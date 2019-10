Was wichtig ist

Brexit-Ringen geht weiter. Weiterhin ringen Expertenteams aus Brüssel und London um Streitfragen im Brexit. Und das ist nicht das einzige brisante Thema des heutigen EU-Spitzentreffens. Selten war der Ablauf eines EU-Gipfels so unklar wie dieses Mal, berichten Karoline Meta Beisel, Björn Finke und Matthias Kolb. Beim Gipfel soll es zudem um Nordsyrien und den langjährigen EU-Finanzplan gehen.

Trump schrieb Brief an Erdoğan. Der US-Präsident warnte seinen türkischen Amtskollegen vor einem Einmarsch in Nordsyrien - mit recht ungewöhnlichen Worten: Wenn er in Syrien einfalle, werde er als "Teufel" in Erinnerung bleiben. Trump selbst ist seit Tagen massiver Kritik ausgesetzt. Gegenüber den Demokraten soll er nun ausgerastet sein, wie Nancy Pelosi berichtet. Mehr dazu

Rekord-Waffenexporte aus Deutschland in die Türkei. Trotz des kürzlich angekündigten Waffenlieferungs-Stopps könnte die Türkei in diesem Jahr schon jetzt mehr Waffen aus Deutschland erhalten haben als jeweils in den 14 Jahren zuvor. Bei den gelieferten Waffen handelt es sich dem Wirtschaftsministerium zufolge um "Ware ausschließlich für den maritimen Bereich". Zur Nachricht

Was wichtig wird

G20-Treffen am Rande von IWF-Tagung in Washington. Am Rande des diesjährigen Jahrestreffens des Internationalen Währungsfonds wollen auch die Finanzminister der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer zusammenkommen. Dabei stehen auch die Besteuerung internationaler Konzerne und neue Digitalwährungen wie das geplante Facebook-Geld Libra auf der Tagesordnung.

Bundesgerichtshof klärt Streitfrage zu Bäckereien. Dürfen diese den ganzen Sonntag über Brötchen verkaufen? Die Wettbewerbszentrale hat eine Bäckereikette mit Filialen in München verklagt. Bisher ohne Erfolg: Laut OLG München kann sich das Unternehmen auf das Gaststättengesetz berufen und sonntags geöffnet bleiben, weil sich Kunden in den Läden zum Essen hinsetzen können. Von Wolfgang Janisch

Frühstücksflocke

Die wundersame Rückkehr eines Geldbeutels. Tim Cameron hätte nicht gedacht, dass er sein Portemonnaie jemals wiedersehen würde. Doch er hatte die Kreativität des Finders unterschätzt. Der nämlich nutzte Camerons Bankkarte, um mit ihm Kontakt aufzunehmen. Die ganze Geschichte lesen Sie hier.