31. Juli 2019, 17:52 Uhr SZ Espresso Der Tag kompakt - die Übersicht für Eilige

Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Julia Hippert

Der Tag kompakt

Ex-Audi-Chef Stadler angeklagt. Die Staatsanwaltschaft München II hat gegen Rupert Stadler sowie drei weitere Manager und Techniker Anklage wegen ihrer Rolle in der Diesel-Affäre erhoben. Die Anklage ist sehr umfangreich. Es könnte zu einem großen Prozess kommen, in dem die Diesel-Affäre bei Audi, VW und Porsche bis ins kleinste Detail aufgearbeitet wird. Zur Meldung von Klaus Ott. Die Anklage gegen Stadler erinnert daran, dass die Branche aus dem Abgasskandal kaum gelernt hat. Die Konzerne stehen erst am Anfang der Aufarbeitung, kommentiert Max Hägler.

Pfund verliert seit Johnsons Amtsantritt an Wert. Die Währungshändler an den Finanzmärkten fürchten den bekennenden Brexit-Fan Boris Johnson, dessen Regierung sich auf einen Austritt Großbritanniens aus der EU ohne Vertrag vorbereitet. Die britische Währung hat jeweils mehr als zwei Prozent zum Euro und zum Dollar verloren. Die Details von Stephan Radomsky. Britische Firmen müssen sich auf das Schlimmste vorbereiten, kommentiert Björn Finke.

Experten warnen vor Gesundheitsgefahren durch Palmöl. Bei der Produktion von Palmöl entstehen kritische Fettsäureester, die die Weltgesundheitsorganisation als möglicherweise krebserregend einstuft. Vor allem Kinder laufen Gefahr, durch den Konsum von Palmöl bestimmte, für sie schädliche Grenzwerte zu überschreiten. Zum Bericht von Berit Uhlmann

Migranten dürfen Schiff der italienischen Küstenwache verlassen. Fünf EU-Staaten, darunter Deutschland, sowie einige kirchliche Einrichtungen in Italien, haben sich bereit erklärt, die hundert Menschen aufzunehmen. Dies bestätigte der italienische Innenminister Salvini. Dieser hatte zuvor dem Schiff seiner Küstenwache die Einfahrt in einen italienischen Hafen so lange untersagt, bis andere Staaten sich zur Aufnahme bereiterklärten. Zur Nachricht

Bundesregierung lehnt "kalte Pyrotechnik" ab. Dabei handelt es sich um Feuerwerkskörper, die beim Abbrennen deutlich weniger Hitze erzeugen. Statt der üblichen bis zu 2500 Grad, erreichen sie nur noch eine Höchsttemperatur von 200 Grad. In anderen Ländern ist "kalte Pyrotechnik" erprobt, in Deutschland bleibt sie jedoch wohl weiterhin verboten. Bei Polizei und Feuerwehr sind die Widerstände gegen jede Form von Pyrotechnik nach wie vor groß. Doch die Vereine fordern effektive Lösungen. Zum Artikel von Christian Ruf

3 aus 24 - Meistempfohlen heute

Die EZB braucht dringend einen Schuss vor den Bug. Den Schaden, den die EZB unter ihrem Chef Mario Draghi in Deutschland anrichtet, ist bald größer als der Nutzen für Europa. Die Verfassungsrichter sollten ihr klar die Grenzen aufzeigen, kommentiert Marc Beise.

Wipp, wipp, hurra. Drei pink eingefärbte Wippen schieben sich durch den Grenzzaun zwischen den USA und Mexiko. Das transnationale Kunstprojekt an der Südgrenze der USA zeigt: Was man auf der einen Seite tut (wippen), hat Folgen auf der anderen Seite (wippen). Zum Bericht von Gerhard Matzig

Niemand darf sich an den Politikstil von Johnson und Trump gewöhnen. Die beiden Regierungschefs sind wie eine Massenkarambolage: Niemand kann die Augen davon wenden, die Katastrophe entfaltet ihre hypnotische Kraft. Nun ist es an Demokraten, diesen politischen Albtraum zu stoppen, kommentiert Stefan Kornelius.

SZ-Leser diskutieren​

Kurz, FPÖ und Ibiza - schnell vergessen? "Für den Weg zurück an die Macht begeht Kurz denselben Fehler erneut", schreibt Timka, "- wieder macht er den halbseidenen Ehrenmännern von der FPÖ schöne Augen. Ob das mal gut geht? Wenn nicht, dann wird er sich wohl kaum noch einmal so leicht aus der Affäre stehlen können. Frei nach dem Sprichwort: Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me." Ossi findet: "Strache war nach diesem Video nicht mehr trag- und haltbar. Aber deshalb die ganze Regierung platzen zu lassen, war schon grenzwertig. Wie es in Österreich weitergeht, entscheiden die österreichischen Wähler. Meine Prognose lautet, die haben zu Weihnachten wieder die gleiche Regierung wie zu Ostern." Diskutieren Sie mit.