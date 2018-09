7. September 2018, 07:54 Uhr SZ Espresso Nachrichten am Morgen - die Übersicht für Eilige

Von Martin Anetzberger

Was wichtig ist

EXKLUSIV Autobahn-Streit kann Steuerzahler eine halbe Milliarde Euro kosten. Der Bund streitet seit einem Jahr mit dem Betreiber eines Teilstücks der A1 um viel Geld. Auch ein Vergleich wäre teuer. Nun dürfte der Konflikt weiter eskalieren, schreibt Markus Balser.

EXKLUSIV EVP-Fraktionschef schlägt Umsiedlungsprogramm für Flüchtlinge vor. "Europa darf sich nicht abschotten": Manfred Weber, Bewerber für die Spitzenkandidatur bei der Europawahl, fordert die EU auf, bis Ende des Jahres eine Antwort auf die Migrationsfrage zu finden. Alexander Mühlauer berichtet.

Maaßen zweifelt an Informationen über Hetzjagden. Der Präsident des Bundesverfassungsschutzes sieht gute Gründe dafür, dass es sich bei einem im Internet kursierenden Video um "eine gezielte Falschinformation handelt". Zur Nachricht

Deutsche Fußballnationalmannschaft spielt 0:0 gegen Frankreich. In den letzten 20 Minuten vergibt das Team einige gute Chancen. In dieser Phase erinnert wieder viel an den jahrelang einstudierten Ballbesitzfußball. Die Spieler in der Einzelkritik.

US-Schauspieler Burt Reynolds ist tot. Hollywoodstar, Sexsymbol, Schnauzbartträger: Die Filmlegende der Siebziger- und Achtzigerjahre war vieles. Jetzt ist Reynolds mit 82 Jahren in einem Krankenhaus in Florida an einer Herzattacke gestorben. Ein Nachruf von Thorsten Denkler

Was wichtig wird

Merkel trifft Frankreichs Präsidenten Macron. In Marseille kommen die beiden Regierungschefs erstmals seit dem EU-Gipfel Ende Juni zusammen. Neben der europäischen Flüchtlingspolitik wollen sie auch über eine Reform der Eurozone und den Brexit sprechen.

Syrien-Gipfel in Teheran. Das Treffen der Präsidenten von Russland, Iran und Türkei könnte die letzte Chance sein, eine humanitäre Katastrophe zu verhindern. Angesichts der drohenden Offensive auf die letzte syrische Rebellenhochburg Idlib haben hunderte Zivilisten die Flucht ergriffen. Die Hintergründe im SZ-Podcast "Auf den Punkt"

Frühstücksflocke

Fertig! Pünktlich! Wirklich! Das neue Regierungsterminal am Pannen-Flughafen BER ist fertig: pünktlich und nach Plan.2200 Quadratmeter Nutzfläche, Büros für die Kanzlerin, ein Medienzentrum und ein Raum für Visagisten könnten im Oktober an den Bund übergeben werden. Der will das Terminal aber erst nutzen, wenn der Rest des Flughafens fertig ist. Von Jens Schneider