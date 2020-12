Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Anna Ernst

Was wichtig ist

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident entlässt Innenminister Stahlknecht. Nach dem Widerstand der CDU gegen die geplante Erhöhung des Rundfunkbeitrags in dem Bundesland entlässt Haseloff seinen Minister. Dieser hatte zuvor gesagt, eine Minderheitsregierung der CDU sei denkbar. Zur Meldung

Günther: "Völlig ungerechtfertigte Kritik". Donnerstagnachmittag, ein Telefonat mit Daniel Günther: Der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein über seinen Corona-Sonderweg, den Krach in der CDU und das anschwellende Drama in Sachsen-Anhalt. Interview von Peter Burghardt und Detlef Esslinger (SZ Plus)

Acht Jahre Haft für Österreichs Ex-Finanzminister. Früher war Karl-Heinz Grasser Mitglied von Jörg Haiders "Buberlpartie" und bekannt für sein glamouröses Leben. Nun wurde er in einem der größten Korruptionsprozesse Österreichs schuldig gesprochen. Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass Grasser durch Untreue, Geschenkannahme und Beweismittelfälschung der Republik Österreich Schaden verursacht hat. Aus Wien berichtet Leila Al-Serori

Deutsche Top-Diplomatin wird OSZE-Generalsekretärin. Helga Schmid war eine wichtige Unterhändlerin der EU beim Atomabkommen mit Iran. Nun soll sie die Geschicke der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa maßgeblich leiten. Zur Meldung

Amokfahrer von Trier fuhr mit 81 km/h durch die Fußgängerzone. Das ergibt eine Auswertung der Polizei, die noch weitere Details zu der Tat in Trier veröffentlichte. Fünf Menschen sind gestorben. Die bekannte Zahl der Verletzten hat sich auf 24 erhöht. Mehr dazu

Das Wichtigste zum Coronavirus

Spahn pocht auf striktere Einhaltung der Hygienekonzepte in Pflegeheimen. Der Gesundheitsminister sagt, es seien 90 000 Pakete mit FFP2-Schutzmasken auf dem Weg. Auch Deutschland werde davon betroffen sein, dass der Pharmakonzern Pfizer zunächst weniger Corona-Impfstoff ausliefern kann. Die Meldungen aus Deutschland im Überblick

Biontech und Pfizer: Zwischen Hoffnung und Fakten. Wie viele Dosen des Corona-Impfstoffs von Pfizer und Biontech können in diesem Jahr ausgeliefert werden? Das Wall Street Journal berichtete, Pfizer könne in diesem Jahr nur 50 Millionen Impfstoffdosen ausliefern, das sei etwa die Hälfte der "ursprünglich" geplanten Menge. Biontechs Aktienkurs sank um vier Prozent, auch der Kurs von Pfizer büßte spürbar ein. Von Elisabeth Dostert

Gepanzerte Weihnacht in Italien. So viele Menschen sterben an Corona wie noch nie - deshalb hat die Regierung in Rom nun ein Dekret für die Festtage erlassen, in dem so viele Verbote vorgesehen sind, dass nichts sein wird wie sonst. Von Oliver Meiler (SZ Plus)

Außerdem wichtig:

3 aus 24 - Meistempfohlen heute

Justizministerium verbannt eine Trump-Vertraute aus dem Gebäude. Sie soll versucht haben, Druck auf Mitarbeiter auszuüben, um sensible Informationen über angeblichen Wahlbetrug und andere Angelegenheiten zu erhalten. Nun darf sie die Behörde nicht mehr betreten. Blog zur US-Wahl

Arsène Wenger hat es geahnt. Kommt der Brexit, gelten neue Transfer-Regeln für englische Vereine: Zugänge aus anderen Ländern benötigen eine Arbeitserlaubnis - und manche Trainergeschichten wären kaum noch möglich. Von Sven Haist

"Ich habe mich damals gefragt: Wer bin ich denn jetzt noch?" Zehn Jahre nach seinem Unfall bei "Wetten, dass..?" spricht Samuel Koch über den Promi-Bonus - und sein Leben als Schwerbehinderter in einer Leistungsgesellschaft. Interview von Franziska von Malsen

SZ-Leser diskutieren​

Brauchen wir die "Vereinigten Staaten von Europa"? Wir brauchen mehr Europa, findet SZ-Autor Thomas Kirchner. Aber nicht überall. Stimmen SZ-Leserinnen und -Leser zu? Wäre es nicht sinnvoll ein weiteres Bündnis mit einigen "Kernstaaten" einzugehen, fragt ein Leser. Und liege das Hauptproblem nicht darin, dass man oft versucht habe, Differenzen mit Geld zu kitten, merkt eine weitere Leserin an. Zur Nachlese des Live-Autorengesprächs