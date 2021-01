Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Julia Bergmann

Das Wichtigste zum Coronavirus

EU-Behörde empfiehlt Freigabe für Astra Zeneca-Impfstoff. Eine Altersobergrenze nennt die Europäische Arzneimittel-Agentur nicht. Sie weist aber darauf hin, dass es noch nicht genügend Daten über die Wirksamkeit des Astra-Zeneca-Präparats bei älteren Menschen gebe. Nachdem es zuletzt zum Streit der EU mit Astra Zeneca um Impfstofflieferungen gekommen war, fordert Kommissionschefin von der Leyen Aufklärung vom Hersteller, berichten Björn Finke und Matthias Kolb.

Übersterblichkeit 2020 zeigt, wie tödlich das Virus ist. Das Statistische Bundesamt legt Zahlen zu den Todesfällen im vergangenen Jahr vor. Auf dem Höhepunkt der zweiten Welle im Dezember sind nach vorläufigen Ergebnissen in Deutschland 29 Prozent mehr Menschen gestorben als im Durchschnitt der vier Vorjahre (SZ Plus). Bereits im November lagen die Sterbefallzahlen zwölf Prozent über dem Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2019, wie das Amt in Wiesbaden berichtete. Aktuelle Meldungen aus Deutschland

Einreise nach Deutschland "nur in absoluten Ausnahmefällen". Um Deutschland vor der Verbreitung gefährlicher Coronavirus-Varianten zu schützen, beschließt die Bundesregierung einen Einreisestopp aus Großbritannien, Irland, Portugal, Südafrika und Brasilien. Dieser gilt von Samstag an. Die Zahl der Länder, aus denen nicht mehr nach Deutschland eingereist werden darf, dürfte sich aber schon in Kürze verlängern. Das Beförderungsverbot zielt nicht auf Individualreisende, sondern auf ihre Beförderer, schreibt Constanze von Bullion.

Außerdem wichtig

Nachrichten kompakt

Bafin-Chef muss nach Wirecard-Skandal gehen. Das Bundesfinanzministerium setzt Bafin-Präsident Felix Hufeld vor die Tür. Man sei einvernehmlich zu dem Entschluss gekommen, dass es einen personellen Neustart an der Spitze der Finanzaufsichtsbehörde geben sollte, teilte das Ministerium am Freitag mit. Zuvor hatten Union und FDP personelle Konsequenzen gefordert, wie Cerstin Gammelin und Meike Schreiber berichten.

Alstom kauft Bombardier - und hängt damit Siemens ab. Konzernchef Henri Poupart-Lafarge über die bevorstehende Sanierung deutscher Standorte, lahme ICEs der Konkurrenz aus München und virenresistente Züge der Zukunft. Zum Interview von Leo Klimm

Shell muss Bauern in Nigeria entschädigen. Das Unternehmen sei haftbar für Verseuchungen durch Öl-Lecks 2004 und 2005, stellte das Berufungsgericht in Den Haag am Freitag fest. Die Höhe der Entschädigung muss später bestimmt werden, berichtet Thomas Kirchner.

3 aus 24 - Meistgelesen heute

SZ Plus "Ein Gin Tonic müsste 20 Euro kosten." Wenn Sandra Forster in München ein neues Restaurant oder einen Club eröffnet, stehen die Leute Schlange. Ein Gespräch über Kontrollverlust, Angst vor der Pleite und ätzende Gäste. Interview von Lea Hampel und Nakissa Salavati

Wie ein Haufen Kleinanleger Hedgefonds-Magnaten demütigt. Profi-Anleger wetteten auf den Absturz der Aktie von Gamestop, einem Videospiel-Händler. In einem Online-Forum sahen Kleinanleger die Sache anders. Nun steht die Börse Kopf. Von Jannis Brühl und Harald Freiberger

Scheuers peinliche Hybris. Der Bundesverkehrsminister ist eindeutig ungeeignet für sein Amt. Kommt der CSU-Politiker dennoch ungeschoren davon? Es würde das Vertrauen in die Politik erschüttern. Kommentar von Markus Balser

SZ-Leser diskutieren​

Corona-Mutanten: Ihre Meinung zu Einreisestopps aus betroffenen Ländern? Schlagobers sieht keine Notwendigkeit dafür, die Grenzen zu schließen: "Eine doppelte Teststrategie, wie sie seit Sonntag für Hochrisikogebiete gilt, ist doch völlig ausreichend und zumindest bei Flügen gut zu kontrollieren." Werano hält Einreisestopps für "Aktionismus in Reinstform": "Wir machen unsere Grenzen dicht, so, als ob sich Mutanten durch geschlossene Grenzen aufhalten ließen." Tharunfamilie schreibt: "Klar macht das Sinn, die Zureise aus stark betroffenen Ländern zu unterbinden, soweit das überhaupt möglich ist. Aber es ist nur ein Behelf, denn wir haben die Mutationen ja schon im Lande und werden sicherlich auch noch eigene Mutationen hervorbringen - siehe Dänemark." Diskutieren Sie mit uns.