Steinmeier und Rivlin sprechen im Bundestag zu Auschwitz. Das deutsche Parlament gedenkt der Befreiung des Konzentrationslagers vor 75 Jahren. "Rassismus, Nationalismus und Kriegstreiben dürfen sich nicht wiederholen", sagt Israels Staatspräsident Rivlin in seiner Rede. Zuvor hatte Bundespräsident Steinmeier den Massenmord an den Juden als einen "Teil deutscher Geschichte und Identität" bezeichnet. Zum Bericht. Ein Interview über den NS-Völkermord an den Sinti und Roma lesen Sie hier.

Auswärtiges Amt hält Huawei für nicht vertrauenswürdig. Die Behörde warnt vor einer Zusammenarbeit mit dem chinesischen 5G-Ausrüster. Aus einem vertraulichen Vermerk des Außenministeriums geht hervor, dass die Bundesregierung Informationen von US-Stellen erhalten habe, wonach Huawei mit chinesischen Sicherheitsbehörden zusammenarbeite. Das hatte das Unternehmen stets dementiert. Zum Bericht von Florian Flade und Georg Mascolo

Coronavirus - Lufthansa streicht alle Flüge von und nach China. Die deutsche Fluggesellschaft folgt damit British Airways. In China sind inzwischen knapp 6000 Menschen am Coronavirus erkrankt. Das sind etwa 650 mehr als bei der Sars-Pandemie 2002/03. Zur Nachricht. Beim Automobilzulieferer Webasto durften die Mitarbeiter am Mittwoch noch ihre Laptops abholen, dann wird die Zentrale in Stockdorf bis Sonntag geschlossen. Vier Mitarbeiter sind infiziert. Carolin Fries berichtet. Jörg Häntzschel schreibt über die Maßnahme der Quarantäne in einer globalisierten Welt (SZ Plus).

SPD will Soli schon zum Juli abschaffen. Statt von 2021 an, wie bisher geplant, soll die Abgabe auf die Einkommensteuer für fast alle Steuerzahler schon vom 1. Juli 2020 an wegfallen. Dieses Angebot wollen die Sozialdemokraten im Koalitionsausschuss den Regierungspartnern CDU und CSU unterbreiten. Diese hatten bisher gefordert, den Soli komplett abzuschaffen. Von Cerstin Gammelin

Thiem wirft Nadal bei Australian Open raus. Der Österreicher schlägt den spanischen Weltranglistenersten in Melbourne 7:6, 7:6, 4:6, 7:6 und trifft nun im Halbfinale auf Alexander Zverev. Davor spielen Roger Federer und Novak Djokovic den zweiten Endspielteilnehmer aus. Zur Nachricht

Damit Söhne nicht zu Tätern werden. Die beste Prävention gegen sexualisierte Gewalt: Jungen aufklären und sie dabei unterstützen, sich frei von gefährlichen Männlichkeitsnormen zu entwickeln. Von Teresa Bücker

Mindestlohn für Pflegekräfte steigt auf bis zu 15,40 Euro. Die höheren Löhne sollen helfen, die Pflegelücke in Deutschland zu schließen. Erstmals soll es auch einen Mindestlohn für Fachkräfte geben. Zum Text

Italien bekommt ein neues Vaterunser. Die Italiener beten künftig "Überlasse uns nicht der Versuchung" statt "Führe uns nicht in Versuchung". Gott stelle keine Fallen, argumentiert ein italienischer Erzbischof. Zum Text

Sollten Ein- und Zwei-Cent-Münzen abgeschafft werden? Ich denke findet das "sinnvoll", befürchtet jedoch, dass "daraus, und aus der bereits erfolgten Abschaffung des 500-€-Scheins, eine schleichende Abschaffung des Bargelds wird". "Ich bin durchaus pro Bargeld", schreibt Warumaru, "aber die ganz kleinen Münzen braucht man doch kaum noch". Cpt. Espi mahnt: "Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert." Diskutieren Sie mit uns.