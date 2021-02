Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Juri Auel

Coronavirus

Ethikrat: Derzeit keine Lockerungen für Geimpfte möglich. Solange nicht sicher sei, dass diese Menschen andere nicht infizieren können, müsse es weiter Beschränkungen auch für sie geben. Gesundheitsminister Spahn dämpft die Hoffnungen auf schnelle Lockerungen. Sollten sich Geimpfte freier bewegen dürfen als alle anderen, wenn sie deutlich weniger ansteckend sind? Unbedingt, kommentiert Stefan Ulrich. (SZ Plus)

Merkel stellt sich Fragen im Bürgerdialog. Manches, was die Kanzlerin dort sagt, wirkt ziemlich hilflos. Im Herbst hatte sie angekündigt, sie wolle Schulschließungen unbedingt vermeiden. Dann kam es anders. Nun konfrontieren Eltern sie mit ihren Sorgen. Es ist ein intensives Gespräch, berichtet Nico Fried.

"Klein-Ischgl" im Donaubergland. Das Städtchen Mühlheim an der Donau wird nach einem Wanderausflug zum Corona-Hotspot. Nun ist von Lügen der Wanderer die Rede - und von massiven Drohungen. Von Claudia Henzler

Kollektives Tagebuch: Wie sieht Ihr Lockdown-Alltag aus? Seit Wochen ist unser Alltag stark eingeschränkt, das normale Leben ausgesetzt. Und womöglich geht es noch eine Weile so weiter. Wie geht es Ihnen mit Home-Office, Home-Schooling - oder damit, dass das alles gar nicht geht? Schreiben Sie ins kollektive Tagebuch der Krise. Von Sabrina Ebitsch

Was sonst noch wichtig war

Kramp-Karrenbauer will in den Bundestag. Die Verteidigungsministerin und Ex-CDU-Chefin sagt, sie wolle für das Parlament kandidieren. Zuletzt hatte sie ihre Zukunft offengelassen. Zur Meldung

Elektronische Fußfesseln verstoßen nicht gegen das Grundgesetz. Wenn die Fußfesseln eingesetzt werden, um Straftäter nach der Haft zu überwachen, greife das zwar in Grundrechte ein - das sei als Schutzmaßnahme aber gerechtfertigt, urteilt das Bundesverfassungsgericht.

Deutsche Bank erzielt erstmals seit 2014 wieder Gewinn. Trotz der Corona-Krise hat Deutschlands größtes Geldhaus im vergangenen Jahr 624 Millionen Euro Gewinn gemacht. Nach vielen Verlustjahren spült vor allem das Investmentbanking Geld in die Kassen. Zum Text

Belgisches Gericht verurteilt iranischen Diplomaten wegen Anschlagsplan. Der Iraner Assadollah A. war an der Botschaft in Wien akkreditiert. Laut einem Gericht in Antwerpen plante er aber Anschläge auf Regimegegner in Europa. Das Urteil - 20 Jahre Haft - dürfte die Spannungen mit Iran verschärfen. Von Paul-Anton Krüger

McKinsey kauft sich in US-Opioidskandal frei. Als die Suchtgefahr des Schmerzmittels Oxycontin längst bekannt war, riet die Beratungsfirma zu noch mehr Verkäufen. Jetzt folgt die Millionen-Quittung. Von Claus Hulverscheidt

In eigener Sache: Solarunternehmer scheitert mit Millionenklage gegen die "Süddeutsche Zeitung". Das Oberlandesgericht Nürnberg erklärt, die SZ habe "nicht pflicht- und rechtswidrig" gehandelt, als sie über seine Firma berichtete. Die Entscheidung des OLG Nürnberg hat über den konkreten Fall hinaus weitgehende Auswirkungen auf den investigativen Journalismus in Deutschland - denn das Gericht stellte klar heraus, an was sich Journalisten halten müssen, wenn sie über einen bestehenden Verdacht berichten. Von Annette Ramelsberger

3 aus 24 - Meistempfohlen heute

Raus aus der roten Zone. Knallharter Lockdown? Das Virus laufen lassen? Weiter auf Sicht fahren? Es gibt viel bessere Ideen für eine Rückkehr zu einem halbwegs normalen Leben. Von Hanno Charisius (SZ Plus)

"Wütende junge Männer, wie in den Sechzigerjahren". Die Soziologin Jacquelien van Stekelenburg erklärt, warum Proteste gegen die Corona-Maßnahmen wie in Rotterdam in nächtelange schwere Krawalle ausarteten. Interview von Thomas Kirchner

Warum das neue Urheberrecht alle angeht. Die EU-Urheberrechtsreform löste heftige Proteste aus. Für die deutsche Umsetzung interessiert sich jedoch kaum jemand. Doch dieses Gesetz wird das Netz verändern. Die wichtigsten Fragen und Antworten, aufgeschrieben von Simon Hurtz.

SZ-Leser diskutieren​

Derzeit keine Lockerungen für Geimpfte - die richtige Entscheidung? Dass sich der Deutsche Ethikrat dafür ausgesprochen hat, die Freiheitsbeschränkungen für Geimpfte vorerst beizubehalten, halten viele Leserinnen und Leser für richtig: "Es ist grundsätzlich zu begrüßen, wenn man mal rechtzeitig Überlegungen anstellt", schreibt Ich_denke. Alias_Canetti mahnt zur Geduld: "Kein Grund, sich jetzt schon zu echauffieren. Oder die Hygieneregeln zu ignorieren. Die Virenlast nach der spezifischen Impfung muss wahrscheinlich systematisch getestet werden, bevor man eine pauschale Freigabe der Einschränkungen beantworten kann." Diskutieren Sie mit.