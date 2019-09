Cameron kritisiert Johnson, WHO über Behandlungsfehler, Fifa belastet Adidas

David Cameron vor seinem Amtssitz in der Downing Street, am 13. Juli 2016, dem Tag, als er seinen Rücktritt ankündigte.

Was wichtig ist und wird.

Artikel per E-Mail versenden

Was wichtig ist

Cameron attackiert Johnson in Interview. Der frühere Premier erklärt, warum das Brexit- Referendum "unvermeidlich" gewesen sei. Und er übt ätzende Kritik an seinem Nachfolger. Ein Vorschlag von Johnson zur Lösung des irischen Grenzproblems im Brexit-Streit sieht vor: Vieh, Agrarprodukte und Lebensmittel sollen zollfrei bleiben, berichtet Alexander Mühlauer.

WHO: Jede Minute fünf Tote durch falsche medizinische Behandlung. Weltweit erlitten 40 Prozent der Patienten bei ambulanten Behandlungen Schäden, im Krankenhaus seien es zehn Prozent, heißt es in einer Mitteilung der Weltgesundheitsorganisation. Mehr dazu

Interne Fifa-Mails sprechen von "Bestechungsgeldern" von Adidas. Anlass der Mail war Kritik von Adidas-Vorstandschef Kasper Rorsted an Fifa-Präsident Gianni Infantino. Der deutsche Sportartikelhersteller war als langjähriger Sponsor unzufrieden mit der Kommunikation rund um den geplanten "Total-Ausverkauf" der Fifa-Rechte. Von Thomas Kistner

Krankenkassen verschwenden 200 Millionen Euro im Jahr. Die Versicherungen zahlen Radiologen für Kontrastmittel bei Untersuchungen in Tomografen zum Teil noch mehr als bisher bekannt. Von Christina Berndt und Markus Grill

Greta Thunberg bei Klima-Demonstration vor dem Weißen Haus. Die Aktivistin will den US-Präsidenten nicht persönlich treffen, dafür demonstriert sie vor seinem Amtssitz. So viele Schüler wie in Europa hat sie dort nicht auf ihrer Seite. Zu den Bildern

Drohnen sollen zwei Ölförderanlagen in Saudi Arabien getroffen haben. In sozialen Medien kursieren Bilder von Großbränden, die zwei Anlagen des staatlichen Aramco-Konzerns zeigen. Zur Meldung

Was wichtig wird

Bundesparteitag der FPÖ in Graz. Zwei Wochen vor der Nationalratswahl soll der designierte Parteichef Norbert Hofer von den Delegierten am Samstag zum Nachfolger von Heinz-Christian Strache an der Spitze der Rechtspopulisten gewählt werden. Der abgewählte ÖVP-Kanzler Kurz hat gute Chancen, die Nationalratswahlen zu gewinnen. Gut möglich, dass er wieder mit der FPÖ koaliert.

Tausende Demonstranten bei Automesse IAA erwartet. Zu der angekündigten Demo am Samstag hat ein breites Bündnis aus Umwelt- und Verkehrsverbänden aufgerufen. Es ist der erste Publikumstag der Messe, die bereits am Donnerstag gestartet ist. Bei der Eröffnungsfeier waren Aktivisten von Greenpeace auf Autodächer geklettert und hatten eine schnellere Mobilitätswende gefordert.

Präsidentenwahl in Tunesien. Die Wahl wurde nach dem Tod des bisherigen Staatschef Beji Caid Essebsi um zwei Monate vorgezogen. Das nordafrikanische Land ist der einzige Staat der Region, der nach dem arabischen Frühling den Übergang in die Demokratie geschafft hat. Manche Beobachter befürchten jedoch einen Rückfall in die Autokratie. Mit Ergebnissen wird frühestens am Montag gerechnet.

Symbolische Beisetzung von Simbabwes Ex-Präsident Mugabe. In einer feierlichen Zeremonie soll der leere Sarg des umstrittenen afrikanischen Langzeitherrschers auf dem Heldenacker bei Harare beigesetzt werden. Sein Leichnam soll erst zu einem späteren Zeitpunkt bei einer privaten Feier folgen - ein Kompromiss zwischen der Regierung und Mugabes Familie. Die Angehörigen hatten zunächst eine Beisetzung auf der für Freiheitshelden des Landes reservierten Gedenkstätte abgelehnt. Mugabe war am 6. September im Alter von 95 Jahren in Singapur gestorben.

Frühstücksflocke

Das Meme "Don't have a bookmark?" macht Buchliebhaber weltweit nervös. Auf Twitter experimentieren Menschen mit Cornflakes, Getränken und Tieren als Lesezeichen-Ersatz. Buchhändler halten dagegen.