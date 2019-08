Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Der Tag kompakt

Johnson will Parlament vor Brexit-Termin ausbremsen. Der britische Premierminister hat eine vorübergehende Schließung des Parlaments von Mitte September bis Mitte Oktober erwirkt. Dadurch kann er die Abgeordneten an der Blockade des zum 31. Oktober geplanten Brexit hindern. Zur Nachricht. Im Land regt sich heftige Kritik. Mehrere Hunderttausend Bürger unterzeichneten bereits eine Online-Petition. Viele Abgeordnete sehen die Demokratie in Gefahr. Mehr Informationen

SZ Plus: Boris wirft den Fehdehandschuh. Der britische Premier hat seine Gegner herausgefordert - und verblüfft. Sie wissen nicht so genau, wie sie auf seine Provokation mit der Parlamentspause reagieren sollen. Der Kampf um den Brexit geht in die entscheidende Runde. Zur Analyse von Korrespondentin Cathrin Kahlweit

Kühnert lehnt Kandidatur für SPD-Vorsitz ab. Er wolle keinen "Arenastierkampf", erklärt der Juso-Vorsitzende in einem Video. Eine Empfehlung für einen anderen Kandidaten will er möglicherweise später abgeben. Von Jean-Marie Magro

Deutsche unterstützen Schritte gegen Bildungsungleichheit. Viele Maßnahmen, die für mehr Chancengleichheit im Bildungssystem sorgen könnten, wären einer Umfrage zufolge mehrheitsfähig. Das zeigt das ifo-Bildungsbarometer. Abschlüsse und Einkommen sind aus Sicht der Deutschen hingegen eine Frage der eigenen Anstrengung, weniger der Umstände. Von Bernd Kramer

AfD schließt Sayn-Wittgenstein aus der Partei aus. Hintergrund ist ihre Fördermitgliedschaft in einem als rechtsextrem eingestuften Verein. Bis zu einer Neuwahl bleibt ihr Posten als AfD-Landesvorsitzende von Schleswig-Holstein nun unbesetzt. Zur Meldung

Trump plant Abholzung in Alaskas Regenwäldern. Bislang ist der Wald vor allem durch das Verbot Straßen zu bauen geschützt. Jetzt will der US-Präsident ihn offenbar zur Nutzung freigeben. Alaskas Gouverneur hofft, die Maßnahme könnte die Holzwirtschaft dort stärken. Umweltschützer sind alarmiert. Von Markus C. Schulte von Drach

Greta Thunberg ist in den USA angekommen. Nach 15 Tagen auf hoher See ankert das Segelboot Malizia II vor Coney Island. Die 16-jährige Klimaaktivistin hat damit möglichst emissionsfrei den Atlantik überquert, um an der diesjährigen "Climate Week NYC" teilzunehmen. Zur Bildergalerie

3 aus 24 - Meistempfohlen heute

Eine Alternative zu Feen und Fußbällen. Das Design von Schulranzen folgt heute dem Geschmack von Vorschülern. Ein Berliner Architektenpaar hält dagegen. Von Nina von Hardenberg

Druck von rechts. Eine Recherche von ARD und SZ dokumentiert, wie Theater, Opernhäuser und Museen von der Neuen Rechten unter Druck gesetzt und bedroht werden. Eine Chronik. Von Peter Laudenbach und John Goetz

Einmal Urlaubsverlängerung im Glas. Aus Italien bringt man gerne Zitronenlikör mit - der zu Hause auf einmal gar nicht mehr so gut schmeckt wie in der Bar am Meer. Wie das süße Zeug noch zu retten ist. Von Hans Gerlach

SZ-Leser diskutieren​

Mögliches Treffen zwischen Trump und Rohani: Grund zur Hoffnung? "Der Iran ist ein schwieriger Verhandlungspartner - die USA unter Trump sind es auch", schreibt Place Vendôme. Macron habe es erstaunlicherweise geschafft, die beiden an den Verhandlungstisch zurückzubringen. Womöglich müsse er sich erneut einschalten, "um das Ganze erfolgreich zu gestalten". Ghovinda meint: "Die Verhandlungen werden Ergebnisse bringen, wenn beide Seiten es denn auch wollen." Der Nutzer fordert: "Schluss mit den Drohungen und dem Machogehabe." Diskutieren Sie mit uns.