Von Philipp Saul

Das Wichtigste zum Coronavirus

Berlin verbietet Demonstration gegen Corona-Politik. Das sei eine "Entscheidung für den Infektionsschutz", nicht gegen die Versammlungsfreiheit, sagt Innensenator Geisel. Mit einem massiven Polizeiaufgebot will die Stadt das Verbot durchsetzen. Die Veranstalter wollen juristisch gegen die Absage vorgehen. Die Bundesregierung verlängert die Reisewarnung für mehr als 160 Länder um zwei Wochen. Meldungen aus Deutschland im Überblick

Umstrittenes Konzert in Düsseldorf wird verschoben. Die Veranstaltung mit bis zu 13 000 Zuschauern soll nicht Anfang September, sondern erst im Spätherbst stattfinden. Mehr Informationen von Christian Wernicke

EXKLUSIV Gesundheitsministerium prüft Antigentests - auch als Schnelltest. Sie messen anstelle von Virus-Erbgut Eiweiße aus der Virushülle. Die Tests haben zwar den Nachteil, dass sie häufiger Infektionen übersehen als der bisher übliche PCR-Test, dafür sind sie deutlich billiger und schneller. Labormediziner warnen, die Corona-Testkapazitäten in Deutschland könnten bald erschöpft sein, wenn es keine Alternative zum PCR-Test gebe. Von Markus Grill, Kristiana Ludwig und Kathrin Zinkant

EXKLUSIV Ärger um Corona-Regeln bei Außenminister-Treffen in Berlin. Mehrere Gäste müssen einen negativen Corona-Test vorlegen, weil sie sich in aktuellen oder bis vor Kurzem noch so eingestuften Risikogebieten aufgehalten haben. Der Luxemburger Jean Asselborn will das nicht hinnehmen, darf aber trotzdem teilnehmen, schreibt Daniel Brössler.

Außerdem wichtig

Nachrichten kompakt - was außer dem Coronavirus noch wichtig war

"NSU 2.0": Affäre um rechtsextreme Drohmails weitet sich aus. Nicht nur in hessischen Polizei-Dienststellen soll es grundlose Abfragen nach Daten der Opfer gegeben haben. Interne Ermittlungen laufen auch in Hamburg und Berlin. Zum Text von Florian Flade und Ronen Steinke

Grüne bezeichnen Kompromiss zur Wahlrechtsreform als "Armutszeugnis". Die Kritik der FDP und der Linken fällt ähnlich aus. CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer verteidigt zusammen mit SPD-Vizekanzler Scholz die Einigung. Zur Nachricht. Die Bilanz des Koalitionsausschusses fällt gemischt aus, kommentiert Nico Fried: Die Corona-Politik bleibt konsequent, die Wahlrechtsreform ist eine Peinlichkeit.

Wisconsin: Zwei Tote durch Schüsse bei Protesten gegen Polizeigewalt und Rassismus. Eine weitere Person wird verletzt. Der New York Times zufolge untersucht die Polizei, ob die Schüsse in Zusammenhang mit einem Konflikt zwischen Demonstranten und einer Gruppe bewaffneter Männer, die Läden schützten, stehen. Auslöser der Proteste waren Schüsse von Polizisten in den Rücken des 29-jährigen Afroamerikaners Jacob Blake in Kenosha. Die Entwicklungen im Newsblog

Maas droht Lukaschenko-Regierung Konsequenzen der EU an. "Schwere Menschenrechtsverletzungen und Verstöße gegen demokratische Grundprinzipien werden wir nicht unbeantwortet lassen", sagt der Außenminister. Zur Nachricht. In Belarus setzen sich viele Frauen zum ersten Mal für ein politisches Anliegen ein. Protokolle von Demonstrantinnen. Swetlana Alexijewitsch forderte Machthaber Lukaschenko öffentlich zum Rücktritt auf. Nun musste die Literaturnobelpreisträgerin zur Staatsanwaltschaft (SZ Plus).

Zur Sache, Schätzchen. Melania Trump hat nicht die besten Erfahrungen mit Parteitagsreden, aber diesmal spricht sie erstaunlich offen die großen Probleme des Landes an. Nur das allergrößte Problem verschweigt sie. Zum Text von Christian Zaschke (SZ Plus)

3 aus 24 - Meistempfohlen heute

Der Sozialstaat hat den Corona-Schock enorm ausgebremst. Die neuen Wirtschaftsdaten sind verheerend. Und doch zeigen sie: Deutschland ist bislang überraschend resilient durch die Corona-Krise gekommen. Kommentar von Bastian Brinkmann

In Russland kann niemand sicher sein. Die Vergiftung Nawalnys wird die Opposition zutiefst verstören. Die brutale Botschaft kommt außerdem zu einem Zeitpunkt, in dem die Staatsmacht allen Grund zu höchster Vorsicht hat. Kommentar von Stefan Kornelius

"Ich wusste nicht, dass meine Freunde für dich negative Komponenten sind". Alex hat keinen Bock, mit den Freundinnen und Freunden seiner neuen Freundin Sophia auf einen Berg zu wandern. Sophia findet das gar nicht cool. Whatsapp-Kolumne von Hannah Berger

SZ-Leser diskutieren​

Ihre Meinung zum Fall Nawalny. Forist Beteigeuze äußert sich mit einem Zitat der Kunstfigur Sherlock Holmes: "Wenn man das Unmögliche ausgeschlossen hat, muss das, was übrig bleibt, die Wahrheit sein, so unwahrscheinlich sie auch klingen mag." Für Monikamm207 wirkt der Fall wie ein Terroranschlag. "Alle, die es angeht, werden in Angst und Schrecken versetzt. Der Kampf um Demokratie und Menschenrechte wird umso schwieriger", befürchtet sie. Forist Jo hält den Fall für einen "frontalen Angriff auf Wahrheit und Rechtschaffenheit". Diskutieren Sie mit uns.