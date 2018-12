7. Dezember 2018, 17:29 Uhr SZ Espresso Kramp-Karrenbauer neue CDU-Vorsitzende, Merkels Abschied, Falschgeld-Razzien in ganz Europa

Christian Democratic Union party congress in Hamburg Annegret Kramp-Karrenbauer waves next to German Chancellor Angela Merkel after being elected as the party leader during the Christian Democratic Union (CDU) party congress in Hamburg, Germany, December 7, 2018. REUTERS/Kai Pfaffenbach

Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Christian Simon

Der Tag kompakt

Annegret Kramp-Karrenbauer ist neue Parteivorsitzende der CDU. Die Stichwahl zwischen ihr und Friedrich Merz entscheidet sie knapp mit 51,7 Prozent der Stimmen für sich. Zur Meldung. Die Wahl ist der Höhepunkt in Kramp-Karrenbauers politischer Karriere, die 1981 mit dem Eintritt in die Saar-CDU begann. Markus C. Schulte von Drach erzählt ihren Werdegang in Bildern. Die CDU hat sich nicht für eine Revolution, sondern für einen kontrollierenden Neuanfang entschieden, kommentiert Stefan Braun.

Angela Merkel verabschiedet sich als CDU-Vorsitzende. Ihre letzte Rede als Parteichefin wird von den Delegierten begeistert beklatscht. Sie formuliert der Partei ein Vermächtnis: "Wir Christdemokraten grenzen uns ab, aber wir grenzen niemals aus." Von Stefan Braun. In einem Gastbeitrag zieht die Schriftstellerin Thea Dorn eine persönliche Bilanz der Merkel-Jahre. Hier nachlesen

Bundespräsident Steinmeier besucht China. Peking hat Kontrolle und Überwachung des Internets massiv ausgeweitet. Frank-Walter Steinmeier erinnert deshalb vorsichtig an die Menschenrechte - und an Karl Marx als Humanisten. Sechs Tage lang ist das deutsche Staatsoberhaupt in China unterwegs. Von Lea Deuber

Start des schnellen Mobilfunks in Gefahr. Politiker von Union und SPD wollen die Mobilfunknetz-Betreiber dazu zwingen, im ländlichen Raum eine Art Roaming zu ermöglichen. Die Betreiber sehen das kritisch - und die Bundesnetzagentur teilt die Bedenken. Der Plan könnte "Rechtsunsicherheiten verursachen und das Auktionsverfahren gefährden". Von Markus Balser

Falschgeld-Razzien in ganz Europa. Ein 32-jähriger Österreicher soll selbst produzierte Zehn-, 20- und 50-Euro-Noten in den Zahlungsverkehr gebracht haben. Bei einer europaweiten Razzia machte die Polizei Jagd auf mutmaßliche Käufer, es gab 300 Durchsuchungen. Von Martin Bernstein

3 aus 24 - Meistempfohlen heute

Petition gegen Spahns Psychotherapie-Neuregelung. Patienten, die eine Psychotherapie benötigen, sollen erst von einem Experten begutachtet werden. Etwa 70 000 Unterzeichner haben sich in einer Petition gegen das Vorhaben gewandt. Von Kristiana Ludwig

Bayers Kahlschlag geht auf Kosten der Allgemeinheit. Der Konzern hat sich mit dem Kauf von Monsanto übernommen - und leert nun die Alterskasse, bis jungen Menschen nur Brosamen bleiben, kommentiert Alexander Hagelüken

"Ich habe mich wirklich widerlich benommen, keine Frage". Im Mitschnitt einer Diskussionsrunde in München wirkt der Kurator Kasper König unvorbereitet und verfällt in einen dubiosen Monolog über "Typen in Kreuzberg". Von Catrin Lorch

SZ-Leser diskutieren​

Für wen müssen Städte mehr Platz schaffen? "Für effektive Mobilität," meint fmraaynk: "Da fällt das heutige Auto leider raus." Mit anderen SZ-Lesern diskutiert er über Verkehr in Innenstädten und notwendige Priorisierungen. "Mit mehr ÖPNV und weniger Autoverkehr wären die Städte nicht nur leiser, sondern auch sauberer," meint Neo-Atlan. Leser BazVegaz analysiert lieber die Ursachen des Platzmangels und kommt zu folgendem Schluss: Ein Recht "auf Home-Office, wie in Holland" würde viele Entscheidungen überflüssig machen. Diskutieren Sie mit uns.