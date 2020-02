Was wichtig ist

CDU will zunächst keine Neuwahlen in Thüringen. Nach einer Marathonsitzung mit der CDU-Landtagsfraktion erklärt CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer, dass sie der Fraktion erst Zeit geben will, parlamentarische Wege zur Lösung der Krise zu finden, bevor sie auf Neuwahlen besteht. Sofortige Neuwahlen waren die von Kramp-Karrenbauer bevorzugte Option, die Thüringer CDU lehnt das jedoch ab. Die Ereignisse vom Donnerstag können Sie in unserem Newsblog nachlesen. Die ehemalige FDP-Justizministerin Leutheusser-Schnarrenberger attestiert ihrer Partei einen großen Glaubwürdigkeitsschaden. Zum Interview von Oliver Das Gupta

USA töten Anführer von Al-Qaida-Ableger im Jemen. Die Anti-Terror-Operation gegen Qassim al-Rimi sei laut Präsident Trump auf seinen Befehl hin erfolgt. Details zur Operation nannte er nicht. Al-Rimis Gruppe gilt als gefährlichster Arm von Al-Qaida und soll auch Anschläge auf Ziele im Westen geplant haben. Zur Nachricht

Chinesischer Mediziner, der vor Coronavirus warnte, stirbt an Infektion. Der Augenarzt hatte schon am 30. Dezember in chinesischen sozialen Netzwerken Warnungen vor der Sars-ähnlichen Infektion gepostet. Doch die Behörden nahmen sie nicht ernst und schüchterten ihn ein. Jetzt starb er in einem Krankenhaus in Wuhan, berichtet Xaver Bitz. Im pfälzischen Germersheim sitzen die 122 Deutschen, die von der Bundeswehr aus China ausgeflogen wurden, in Quarantäne. Vom Leben in der Isolation lesen Sie mit SZ Plus.

US-Vorwahlen: Buttigieg liegt in Iowa knapp vor Sanders. Drei Tage nach dem Wahldebakel der Demokraten sind die Wahlbezirke komplett ausgezählt. Der ehemalige Vize-Präsident Joe Biden, Favorit auf nationaler Ebene, landete nur auf dem vierten Platz. Die Ergebnisse können noch angefochten werden. Alle Entwicklungen rund um die US-Wahl im Newsblog

Heil und Spahn einigen sich auf Entwurf für Grundrente. Der Gesetzentwurf befindet sich nun in der regierungsinternen Abstimmung. Einen Grundrentenzuschlag soll erhalten, wer mindestens 33 Jahre in die Rente eingezahlt hat. Den vollen Zuschlag soll es ab 35 Beitragsjahren geben. Das Kabinett befasst sich voraussichtlich am 12. Februar mit dem Gesetz. Zur Meldung

Weinstein-Prozess: Ein Zeuge der Verteidigung wird zur Belastung. Zunächst läuft es gut für den Angeklagten, der Zeuge scheint die Aussage von Annabella Sciorra zu entschärfen. Diese hatte Weinstein im Zeugenstand einer Vergewaltigung bezichtigt. Doch dann zitiert Staatsanwältin Joan Illuzzi aus Textnachrichten zwischen ihm und Weinstein, die den Zeugen in Verruf bringen. Aus dem Gericht in New York City berichtet Johanna Bruckner

Was wichtig wird

Fernsehdebatte der US-Demokraten in New Hampshire. In der Nacht auf Samstag treten die verbleibenden Bewerber um die Präsidentschaftskandidatur erneut gegeneinander an. In New Hampshire findet am Dienstag die nächste Vorwahl um die demokratische Präsidentschaftskandidatur statt. In Umfragen liegt der Senator Bernie Sanders bislang in Führung. Weitere Informationen zur US-Wahl finden Sie auf unserer Themenseite.

Dresdner Semperopernball im Schatten umstrittener Ehrung. Das Motto des 15. Semperopernballs und seines Pendants auf dem Theaterplatz lautet: "Märchenhaft rauschend - Dresden jubiliert". Die Begeisterung ist seit der umstrittenen Ehrung von Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi mit einem Ballorden jedoch getrübt, schreibt Martin Zips.

Polizei stellt Kriminalstatistik 2019 vor. Wie vorab bekannt wurde, ist die Zahl der erfassten Straftaten im vergangenen Jahr auf den tiefsten Stand seit 40 Jahren gesunken. Einen Rückgang gab es nach Medienberichten unter anderem bei den Wohnungseinbrüchen. Erstmals soll die Statistik auch Messerdelikte gesondert erfassen.

Macron hält Rede zur Verteidigungsstrategie und zur nuklearen Abschreckung. Beobachter rechnen damit, dass sich Frankreichs Präsident zum Atomarsenal seines Landes bekennt. Frankreich ist nach dem Brexit das einzige EU-Land mit eigenen Atomwaffen. Macron tritt für eine europäische Verteidigung ein, die eigenständiger und damit unabhängiger von den USA ist.

Frühstücksflocke

Es war einmal in Hollywood. Der Rummel um Jennifer Aniston und Brad Pitt vor den Academy Awards zeigt, wie Hollywood bisweilen funktioniert - und was das für die Vergabe der Oscars bedeutet. Von Jürgen Schmieder