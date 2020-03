Coronavirus

Von der Leyen: Haben das Virus am Anfang unterschätzt. Die nun ergriffenen Maßnahmen seien schwer, aber sie glaube, die Bevölkerung mache "gut mit", sagt die EU-Kommissionschefin. Die EU hat - wie angekündigt - ihre Außengrenzen geschlossen. Deutschland lässt nur noch EU-Bürger ins Land. Die Regelung soll zunächst für 30 Tage gelten. Zu den Einzelheiten

Zahl der Intensivbetten in Deutschland soll verdoppelt werden. Bund und Länder haben einen Notfallplan für die Krankenhäuser beschlossen. In dem Papier heißt es, durch das "Auf-, Aus- und Umrüsten von Rehabilitationseinrichtungen, Hotels oder größeren Hallen können für die zahlreichen leichteren Behandlungsverläufe zusätzliche Kapazitäten aufgebaut werden". Die Details

Außerdem wichtig:

Was wichtig ist

Biden gewinnt in drei weiteren US-Staaten Vorwahlen. Der frühere Vizepräsident baut seinen Vorsprung auf Sanders mit deutlichen Siegen in Florida, Illinois und Arizona aus. Doch auch wegen des Coronavirus stellt sich die Frage, wie lange das Duell der beiden demokratischen Kandidaten noch weitergeht. Von Alan Cassidy

Merkel offen für stärkere humanitäre Hilfe für Syrer in Türkei. Die Bundeskanzlerin hat sich nach eigenen Angaben bei einem Video-Gipfel mit dem türkischen Präsidenten Erdoğan zu einer Aufstockung der EU-Mittel für die Versorgung von syrischen Flüchtlingen in der Türkei bereiterklärt. Bei dem Gespräch, an dem auch der französische Präsident Macron und der britische Premierminister Johnson teilnahmen, habe man sich klar zu dem Flüchtlingspakt zwischen der EU und der Türkei bekannt. Zur Meldung

Was wichtig wird

Bundesregierung äußert sich zur Coronakrise. Deutschlandweit bleiben Schulen geschlossen, Grenzen werden für Nicht-EU-Bürger geschlossen. Die Regierung spricht in einer Pressekonferenz um 13 Uhr über aktuelle Entwicklungen. Coronavirus-Meldungen aus Deutschland im Überblick

Frühstücksflocke

"Unsere Gefangenen bevorzugen Pommes rot-weiß." Der Leiter der Justizvollzugsanstalt Geldern sucht eine mobile Frittenbude fürs Sommerfest. Ein Gespräch über halbe Hähnchen, Eierdiebe, Mörder und den Traumberuf, den er bereits gefunden hat. Interview von Martin Zips

Hinweis zur SZ-Berichterstattung über die Corona-Krise Die Situation in Deutschland und der Welt ändert sich durch die Ausbreitung des Coronavirus täglich. Die Süddeutsche Zeitung berichtet mit sehr vielen Reportern, Gesundheits- und Datenexperten sowie Infografikern über die Entwicklungen. Das ist uns wichtig, aber das kostet auch viel Geld. Damit Leserinnen und Leser sich laufend informieren können, sind aktuelle Nachrichten über die Corona-Krise, politische und wirtschaftliche Entwicklungen sowie Hintergrundtexte zu gesundheitlichen Fragen auch weiterhin auf unserer Website frei zugänglich. Für Leserinnen und Leser, die sich auch über die aktuellen Nachrichten hinaus informieren wollen, bieten wir ein kostenloses, vierwöchiges Probeabo. Dieses ist jederzeit kündbar. Für alle, die die Süddeutsche Zeitung auch über diese Zeit hinaus digital lesen wollen, gibt es unsere neuen digitalen Abos, z.B. das Basisabo für 9,99 Euro monatlich. Jede Abonnentin und jeder Abonnent der SZ, egal ob digital oder gedruckt, trägt dazu bei, dass wir auch in Zukunft in dieser Qualität über Deutschland, die Welt und die Corona-Krise berichten können - und über all jene Themen, die für unsere Gesellschaft und unser Zusammenleben wichtig sind. Wir brauchen dazu eine starke, fachkundige Redaktion und würden uns freuen, wenn Sie als Leserinnen und Leser uns dabei auch finanziell unterstützen.