Von Philipp Saul

Das Wichtigste zum Coronavirus

EXKLUSIV Spahn verteidigt deutsche Grenzkontrollen gegen Kritik aus der EU-Kommission. "Wir müssen unseren Landkreisen in der Grenzregion die Möglichkeit geben, zur Ruhe zu kommen", sagt Spahn. Die Situation sei "leider in Tschechien, aber auch in der Slowakei und in Tirol aus dem Ruder gelaufen". Spahn räumt zudem ein, dass die Politik im Herbst zu spät reagiert hat, um die zweite Welle der Pandemie einzudämmen. Lesen Sie das Interview von Kristiana Ludwig und Robert Roßmann mit SZ Plus. Reisestopps helfen, aber der Preis dafür ist hoch, kommentiert Constanze von Bullion.

Strenge Einreiseregeln werden für bestimmte Berufspendler gelockert. Demnach dürfen auch Pendler einreisen, die gebraucht werden, um die Funktionsfähigkeit ihrer Betriebe in systemrelevanten Branchen aufrecht zu erhalten. Corona-Meldungen aus Bayern im Überblick. Doch welcher Betrieb ist in Corona-Zeiten systemrelevant? Nach der Grenzschließung liegen bei Unternehmern, deren Mitarbeiter größtenteils aus Tschechien kommen, die Nerven blank, schreibt Lisa Schnell.

Italien verschärft Corona-Maßnahmen in einzelnen Regionen. Betroffen sind etwa die Toskana und Ligurien. In einigen Gebieten sollen die Bürger ihre Städte nicht mehr verlassen. Der Corona-Impfstoff von Sanofi kommt wohl frühestens 2022. Neuseeland meldet erststmals seit Januar neue Corona-Fälle. Weltweite Meldungen zur Pandemie

Außerdem wichtig

US-Senat spricht Trump im Amtsenthebungsverfahren frei. 57 Senatoren, darunter sieben Republikaner, stimmen gegen ihn, verfehlen aber die für eine Verurteilung nötige Zweidrittelmehrheit. Der führende Republikaner im Senat, Mitch McConnell, sagt, Trump sei "moralisch und praktisch" verantwortlich für den Sturm auf das Kapitol, schreibt Thorsten Denkler. Die Republikaner sind nicht mehr zu retten, kommentiert Hubert Wetzel (SZ Plus). Trumps Partei kann oder will den Ex-Präsidenten nicht aus der Politik vertreiben, das müssen die Wähler tun.

Draghi als neuer Ministerpräsident in Italien vereidigt. Der frühere EZB-Chef nimmt den Regierungsauftrag an. Sein Kabinett ist ein Mix aus Technokraten und Politikern, berichtet Oliver Meiler. Die Zustimmung in Parlament und Bevölkerung ist groß. Neuwahlen sind fürs Erste abgewendet, das ist gut für Italien und Europa, kommentiert Andrea Bachstein. Dass aber wieder ein Nothelfer als Premier bestellt werden muss, weil Politikern ihre Differenzen wichtiger waren als das von der Corona-Krise geschüttelte Land, bezeichnet das Scheitern der Parteien.

Militär in Myanmar legt Internet lahm und lässt Oppositionelle verhaften. Andere Gefangene werden gezielt entlassen und ausgesetzt, um Chaos in der Bevölkerung zu stiften. Bisher lässt sich der Protest auf diese Weise allerdings nicht eindämmen. Die Massendemonstrationen gehen weiter. Mehr dazu von David Pfeifer

Frankfurt besiegt Köln mit 2:0. Die Eintracht dominiert weite Teile der Partie. Mit den Treffern von Silva und N'Dicka festigt Frankfurt einen Platz in den Champions-League-Rängen. Zum Spielbericht

Drei überraschende Silbermedaillen für Deutschland bei der Ski-WM. Romed Baumann im Super-G, Kira Weidle und Andreas Sander in der Abfahrt verpassen Gold nur knapp. Zur Meldung. Sander fehlt sogar nur eine Hundertstelsekunde, schreibt Johannes Knuth. Die wohl spektakulärste Rettungsaktion der WM gelingt Maxence Muzaton. Der Franzose droht in der Abfahrt zu stürzen, fängt sich aber, indem er bei 100 Stundenkilometern plötzlich rückwärts fährt. Mehr dazu

Wo die Ansteckungsgefahr groß ist. In manchen Alltagssituationen ist das Risiko besonders hoch, sich mit dem Coronavirus zu infizieren - trotz Abstand, Maske und Lüften. Von Christina Kunkel (SZ Plus)

Das Virus ist gekommen, um zu bleiben. Geht alles gut, erreicht Deutschland im Spätherbst Herdenimmunität. Doch Corona ist deshalb nicht aus der Welt. Alles deutet auf eine dauerhafte Koexistenz von Mensch und Virus hin. Von Hanno Charisius

Gabi Schmidt gegen die AfD: "Das ist einfach bloß ekelhaft". Noch vor Beginn der Debatte im bayerischen Landtag bittet die Abgeordnete Schmidt um eine Wortmeldung in eigener Sache - und die hat es in sich. Auch Markus Söder zollt ihr später in seiner Regierungserklärung "Respekt". Von Johann Osel

Ihre Reaktion auf den Freispruch für Trump. "Auch ein erfolgreiches Impeachment hätte an der verfahrenen Lage wenig geändert", schreibt Gihorta. Das Problem sei eher, dass so viele Amerikanerinnen und Amerikaner ihn trotz allem gewählt haben. Stoemmer ist auch nicht überrascht: "Teflon-Trump is back und alles scheint an ihm abzutropfen. Keine Spur von Altersmilde." Gracco mahnt, nicht zu überheblich zu sein: "Ist bei uns aber auch nicht unbedingt anders, siehe Untersuchungsausschuss zur PKW Maut. Da hält die Partei auch die Hand schützend über die eigenen Leute." Diskutieren Sie mit.