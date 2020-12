Nachrichten am Morgen - die Übersicht für Eilige

Hat keine guten Nachrichten zum Infektionsgeschehen in Deutschland: Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI).

Von Philipp Saul

Die News zum Coronavirus

USA lassen Impfstoff von Biontech/Pfizer zu. Zuvor soll das Weiße Haus massiven Druck auf den Chef der Arzneimittelbehörde ausgeübt haben. Erste Impfungen soll es schon an diesem Wochenende geben, sagt Präsident Trump. Mehr dazu

RKI registriert Neuinfektionen nahe Höchstwert. Die Gesundheitsämter melden dem Robert-Koch-Institut 28 438 Neuinfektionen und 496 Tote. Das Oberverwaltungsgericht Sachsen verbietet eine für diesen Samstag geplante Querdenker-Demonstration in Dresden. Corona-Meldungen aus Deutschland im Überblick

Das geschenkte Experiment. Anfang des Jahres verharrten viereinhalb Milliarden Menschen im Lockdown. Eine einmalige Chance für Forscher, um Fragen nachzugehen wie: Verbessert der Stillstand das Klima? Was passiert, wenn wir mehr Zeit haben? Lesen Sie den Text von Clara Hellner mit SZ Plus.

Außerdem wichtig

Weitere aktuelle Nachrichten

Oberstes Gericht weist Klage von Texas gegen Wahlausgang ab. Es ist der bislang schwerste Rückschlag für Präsident Trump im Kampf gegen seine Wahlniederlage. Zur Meldung. Auch der US-Senat entscheidet nicht nach dem Willen Trumps und verabschiedet mit großer Mehrheit ein Gesetzespaket zur Verteidigungspolitik, obwohl Trump mit einem Veto gedroht hat. Weitere Nachrichten aus den USA

EXKLUSIV Tierschützer dokumentieren massive Tierquälerei bei Wiesenhof-Zulieferer. Die Aufnahmen zeigen, wie in einem Betrieb in Sachsen-Anhalt Masthühner getreten und ohne Betäubung getötet werden. Die PHW-Gruppe, zu der die Marke Wiesenhof gehört, teilt mit, dass man dem Zulieferer umgehend gekündigt habe. Details von Nina Bovensiepen, Simon Groß und Jonas Jetzig (SZ Plus)

Siemens treibt neues ICE-Modell voran. Der neue Hochgeschwindigkeitszug unter dem Namen Velaro Novo, der in Deutschland als ICE fahren wird, soll bis zu 30 Prozent Energie einsparen. Das Modell soll einen stufenlosen Einstieg haben und im Inneren auf "Wohlfühloasen" statt auf Großraumwagen und Abteile setzen. Die ersten Züge könnten voraussichtlich in vier Jahren ausgeliefert werden. Mehr dazu von Caspar Busse (SZ Plus)

VfL Wolfsburg siegt gegen Eintracht Frankfurt. Die Niedersachsen drehen die Partie dank zweier Tore ihres Stürmers Wout Weghorst. Wolfsburg ist damit seit elf Spielen ungeschlagen und stellt einen Vereinsrekord ein. Zum Spielbericht

Was wichtig wird

Voraussichtlich Schaltkonferenz von Bund und Ländern. Geht Deutschland in den Lockdown? Darüber diskutieren die Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin Merkel wahrscheinlich am Sonntagvormittag angesichts steigender Corona-Infektionszahlen.

UN-Gipfel zum Klimaschutz. Staats- und Regierungschefs stellen ihre Pläne und Fortschritte am fünften Jahrestag der historischen Einigung auf das Pariser Klimaabkommen vor. Damals hatten fast alle Länder der Welt zugesagt, die Erderhitzung auf deutlich unter zwei Grad zu begrenzen. Statt über Temperaturziele zu streiten, sollte man sich auf etwas anderes konzentrieren, kommentiert Marlene Weiß. Daten und Hintergründe zur Klimakrise finden Sie künftig in der SZ-Klimazentrale.

Selbstgesetzte Frist für Entscheidung über Brexit-Handelspakt läuft ab. Die Streitthemen der Verhandlungen haben sich seit Monaten nicht geändert: Es geht um Fischerei, fairen Wettbewerb und die Frage, wie die Vereinbarungen im Streitfall rechtlich durchgesetzt werden. Bis zum Sonntag sollen die Verhandlungsteams in Brüssel weiter versuchen, die Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Die Zeichen stehen auf No-Deal, schreiben Björn Finke und Alexander Mühlauer.

Virtuelles Debattencamp der SPD. Mit einer großangelegten Online-Veranstaltung mit Reden und Diskussionen bereitet die Partei an diesem Samstag ihr Programm für die Bundestagswahl 2021 vor. Bei der Veranstaltung sollen in über 30 Runden mit mehr als 70 Experten und Politikern drängende aktuelle Fragen beraten werden. SPD-Kanzlerkandidat Scholz hält eine Rede. Für alle, die keine Lust hätten, sieben Stunden politischen Debatten zuzuhören, gebe es auch Yoga-Einheiten, kündigte SPD-Generalsekretär Klingbeil an.

Frühstücksflocke

Die Sätze eines merkwürdigen Jahres. "Du hast dein Mikro nicht an! Hast du deine Maske dabei? Wie wär's mit einer Runde Scrabble?" In diesem Seuchenjahr sagt man allerhand Dinge, die man zuvor nie gesagt hat. Ein Überblick von Moritz Geier, Franziska Osterhammer und Martin Zips