Coronavirus

Cookinseln erklären sich zur corona-freien Zone. Die Cookinseln im Südpazifik haben sich offiziell zu einem corona-freien Gebiet erklärt. Es seien keine Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 bekannt, so der Premierminister. Weltweite Meldungen im Überblick

Kaum Corona-Symptome bei Schwangeren. Schwangere erkranken laut einer New Yorker Studie nur selten schwer an Covid-19. Auch Babys sind wohl eher nicht vom Coronavirus betroffen. Von Christina Berndt

Die WHO ist unter Beschuss geraten. Donald Trump macht die Weltgesundheitsorganisation zum Sündenbock, auch andere werfen ihr zu viel Nähe zu China vor. Hätte die WHO entschlossener auf das Coronavirus reagieren müssen? Zum Text mit SZ Plus

Außerdem wichtig bei Corona

Sonstige Nachrichten kompakt

Minderjährige Flüchtlinge in Deutschland eingetroffen. In dem Flugzeug, das in Hannover gelandet ist, saßen 47 junge Flüchtlinge aus den heillos überfüllten griechischen Flüchtlingslagern auf den Ägäis-Inseln Samos, Chios und Lesbos. Deutschland plant, insgesamt 350 bis 500 unbegleitete Minderjährige aus den Lagern aufzunehmen - bevorzugt Kinder im Alter unter 14 Jahren, kranke und Mädchen. Zur Meldung

3 aus 24 - Meistempfohlen heute

Neue Freiräume für Tiere. Bergziegen besuchen eine Kirche in Wales, Löwen machen ihr Nickerchen mitten auf der Straße in Südafrika: So nutzen Tiere die durch die Corona-Ausgangsbeschränkungen entstandenen Freiflächen. Zu den Bildern

"Mama, wann ist Corona endlich zu Ende?" Für Familien ist die Kita-Schließung ein Härtetest. Und es sieht ganz danach aus, als ob es bis zu den Sommerferien keinen Normalbetrieb geben wird.

Die Seuche der Anderen. Covid-19 löst Reflexe von verheerender Rückständigkeit aus: Schuldzuweisungen, Ausgrenzung, Hass. Wer wie Trump in solche alten Muster verfällt, riskiert Folgen, die schlimmer sind als die Erkrankung. Lesen Sie den Kommentar mit SZ Plus.

SZ-Leser diskutieren​

Coronavirus und Schule: Sollten die Sommerferien verkürzt werden? "Für die Schüler und ihre Familien wären 4 Wochen echte Sommerferien sicher sehr viel wertvoller und erholsamer als sechs Wochen, in denen wieder Fächer übergreifend Lehrstoff ohne Ende selbst erarbeitet und eingeübt werden muss", schreibt kme-martin. Leser hannibal sieht das ähnlich: "Diese Forderung offenbart doch nur, wie in unserem Bildungssystem tatsächlich gedacht wird. Hauptsache, der Stoff wird irgendwie durchgezogen." Diskutieren Sie mit uns.