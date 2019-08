6. August 2019, 17:52 Uhr SZ Espresso Der Tag kompakt - die Übersicht für Eilige

Von Juri Auel

Deutschland könnte vom Währungskrieg profitieren. Allerdings eher kurzfristig - denn der Streit zwischen den USA und China erhöht die weltweite Unsicherheit. Die Einzelheiten. Neben Handelsfragen streiten China und die USA auch in militärischen Angelenheiten. Peking hat Washington vor Gegenmaßnahmen gewarnt, sollten die Amerikaner Mittelstreckenraketen im Asien-Pazifik-Raum stationieren.

Bundesnetzagentur will vierte Stromtrasse. Drei Stromautobahnen sind bereits geplant, um die Energie vom windreichen Norden in den Süden zu transportieren. Eine weitere sei nur bis Nordrhein-Westfalen notwendig, sagt die Behörde.

Schweizer Bundesanwaltschaft erhebt Anklage gegen Organisatoren der Fußball-WM 2006. Es geht um den Vorwurf der arglistigen Täuschung im Zusammenhang mit einer Zahlung von 6,7 Millionen Euro. Angeklagt sind Wolfgang Niersbach, Horst R. Schmidt, Theo Zwanziger und Urs Linsi. Das Verfahren gegen WM-Organisationschef Franz Beckenbauer wurde wegen dessen Gesundheitszustand abgetrennt.

Trauer um Literatur-Nobelpreisträgerin Toni Morrison. Sie war eine der wichtigsten Stimmen der zeitgenössischen amerikanischen Literatur. Nun ist die Nobelpreisträgerin im Alter von 88 Jahren gestorben. Zur Meldung

Wasserknappheit erreicht Europa. EU-Staaten wie Belgien oder Italien leiden verstärkt unter Wasserstress, selbst in Deutschland wird Wasser knapper, zeigen neue Daten. Der Klimawandel könnte die Engpässe global verschärfen.

Rabbiner-Familie in München bespuckt und beleidigt. Bei den Vorfällen vom Wochenende handelt es sich um zwei von drei antisemitischen Übergriffen in München binnen dreier Tage. Die Vorsitzende der Israelitischen Kultusgemeinde spricht von einer "neuen Dimension". Von Martin Bernstein

Weg frei für härtere Strafen gegen Seenotretter in Italien. Rom erhöht den Druck auf die privaten Rettungsorganisationen. Wer unerlaubt in italienische Gewässer fährt, dem drohen Strafen bis zu einer Million Euro. Zur Nachricht

Obama attackiert Trump, ohne dessen Namen zu nennen. Nach den Massakern in El Paso und Dayton bezieht der frühere US-Präsident Position. Deutlich wie nie zuvor kritisiert er seinen Nachfolger - und fordert eine Verschärfung der Waffengesetze. Mehr dazu

Wenn Kinder als Problem gesehen werden. Keine Einschulung mit schlechtem Deutsch: CDU-Politiker Linnemann nutzt eine Rhetorik der Ausgrenzung. Typisch: Integration von Migranten ist immer nur lästig, nie eine Chance. Kommentar von Gökalp Babayiğit

