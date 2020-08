Von Magdalena Pulz

Was wichtig ist

"Black Panther"-Darsteller Chadwick Boseman gestorben. Der Schauspieler, der in seiner Karriere immer wieder herausragende schwarze Persönlichkeiten verkörperte, erlag nach Angaben seiner Familie einem Krebsleiden. Er wurde 43 Jahre alt. Zu den Details

EXKLUSIV Abgeordnete fordern Maas auf, mit China "Klartext" zu reden. Margarete Bause (Grüne), Gyde Jense (FDP) und Michael Brand (CDU) wenden sich mit einem Schreiben an den Außenminister, der in der kommenden Woche seinen chinesischen Kollegen in Berlin empfängt. Die Situation in Hongkong müsse dabei angesprochen werden. Die Bundesregierung solle den Besuch auch nutzen, um unmissverständlich auf eine Schließung der "gewaltigen Internierungslager" für Uiguren in der Provinz Xinjiang zu dringen. Von Daniel Brössler

Brasiliens Regierung streitet um Gelder für Anti-Abholzungs-Maßnahmen. Das Umweltministerium verkündet, den Kampf gegen illegale Regenwald-Rodungen zu stoppen, weil Finanzmittel blockiert würden. Doch der Vize-Präsident widerspricht. Zur Nachricht

Mordserie an Aktivisten erschüttert den Irak. Die Terroranschläge richten sich vor allem gegen junge Menschen, die Partei- und Religionsgrenzen überwinden wollen. Zuletzt wurde die Ärztin und Aktivistin Reham Yacoub erschossen. Als Täter stehen von Iran bezahlte Milizen im Verdacht. Von Dunja Ramadan

Die News zum Coronavirus

Oberverwaltungsgericht: Corona-Demo in Berlin darf stattfinden. Der umstrittene Demonstrationszug und die Kundgebung am Samstag gegen die Corona-Politik sind erlaubt, solange die Auflagen zum Mindestabstand eingehalten werden. Das Oberverwaltungsgericht bestätigte damit in zweiter Instanz, dass ein Verbot durch die Berliner Polizei keinen Bestand hat. Das Urteil ist rechtskräftig. Zu den Nachrichten aus Deutschland

Erster Fall von wiederholter Corona-Infektion in den USA. US-Amerikanische Wissenschaftler haben die erneute Infektion eines bereits seit längerem genesenen Patienten in den USA nachgewiesen. Die Weltgesundheitsorganisation geht davon aus, dass es sich bei solchen Zweit-Ansteckungen um Einzelfälle handelt. Zu den weltweiten Meldungen

Erste Gegenklage gegen Münchner Alkoholverbot erfolgreich. Auf Plätzen, in Parks und an der Isar darf von 23 Uhr an kein Alkohol mehr getrunken werden. Ein Mann ist bereits vor Gericht gezogen - und hat recht bekommen. Die Ausnahme gelte aber nur für ihn. Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) will trotzdem an dem verschärften Infektionsschutz festhalten, berichtet Stefan Simon.

Außerdem wichtig:

Was wichtig wird

Demonstration gegen Corona-Maßnahmen in Berlin. Anmelder ist unter anderem die Initiative "Querdenken 711" aus Stuttgart. Die Demonstration soll um 11 Uhr beginnen. Zeitgleich sind mehrere Gegenkundgebungen in der Hauptstadt geplant.

Neue Proteste in Belarus erwartet. Am Samstagnachmittag ist eine Kundgebung mit dem Titel "Große Parade der weiblichen Friedenstruppen" in Minsk geplant. Auch am Sonntag sollen Großdemonstrationen stattfinden. Die EU-Außenminister hatten am Freitag erklärt, Sanktionen gegen Belaurs zu verhängen. Die Strafmaßnahmen richten sich gegen ranghohe Unterstützer von Staatschef Lukaschenko.

Frühstücksflocke

Das Leben der Anderen. In Belarus wird protestiert, in Deutschland spricht Merkel über Corona-Regeln und in Japan tritt der Premierminister zurück. Aber neben der großen Weltpolitik gibt es auch noch die Schönen und die Reichen, die ihre kleinen und größeren Sorgen mit der Öffentlichkeit teilen wollen. Miranda Kerr etwa freut sich über die Geburt des Kindes ihres Ex-Manns und Matthias Schweighöfer stellt sich schwierigen Matheaufgaben. Die Promi-Nachrichten der Woche