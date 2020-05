Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Das Wichtigste zum Coronavirus

Schlachthöfe entwickeln sich zu Corona-Brennpunkten. Die Fleischindustrie steht wegen der Arbeits- und Unterkunftsbedingungen seit vielen Jahren in der Kritik. Diese fördern nun die Virus-Ausbreitung. Derzeit betroffen sind Schlachthöfe in Coesfeld und Oer-Erkenschwick (Nordrhein-Westfalen) sowie Bad Bramstedt (Schleswig-Holstein). Mehr dazu

Tausende demonstrieren gegen Corona-Beschränkungen. In mehreren deutschen Städten gehen Menschen auf die Straße. Die angemeldete Teilnehmerzahl wird teils überschritten. In München etwa versammeln sich 3000 Demonstranten bei einer Kundgebung für 80 Personen. Vor dem Bundestag in Berlin nimmt die Polizei mehrere Menschen vorläufig fest. Die Entwicklungen in Deutschland im Newsblog

Katholischer Aufruf mit Verschwörungstheorien. Der konservative Kurienkardinal Müller unterzeichnet mit anderen Geistlichen einen Text, in dem unter anderem die Ansteckungsgefahr von Covid-19 angezweifelt wird. So warnt er vor der "Schaffung einer Weltregierung, die sich jeder Kontrolle entzieht". Von Annette Zoch

Außerdem wichtig:

Was außer dem Coronavirus noch wichtig ist

Rock'n'Roll-Musiker Little Richard gestorben. Er war der erste schwarze Star dieses Genres und prägte es mit Hits wie "Tutti Frutti" und "Lucille". Nun ist Little Richard, der bürgerlich Richard Wayne Penniman hieß, im Alter von 87 gestorben. Zum Nachruf von Willi Winkler (SZ Plus)

Gedenken an Ende des Zweiten Weltkriegs. Obwohl die Corona-Pandemie auch in Weißrussland wütet, lässt Präsident Lukaschenko Tausende Soldaten bei einer Militärparade ohne Virenschutz durch Minsk marschieren. Man könne nicht anders, so der autoritäre Präsident. Zur Bildergalerie. Was sich vor 75 Jahren, zum Ende des Zweiten Weltkriegs ereignete, können Sie im historischen Liveblog nachverfolgen.

Von der Leyen erwägt Verfahren gegen Deutschland. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu Staatsanleihenkäufe der EZB werfe Fragen auf, die den Kern der europäischen Souveränität berührten, erklärte die EU-Kommissionspräsidentin auf eine Anfrage des Grünen-Europapolitikers Sven Giegold. Die schnelle Reaktion der EU-Kommissionspräsidentin ist ungewöhnlich, sie setzt am Europatag ein deutliches Zeichen für die Souveränität der EU. Mehr dazu

Zucker soll in Baby- und Kindertees verboten werden. Der Zuckerkonsum sollte Kindern "nicht von Anfang an antrainiert werden", so Ernährungsministerin Klöckner. Das Verbot wolle sie so schnell wie möglich erlassen. Die Verbraucherorganisation Foodwatch kritisierte die Pläne als "Ablenkungsmanöver". Vielmehr müsse Klöckner ernsthafte Maßnahmen ergreifen und Werbung an Kinder für unausgewogene Lebensmittel untersagen. Die Details

3 aus 24 - Meistempfohlen heute

Grüne fordern Palmer zum Parteiaustritt auf. Man behalte sich auch ein Parteiordnungsverfahren vor, teilt der Landesvorstand in Stuttgart mit. Palmer hatte zuletzt mit Äußerungen über ältere Corona-Patienten für Empörung gesorgt. Zur Meldung

SZ Plus: "Mein Tag ist rund um die Uhr mit Corona gefüllt." Ministerpräsident Markus Söder verteidigt seinen harten Kurs in der Virus-Krise - und erklärt, warum er Lockerungen für angemessen hält. Er warnt aber auch vor Leichtsinn und einer zweiten Infektionswelle. Interview von Roman Deininger, Andreas Glas und Lisa Schnell

Unionsfraktion missbilligt Merkels Zusage zu höheren Klimazielen. Zwar böten ambitioniertere Klimaziele auch Chancen, heißt es im Entwurf für ein Positionspapier. Ein neuer Zielwert von 50 bis 55 Prozent Treibhausgas-Minderung sei aber "eine weit reichende Zielverschärfung". Von Michael Bauchmüller und Cerstin Gammelin

SZ-Leser diskutieren​

Mobilitätskrise: Wie soll der Verkehr in naher Zukunft aussehen? Tommynt empfindet die Mobilitätssituation in München als "spitze": "Autos auf der Straße, Fahrrad auf dem Fahrradweg", kommentiert er. Allerdings könne es seiner Ansicht nach eine "Verbesserung im Innenstadtbereich geben, denn dort konkurrieren zusätzlich Fußgänger und Tram um den begrenzten Raum". Leser carefull hält die Entwicklung von "langfristigen Konzepten, die den Individualverkehr drosseln" für den besten Ansatz. Für ihn müssen aber vor allem "diverse Änderungen technischer Art und im Verhalten der Bürger erreicht werden". Diskutieren Sie mit.