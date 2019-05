2. Mai 2019, 07:31 Uhr SZ Espresso Nachrichten am Morgen - die Übersicht für Eilige

Was heute wichtig ist und wird.

Von Xaver Bitz

Was wichtig ist

EXKLUSIV Hamburger Bildungssenator kritisiert Bildungsministerin Karliczek. Ties Rabe, SPD, verteidigt die Pläne von Olaf Scholz, ebenfalls SPD, den Etat des Bildungsministeriums zu kürzen. Die CDU-Politikerin schiebe die Unfähigkeit ihres Hauses dem Finanzminister in die Schuhe. Von Susanne Klein

Kommunalwahlen in Großbritannien. Fern von London müssen die Tories beim anstehenden Urnengang die Brexit-Verhandlungen von Premier Theresa May ausbaden. Laut Umfragen droht den Konservativen ein Desaster. Von Cathrin Kahlweit. Am Mittwoch feuerte May ihren Verteidigungsminister, der sensible Informationen aus dem Nationalen Sicherheitsrat weitergegeben haben soll. Mehr dazu

Barcelona besiegt Liverpool im Halbfinal-Hinspiel. Nach dem deutlichen 3:0 ist den Katalanen der Einzug ins Finale der Champions League fast schon sicher. Der Argentinier Lionel Messi brilliert bei dem Sieg und erzielt zwei Tore. Von Javier Cáceres. Im anderen Halbfinale hatte sich tags zuvor Ajax Amsterdam gegen Tottenham Hotspur eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel verschafft.

Was wichtig wird

Salvini trifft Orbán in Budapest. Der italienische Innenminister und Chef der rechtspopulistischen Lega Nord will bei dem ungarischen Regierungschef für sein Projekt eines neuen rechten Blocks werben. In der "Europäischen Allianz der Menschen und Nationen" sind auch die AfD, der französische Rassemblement National und die österreichische FPÖ vertreten. Im Interview geht Orbán auf Kuschelkurs mit Salvini.

Assange wird vor Gericht angehört. Der Gründer der Whistleblower-Plattform Wikileaks, Julian Assange, soll sich zu den Vorwürfen der US-Justiz äußern, die seine Auslieferung fordert. Ihm wird gemeinsame Verschwörung mit der ehemaligen US-Soldatin Chelsea Manning vorgeworfen. Die britische Regierung hat klargestellt, dass Assange nicht ausgeliefert werde, sofern ihm eine Todestrafe drohe. Am Mittwoch hatte ihn ein britisches Gericht wegen Verstoßes gegen Kautionsauflagen zu 50 Wochen Gefängnis verurteilt.

Eintracht Frankfurt spielt im Halbfinale der Europa League. Die Hessen empfangen vor heimischen Publikum Chelsea London. Die "Blues" gelten als einer der verbleibenden Favoriten auf den Titel. Anstoß in Frankfurt ist um 21 Uhr.

Frühstücksflocke

Sagenhafte Nervensägen. Nicht nur Hamburg wird heimgesucht von tiefergelegten Angeberkisten wie goldenen Lamborghinis. Geht's eigentlich noch? Von Peter Burghardt