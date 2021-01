Von Philipp Saul

Aktuelle Nachrichten

US-Kongress kippt erstmals ein Veto von Trump. Nach dem Repräsentantenhaus überstimmt auch der Senat das Veto des Präsidenten gegen das Gesetzespaket zum Verteidigungshaushalt. Auch viele Republikaner stellen sich gegen den Präsidenten. Die Entscheidung ist eine herbe Niederlage für Trump und das wohl deutlichste Zeichen dafür, dass sein Abschied von der Macht naht, schreibt Christian Zaschke.

EXKLUSIV Audi-Chef Duesmann gegen neue Staatshilfen für die Auto-Branche. Corona nehme "unsere Gewinne komplett weg, ok. Aber fast alle Firmen - Hersteller wie Zulieferer - können überleben". Damit stellt er sich gegen manche Politiker und Vorstandskollegen anderer Auto-Firmen. Zu den umstrittenen SUVs sagt Duesmann, sie wirkten "eher inkompatibel mit engen Städten". Er selbst brauche und fahre keinen. Interview von Max Hägler (SZ Plus)

Die News zum Coronavirus

RKI registriert 12 690 Neuinfektionen und 336 Todesfälle. Eine Interpretation der Daten ist nach Weihnachten und dem Jahreswechsel schwierig. Ärztevertreter fordern eine bundesweite Verlängerung des Lockdowns. Meldungen aus Deutschland im Überblick

Biontech will mehr Impfstoff an die Europäische Union liefern. Der Chef Uğur Şahin hatte zuvor gesagt, die EU habe nur zögerlich Impfstoff bestellt. In den USA sind mehr als 20 Millionen Corona-Infektionen nachgewiesen. Britische Ärzte warnen vor einer Überlastung des Krankenhauspersonals. Weltweite Nachrichten zur Pandemie

Außerdem wichtig

Was wichtig wird

Neuer US-Kongress tritt zusammen. Nach den US-Wahlen vom 3. November treten der Senat und die neu gewählten Abgeordneten des Repräsentantenhauses am Sonntag im Kapitol zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammen.

Vierschanzentournee in Innsbruck. Die deutschen Skispringer um den Gesamtzweiten Karl Geiger sind bereits einen Tag nach dem Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen erneut gefordert. An diesem Samstag steht die Qualifikation für das Bergiselspringen am Sonntag auf dem Programm. Neben Geiger liegt auch Markus Eisenbichler als Fünfter im Gesamt-Klassement der Tournee gut im Rennen. Innsbruck könnte zum Ort der Vorentscheidung werden, schreibt Volker Kreisl.

Frühstücksflocke

Ein Jahr wie gemalt. Ein aufregendes 2021 liegt vor uns: Corona Teil 2, ein neuer US-Präsident, vielleicht die Olympischen Spiele. Was erwartet uns? Wir haben 22 Zeichnerinnen und Zeichner aus aller Welt um Ideen gebeten. Eine Vorhersage in Karikaturen