Von Xaver Bitz und Lea Weinmann

Was wichtig ist

Joe Biden gewinnt auch Wahlleute in Arizona. Mehrere US-Sender erklären den Demokraten in dem Bundesstaat zum Sieger - mehr als eine Woche nach der Wahl. Die elf Wahlleute-Stimmen in Arizona galten lange als sichere Bank für die Republikaner. Zum US-Blog

SZ PLUS Rürup sät Zweifel an Rentenbesteuerung. Ist die seit 15 Jahren praktizierte Rentenbesteuerung verfassungswidrig? Davor warnte ausgerechnet deren Architekt, Bert Rürup. Die FDP fordert Aufklärung. Von Hendrik Munsberg

Berühmter Schweizer Kinderarzt Remo Largo ist tot. Seine Bücher wurden immer wieder neu aufgelegt und prägten den Erziehungsstil von Millionen junger Eltern. Der Mediziner wurde 76 Jahre alt. Von Isabel Pfaff

Ungarn wird der dritte deutsche Fußball-EM-Gegner. Die Ungarn besiegen Island in den Play-offs mit 2:1. Erstmals bei einer Fußball-Europameisterschaft dabei ist Nordmazedonien. Zur Meldung

Die News zum Coronavirus

RKI meldet neuen Höchststand an Neuinfektionen in Deutschland. Weitere 23 542 positiv getestete Personen wurden in den vergangenen 24 Stunden registriert. Die Bundesregierung will private Krankenversicherer an den Impfkosten beteiligen. Weitere Nachrichten aus Deutschland

Bayern fehlen bis 2021 schätzungsweise 7,2 Milliarden Euro Steuern. Die jüngsten Schätzungen fallen aber teilweise besser aus als befürchtet, sagt Finanzminister Füracker (CSU). Indoor-Sport wird ab Freitag weitestgehend verboten, das gilt auch für Fitnessstudios. Alle Entwicklungen im Freistaat im Überblick

Was wichtig wird

Videokonferenz der EU-Innenminister zur Migrationsreform und zum Kampf gegen Terrorismus. Ursprünglich sollten die Beratungen in Brüssel stattfinden. Wegen der Corona-Krise ist es nun eine Videokonferenz. Die EU-Kommission hatte im September einen Vorschlag für eine Reform der EU-Migrations- und Asylpolitik vorgelegt. Nach den Anschlägen in Dresden, Paris, Nizza und Wien soll auch der Kampf gegen Terrorismus Thema sein.

Unterhändler der EU und Großbritanniens verhandeln weiter über Brexit-Handelspakt. Die Unterhändler des Vereinigten Königreichs und der EU verhandeln in London. Beide Seiten müssten ein Handelsabkommen noch ratifizieren, bevor dieses zum Jahreswechsel in Kraft treten würde. Premier Johnson will damit den Brexit-Vertrag mit der EU aushebeln, berichtet Alexander Mühlauer.

Prozess-Auftakt gegen einen Professor der Musikhochschule München wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung. Ein ehemaliger Ordinarius soll die Schwester eines Studenten vergewaltigt haben. Nach den Verfahren gegen den früheren Rektor steht nun die Frage im Raum, ob es dort ein "System des Machtmissbrauchs" gegeben hat. Von Susi Wimmer

Frühstücksflocke

Das Buch des kleinen Olaf. Angela Merkel sorgt dafür, dass ein paar Sekunden einer ansonsten trockenen Pressekonferenz womöglich noch länger im Gedächtnis bleiben werden. Mit einem kleinen Seitenhieb auf Finanzminister Scholz. Von Michael Neudecker