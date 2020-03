Was wichtig ist

Biden fährt weitere, wichtige Vorwahlsiege ein. Am "Super Tuesday II" gewinnt der frühere US-Vizepräsident neben Mississippi und Missouri auch den Schlüsselstaat Michigan, berichtet Alan Cassidy. Der Druck auf seinen Konkurrenten Sanders, aus dem Rennen auszusteigen, dürfte steigen. Der linke Senator hat sich verschätzt, kommentiert Hubert Wetzel.

Welt-Meteorologie-Organisation zieht düstere Klima-Bilanz. In ihrem jährlichen Bericht rufen die Experten die Weltgemeinschaft dringend zum Handeln auf. Hitzewellen, Waldbrände und schmelzendes Eis zeigen, wie schnell die Erderwärmung voranschreitet, schreibt Marlene Weiß.

Untersuchung hält Missbrauchsvorwürfe gegen Plácido Domingo für "glaubwürdig". Das Gutachten wurde im Auftrag der Oper Los Angeles erstellt, als deren Chef Domingo wegen der Vorwürfe mehrerer Frauen zurückgetreten war. Mehr als 40 Menschen wurden für den Bericht befragt. Zur Meldung

RB Leipzig zieht erstmals ins Viertelfinale der Champions League ein. Die Sachsen gewinnen das Rückspiel gegen Tottenham Hotspur 3:0. Die Tore schießen Forsberg und zweimal Sabitzer. Im Duell der Trainer schaltet Nagelsmann Mourinho aus. Am Mittwoch spielt Borussia Dortmund vor leerer Kulisse in Paris.

Coronavirus

Auch Baden-Württemberg will Großveranstaltungen verbieten. Zuvor hatten schon Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Bremen und Bayern ähnliche Schritte unternommen. In Berlin werden viele Kulturveranstaltungen abgesagt. Zur Deutschland-Meldung. Warum die Schutzmaßnahmen bundesweit so unterschiedlich sind, lesen Sie hier. Im Bundestag stellt sich Gesundheitsminister Spahn heute einer Regierungsbefragung.

EU will Wirtschaft mit 25 Milliarden Euro unterstützen. Das kündigte Kommissionspräsidentin von der Leyen nach einer Videokonferenz der Staats- und Regierungschefs an. Damit sollen die schlimmsten Folgen der Epidemie aufgefangen werden. Zur Nachricht

DEL sagt Playoffs ab - kein deutscher Meister. Damit bleibt der 100. Eishockey-Titel der Geschichte vakant. "Dass wir die Entscheidung so treffen müssen, tut uns für alle Klubs, Partner und insbesondere Fans in ganz Deutschland unheimlich leid", heißt es in einer Mitteilung. Johannes Schnitzler berichtet. In der Fußball-Bundesliga findet heute das erste Geisterspiel statt: Gladbach empfängt den 1. FC Köln.

Außerdem wichtig:

Was wichtig wird

Geplante Verkündung des Strafmaßes gegen Harvey Weinstein. Der ehemalige US-Filmproduzent war im Februar wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung schuldig gesprochen worden. Weinstein drohen mindestens fünf und höchstens 25 Jahre Haft. Die Hintergründe von Johanna Bruckner

Berufungsverhandlung im Prozess gegen Kardinal Pell. Pell war die einstige Nummer drei des Vatikans. Er wurde wegen des Missbrauchs von zwei Chorknaben zu sechs Jahren Haft verurteilt. Pell legte Berufung ein, er weist die Vorwürfe zurück. Für den Kardinal dürfte es die letzte Chance sein, auf freien Fuß zu kommen.

Ende des Prozesses gegen Frankreichs Ex-Premier Fillon. Ihm wird Veruntreuung öffentlicher Gelder vorgeworfen. Fillons Frau war jahrelang als parlamentarische Mitarbeiterin ihres Mannes angestellt gewesen. Der Anklage zufolge handelte es sich dabei um Scheinbeschäftigung; er bestreitet das. Die Anklage fordert zwei Jahre Haft sowie eine Geldstrafe von 375 000 Euro.

Frühstücksflocke

Warum ein Schrittzähler beim Schwein explodierte. Aufgefuttert und ausgeschieden - so hat ein Messgerät in Nordengland offenbar einen Brand verursacht. Ein Gespräch mit Schweinefachfrau Nora Hammer über Batterien in Exkrementen und die Technisierung der Landwirtschaft. Interview von Martin Zips