarus, zeigt sich trotz Streiks und Massenprotesten uneinsichtig. Noch steht der Sicherheitsapparat zu ihm. Von Silke Bigalke

Der Mann, der Trump stürzen will. Diesen Donnerstag wird Joe Biden zum offiziellen Präsidentschaftskandidaten der US-Demokraten. In vielem verkörpert er das Gegenteil des Amtsinhabers - und genau darin liegt seine Chance. Von Alan Cassidy (SZ Plus)

Gassi-Garantie für Hunde. Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner will Hundebesitzer dazu verpflichten, ihrem Haustier zweimal täglich Auslauf zu bieten. Was aber, wenn der Hund gar nicht will? Von Titus Arnu

SZ-Leser diskutieren​

Ihre Meinung zu den Protesten in Belarus. Die Leser bewundern vor allem den Mut der Menschen in Belarus - aber sie bezweifeln, dass dem Land ein demokratischer Wandel gelingen würde. Netfiddler schreibt, dass "Neuwahlen unter Aufsicht der OSZE" eine Lösung wären. Aber leider hätten alle Staaten Osteuropas ein "grundsätzliches Problem mit systemischer politischer Korruption". Polemika stimmt zu: "Selbst wenn der Wechsel gelänge: Die Leute können sich darauf einigen, was sie nicht wollen. Aber daraus folgt noch lange nicht, dass sie sich auch darauf einigen, was sie wollen." Diskutieren Sie mit.