Von Philipp Saul

Die News zum Coronavirus

Fast 30 000 Neuinfektionen an einem Tag in Deutschland. Auch bei den Todesfällen registriert das Robert-Koch-Institut mit 598 einen neuen Höchstwert. Die Landesregierung von Baden-Württemberg plant Ausgangssperren. Meldungen aus Deutschland im Überblick

Frankreich verhängt Ausgangssperre für Silvester. Außerdem bleiben Museen, Kinos und Theater bis Januar geschlossen - drei Wochen länger als in Aussicht gestellt. Premierminister Castex begründet die Entscheidung mit den Worten: "Wir sind noch nicht am Ende der zweiten Welle angekommen." Mehr Meldungen weltweit

CO₂-Ausstoß in Corona-Krise um 2,4 Milliarden Tonnen reduziert. Die globalen Kohlendioxid-Emissionen fallen in diesem Jahr sieben Prozent geringer aus als im Jahr 2019. Forscher mahnen, die Konjunkturpakete für Klimaschutz-Investitionen zu nutzen. Zum Text von Hanno Charisius

Außerdem wichtig

Weitere aktuelle Nachrichten

EU-Mitgliedstaaten einigen sich auf Finanzpaket. Die Staats- und Regierungschefs überwinden das Veto Ungarns und Polens durch einen Kompromiss zum neuen Rechtsstaatsmechanismus. Dadurch ist der Weg frei für den neuen Haushalt und die Corona-Hilfen. Dass sich nun gerade Warschau und Budapest zu Siegern erklären, ist Teil des politischen Spiels, scheiben Karoline Meta Beisel und Matthias Kolb. Die EU hat in diesem Krisenjahr Konflikte nicht mehr gescheut. Und sie behauptet sich ziemlich gut, kommentiert Stefan Kornelius. Am zweiten Tag des EU-Gipfels geht es unter anderem um ein neues Klimaziel für 2030.

EU will Banken bei faulen Krediten helfen. Dem Entwurf eines Aktionsplans zufolge befürchtet die EU-Kommission, dass wegen der Corona-Wirtschaftskrise die Risiken in den Bankbilanzen zunehmen. Die Brüsseler Behörde will den Instituten den Verkauf fauler Kreditportfolios, auch über EU-Ländergrenzen hinweg, erleichtern: So sollen Daten zu diesen Geschäften vereinheitlicht und leichter abrufbar werden. Von Björn Finke

Biden will "jedes einzelne verdammte" Trump-Dekret rückgängig machen. Er selbst will als Präsident nur begrenzt im Alleingang mit Dekreten - also ohne Kongress - agieren. Meldungen zur US-Wahl im Überblick. Wenige Wochen vor Trumps Ablösung lässt die Regierung einen Häftling hinrichten. Reality-TV-Star Kim Kardashian hatte sich für Brandon Bernard eingesetzt, dem ein Mord im Alter von 18 Jahren vorgeworfen wurde. Zur Meldung

Straftäter können nach Syrien abgeschoben werden. Der bisher geltende Abschiebestopp läuft in diesem Jahr aus. Die SPD scheitert bei der Innenministerkonferenz mit der Forderung nach einer Verlängerung der Regelung. Das bedeutet, dass die Behörden ab dem kommenden Jahr wieder in jedem Einzelfall solch eine Möglichkeit prüfen können. Zur Meldung

Sarkozy sieht sich als Opfer. Das Verfahren gegen den früheren französischen Präsidenten steht vor dem Abschluss. Die Anklage wirft ihm Bestechung vor. Er habe versucht, zu seinem eigenen Vorteil Einfluss auf die Justiz zu nehmen. Sarkozy selbst spricht von einem Freundschaftsdienst. Er habe nur "Hilfe angeboten". Von Nadia Pantel

Europa League: Leverkusen macht Gruppensieg perfekt, Hoffenheim siegt souverän. Bayer 04 gewinnt 4:0 gegen Slavia Prag und hält nun mit 21 Treffern den nationalen Bestwert für die meisten Vorrundentore. Eine Reserve-Elf der TSG Hoffenheim schlägt Gent 4:1. Mehr zu den Spielen

Was wichtig wird

Weltweite Demonstrationen von "Fridays for Future" anlässlich fünfjährigen Bestehens des Pariser Klimaabkommens. Geplant sind Proteste, Aktionen und Mahnwachen. Das Pariser UN-Abkommen wurde am 12. Dezember 2015 geschlossen. An diesem Samstag findet eine Online-Konferenz der Vereinten Nationen und der britischen Regierung zum Klimaschutz statt.

Unterhändler beraten weiter über Brexit-Handelspakt. London und Brüssel wollen sich bis Sonntag einigen, doch eine brisante Forderung erregt den Zorn der britischen Regierung. Die EU beansprucht für sich das Recht, automatisch Zölle auf britische Waren verhängen zu dürfen, wenn Großbritannien sich nicht an neu erlassene EU-Gesetze und -Regularien hält. Mehr Informationen von Björn Finke und Alexander Mühlauer

Bundesverfassungsgericht urteilt zur reformierten Antiterrordatei. Die Datensammlung soll helfen, durch schnellen Informationsaustausch zwischen Polizeibehörden und Nachrichtendiensten insbesondere islamistische Terroranschläge zu verhindern. 2013 hatten die Richter die umstrittene Datei schon einmal beanstandet. Die neue Verfassungsbeschwerde des damaligen Klägers richtet sich gegen einen bei der Reform neu eingefügten Paragrafen, der die "erweiterte projektbezogene Datennutzung" regelt.

Frühstücksflocke

Fridays for Goofy. Als Teil eines Hamburger Schulprojektes sollte das Kalb Goofy geschlachtet werden. Daraus entwickelte sich ein skurriler wie vielsagender Kulturkampf. Von Peter Burghardt (SZ Plus)