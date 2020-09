Was an diesem Wochenende wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Xaver Bitz

Lukaschenko bittet Putin um Hilfe. Der belarussische Machthaber trifft am Montag den russischen Präsidenten. Offiziell geht es dabei um gemeinsame Handelsprojekte, Wirtschaft, Energie und Kultur, doch er wird wohl auch um Unterstützung angesichts der wachsenden Proteste seit der Wahl gehen. Von Silke Bigalke. Bislang ließen die Einsatzkräfte die Frauen weitgehend unbehelligt demonstrieren. Das hat sich nun aber geändert. Bilder eines Wochenendes der Gewalt

Grüne und CDU gewinnen bei Kommunalwahlen in NRW. Das ist das Ergebnis erster Prognosen. Die SPD erfährt harte Verluste. Bei den im ganzen Bundesland stattfindenden Wahlen gibt es einen Rekord bei den Briefwählern. Weitere Ergebnisse der Wahl

Entwicklungshilfeminister Müller zieht sich aus Bundespolitik zurück. Er trete zur nächsten Bundestagswahl nicht mehr an, weil er einen Generationenwechsel einleiten wolle, sagt der 65-Jährige. Der CSU-Minister hat sich kürzlich mit der Forderung, dass Deutschland 2000 Geflüchtete aus Lesbos aufnehmen solle, gegen die Linie der Bundesregierung gestellt. Zur Nachricht

EXKLUSIV Wie die Bahn bis 2040 das Netz erneuern will. Der Masterplan für die kommenden 20 Jahre hat einen Umfang von 74 Milliarden Euro. Mit dem Geld sollen bestehende Trassen ausgebaut werden, um den bis 2030 angepeilten Deutschlandtakt realisieren zu können, der die deutschen Großstädte im Halbstundentakt verbinden will. Von Markus Balser

Trump besucht von Waldbränden betroffenes Kalifornien. Der US-Präsident ignorierte drei Wochen lang die Feuer an der Westküste. Nun gibt er Mittel aus dem Bundeshaushalt frei, um den betroffenen Staaten zu helfen. Seine Aussagen zeigen dennoch eine eklatante Ignoranz der Lage. Von Hubert Wetzel

Naomi Osaka gewinnt zum zweiten Mal die US Open. Die US-Amerikanerin siegt gegen Viktoria Asarenka (Belarus) nach drei Sätzen, obwohl es bis zur Mitte des Spiels noch sehr schlecht für sie aussieht. Jürgen Schmieder über ein bemerkenswertes Finale. Der Deutsche Alexander Zverev trifft am Sonntagabend im Finale der Herren auf den Österreicher Dominic Thiem.

Hertha BSC scheidet in erster Pokalrunde aus. Der Erstligist scheitert in einem dramatischen Spiel mit 4:5 bei Eintracht Braunschweig. Der selbsternannte "Big-City-Club" präsentiert sich kurz vor dem Ligastart in einem schlechten Zustand. Von Thomas Hürner. Die übrigen Erstligisten geben sich am Wochenende keine Blöße. Die Ergebnisse im Überblick.

Hoeneß attackiert Berater von David Alaba. In einer TV-Sendung bezeichnet der frühere Präsident des FC Bayern Pini Zahavi als "geldgierigen Piranha". Auch der FC Liverpool sowie Manchester United werden scharf kritisiert. Doch etwas Wesentliches sagt Hoeneß nicht. Von Christoph Kneer

Das Wichtigste zum Coronavirus

Die Pandemie flammt erneut auf. Österreichs Kanzler Kurz spricht vom "Beginn der zweiten Welle", in Spanien werden an einem Tag mehr als 12 000 Neuinfektionen registriert. Französische Ärzte warnen, sie drohten, den Überblick zu verlieren und Israel steuert erneut auf einen Lockdown zu. Von Cathrin Kahlweit, Karin Janker und Peter Münch

10 000 Menschen bei Demonstration gegen Corona-Maßnahmen in München. Nachdem ein Protestzug durch die Innenstadt noch von der Polizei aufgelöst wird, versammeln sich die Menschen später auf der Theresienwiese. Auch dort kontrollieren die Beamten streng, weil sich viele weder an Abstands- noch Maskengebot halten. Es kommt zu mehreren Verhaftungen. Mehr dazu. Die Polizei hätte auch die Veranstaltung auf der Theresienwiese auflösen können, kommentiert Heiner Effern. Doch es war richtig, dass sie mit Augenmaß gehandelt hat.

Außerdem wichtig

Scheuer warnt vor "überzogenen" Klimazielen in der EU. Der Verkehrsminister fürchtet, in der Pandemie könnte diese eine "Verunsicherung bei der Wirtschaft" auslösen. Sein Kollege, Wirtschaftsminister Altmaier, hatte zuvor für einen "historischen Kompromiss" zwischen Klima und Wirtschaft geworben. Mehr dazu

Eine Frau bezwingt das größte Monster. Maya Gabeira stellt mit ihrer Fahrt durch eine 22,4 Meter hohe Welle einen Weltrekord für Surferinnen auf und hängt in dieser Saison auch jeden Mann ab. Dabei hätte einer der Riesenbrecher sie einst fast das Leben gekostet. Von Anna Dreher

Ein unwürdiges Gezerre. Das Feilschen in der Bundespolitik, wie viele Geflüchtete nun aufgenommen werden sollen, ist ein schlechter Witz angesichts der verzweifelten Lage von 12 000 Obdachlosen auf Lesbos. Deutschland muss aber auch der unbarmherzigen Politik Griechenlands entgegentreten. Kommentar von Constanze von Bullion

Corona-Demo in München: Wie bewerten Sie das Verhalten der Polizei? Thebonepeople schreibt, die "Querdenker" würden der Gesellschaft und der Polizei nur Ärger machen: "Demonstrieren - ja. Diskutieren - ja. Aber nicht ohne Mindestregeln hinsichtlich Rücksichtnahme und Achtung vor den Mitmenschen!" Helitroll erwidert: "Querdenker? Es sind noch nicht einmal Querulanten. Ich sage es sind Langweiler, Wichtigtuer, die behaupten für Freiheit zu "kämpfen" ohne zu wissen was Freiheit bedeutet. Eine Freiheit der Anderen steht nicht in ihrem Programm." Diskutieren Sie mit.