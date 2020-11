Nachrichten am Morgen - die Übersicht für Eilige

Scharfe Worte in Richtung ihrer möglichen Nachfolger: Annegret Kramp-Karrenbauer.

Von Julia Hippert

Was wichtig ist

CDU-Chefin spricht von "ruinösem Wettbewerb" um ihre Nachfolge. Bewerber sind Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet, der Wirtschaftspolitiker Merz und der Außenpolitiker Röttgen. Im Ringen um die Verschiebung des anstehenden Parteitags tragen vor allem Merz und Laschet einen offenen Streit aus. Kramp-Karrenbauer forderte alle drei abermals auf, sich auch bei einer Niederlage in den Dienst der Partei zu stellen. Mehr dazu

Vorsitzender der Innenministerkonferenz bringt AfD-Verbot ins Gespräch. Thüringens Innenminister Maier (SPD) sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, ein Verbot sei das allerletzte Mittel, es sei aber nicht mehr auszuschließen, wenn die Partei sich weiter radikalisiert. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt sieht die AfD auf dem "direkten Weg zur neuen NPD". Die Einzelheiten

Große Koalition einigt sich grundsätzlich auf Frauenquote in Vorständen. Nach langem Ringen hat die dafür eingesetzte Arbeitsgruppe am Freitagabend eine Einigung erzielt. Demnach muss in Vorständen börsennotierter und paritätisch mitbestimmter Unternehmen mit mehr als drei Mitgliedern künftig mindestens eine Frau sein. Mehr dazu

Die News zum Coronavirus

RKI meldet knapp 23 000 Neuinfektionen. In Deutschland haben die Gesundheitsämter dem Robert Koch-Institut (RKI) am Samstagmorgen 22 964 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Im Vergleich zum Wert vor einer Woche wurden gut 500 Fälle mehr gemeldet. Das NRW-Gesundheitsministerium setzt die Corona-Einreiseverordnung des Landes außer Kraft. Einer Gerichtsentscheidung zufolge ist es nicht zulässig, Reiserückkehrer zu isolieren, wenn auf sie in der Heimat deutlich höhere Infektionszahlen warten. Weitere Meldungen aus Deutschland

Trump-Sohn positiv auf Coronavirus getestet. Donald Trump Jr. habe in dieser Woche von der Infektion erfahren, habe keine Symptome und sei in Quarantäne, teilte ein Sprecher mit. Er war in der Wahlnacht auch bei einer Party im Weißen Haus gewesen, nach der sich Medienberichten zufolge mehrere Menschen mit dem Coronavirus infiziert hatten, darunter auch Trumps Stabschef Mark Meadows. Auf Fotos war zu sehen, dass fast kein Gast eine Maske trug. Die Details

Außerdem wichtig

Was wichtig wird

Virtueller G-20-Gipfel beginnt am Samstag. Die Staats- und Regierungschef der führenden Wirtschaftsnationen kommen zu ihrem zweitägigen Spitzentreffen zusammen. Eigentlich sollte der Gipfel erstmals in der saudischen Hauptstadt Riad stattfinden. Wegen der Corona-Pandemie werden die Gespräche aber nur per Video-Schalte geführt. Im Mittelpunkt soll unter anderem der Kampf gegen die Pandemie stehen.

Digitaler Bundesparteitag der Grünen wird fortgesetzt. Begonnen hat der Parteitag am Freitag. Im Jahr ihres 40-jährigen Bestehens wollen die Grünen ein neues Grundsatzprogramm beschließen. Der Parteitag findet als große Videokonferenz statt. Nur Vorstand und Präsidium sind in der Sendezentrale, diese wurde von Karlsruhe nach Berlin verlegt. Über die wichtigsten Streitpunkte beim Parteitag, berichtet Constanze von Bullion.

Mehrere geplante Demonstrationen von Gegnern der Corona-Maßnahmen. Unter anderem in Berlin, Leipzig, Hannover und Göppingen wollen Menschen protestieren. Möglicherweise werden Gerichte die Versammlungen aber noch untersagen - wie es etwa in München geschehen ist.

7 aus 7 - Meistempfohlen in dieser Woche

Herr Waalkes, was braucht ein Otto-Elefant? Einen Tag nachdem der Münchner Tierpark die Geburt des Elefantenbabys Otto bekanntgegeben hat, meldet sich der Komiker und Namensvetter: "Von allem das Beste und davon so viel wie möglich." Interview von Philipp Crone

"Meine Finger sind taub vor Kälte". Einfach war es an der Schule von Katharina Fleer schon vor der Pandemie nicht. Nun wird es richtig frostig. Tagebuch einer Lehrerin. Zum Artikel

Was das Ermächtigungsgesetz von 1933 wirklich war. Manche setzen das neue Infektionsschutzgesetz zur Pandemie-Eindämmung mit dem Beginn der Hitler-Diktatur gleich - eine absurde Ansicht, wie der Blick in die Geschichte zeigt. Von Robert Probst

Ein Rohr, ein Ventilator, ein Regenschirm. Viel mehr braucht es nicht, um mithilfe einer Anleitung des Max-Planck-Instituts Aerosole aus den Klassenzimmern zu filtern. Schulleiterin Karin Mades hat die selbstgebaute Frischluftanlage in ihrer Grundschule ausprobiert. Interview von Max Sprick

Der Kobold ist wieder da. Die Münchner Produktionsfirma Neue Super wagt sich an eine Neuverfilmung des Pumuckl. Geplant sind zunächst dreizehn Folgen, die 2022 ausgestrahlt werden sollen. Von Christian Mayer

Politische Mülltrennung. Vor Wahlen ist das Treppenhaus auf einmal voller Werbezettel der verschiedenen Parteien. Darf man die Flyer jener Parteien wegschmeißen, die man ablehnt, selbst wenn die Werbung andere Mieter interessieren könnte? Von Johanna Adorján

Nicht jede Frau denkt und handelt feministisch. Deshalb haben auch viele weiße Frauen Trump gewählt, obwohl er ein Sexist ist. Daraus können wir viel lernen. Von Nhi Le

Frühstücksflocke

Pizza am Sonntag! Die Corona-Pandemie bringt die Essensrituale der Italiener durcheinander. Restaurants öffnen am heiligen Sonntag, und Brunch gibt es plötzlich auch. Von Oliver Meiler