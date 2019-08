Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Der Tag kompakt

Proteststurm gegen Boris Johnson. Der Plan des britischen Premiers, das Parlament für fünf Wochen zu schließen, stößt auf breite Ablehnung. Einige Konservative treten zurück, Abgeordnete wollen sich per Gesetz wehren, Aktivisten reichen Klagen ein. Aus London berichtet Cathrin Kahlweit. Deutsche Parlamentarier fordern: Falls eine Parlamentsmehrheit in London dem Premier doch noch in den Arm fällt, sollte die EU das unterstützen. Von Daniel Brössler

SZ Plus: Little Britain. Hunderttausende Engländer wohnen in Spanien, schauen BBC, essen Fish 'n' Chips und leben bestens in und von der EU. Für den Brexit haben trotzdem viele gestimmt. Was Boris Johnson jetzt treibt, macht sie aber doch nervös. Von Cathrin Kahlweit

Italiens Präsident beauftragt Conte mit Regierungsbildung. Der Premier war zurückgetreten, nachdem die rechte Lega unter Führung des Innenministers Salvini die Regierungskoalition aufgekündigt hatte. Zur Nachricht. Einst wurde er als Professörchen aus der Provinz verhöhnt. Heute ist er der einzige Politiker, dem die Mehrheit der Italiener zutraut, das Land vor dem Chaos zu bewahren. Zum Porträt von Oliver Meiler

Rechtsgutachten sieht Möglichkeit für Kopftuchverbot an Schulen. Es sei sowohl mit der grundgesetzlich geschützten Religionsfreiheit als auch mit dem Recht der Eltern auf Pflege und Erziehung ihrer Kinder vereinbar, heißt es in dem Gutachten eines Tübinger Verfassungsrechtlers. Mehr dazu

Tatverdächtiger kommt nach Gleis-Attacke in Psychiatrie. Der Mann, der am 29. Juli in Frankfurt einen Achtjährigen und dessen Mutter vor einen einfahrenden ICE gestoßen haben soll, wird in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Er stelle eine "Gefahr für die Allgemeinheit" dar, erklärte die zuständige Staatsanwaltschaft. Weitere Informationen

Brasilien verbietet Brandrodung in der Trockenzeit. Im Amazonasgebiet und anderen Regionen des Landes toben derzeit zahlreiche Waldbrände. Eine Ursache dafür sind Farmer, die bereits abgeholzte Flächen mit Bränden zu Ackerland machen wollen. Zur Nachricht

3 aus 24 - Meistempfohlen heute

"Die Schwächung der Wälder fliegt gerade auf." Wofür sollen Hunderte Millionen Euro Staatshilfe eingesetzt werden? Forstwirt Lutz Fähser kritisiert den Import von exotischen "Wunderbaumarten" und fordert mehr heimische Natur im Wald. Interview von Thomas Hummel

"Der Boden wackelt noch." Zwei Wochen auf hoher See: Greta Thunberg ließ ihre Follower in den sozialen Medien an ihrer Atlantik-Überfahrt teilhaben. Jetzt ist die 16-Jährige in New York eingetroffen. Die Bilder

"Bei lebensnotwendigen Gütern muss der Staat eingreifen dürfen." In Berlin wird der Mietendeckel heftig diskutiert, in Österreich gibt es ihn seit Jahren. Wohnrechtsexperte Walter Rosifka erklärt, was er gebracht hat. Interview von Verena Mayer

SZ-Leser diskutieren​

Was denken Sie über Johnsons Beschluss der Parlamentspause? "Ich verstehe nicht, wie ein System, das sich Demokratie nennt, eine derartige Vorgehensweise zulassen kann", schreibt thebonepeople. "Genial finde ich das keinesfalls, perfide dafür umso mehr." Earthbird meint, die Queen versuche sich "durch politische Neutralität und öffentliche Enthaltsamkeit als Hüterin einer parlamentarischen Ordnung zu inszenieren", doch durch ihre Zustimmung habe sie "das Gegenteil bewiesen". Diskutieren Sie mit uns.