Nachrichten am Morgen - die Übersicht für Eilige

Was wichtig ist und wird.

Von Matthias Kohlmaier

Was wichtig ist

Republikaner distanzieren sich wegen "Proud Boys"-Äußerung von Trump. Selbst republikanische Senatoren fordern vom US-Präsidenten, klarzustellen, dass es sich bei der Gruppierung um eine "rassistische Organisation" handelt. Trump selbst erklärt sich derweil zum Sieger des TV-Duells gegen Biden. Weitere Nachrichten zur US-Wahl

EU-Kommission plant schärfere Vorschriften gegen gefährliche Chemikalien. Die Initiative soll zudem Anreize für die Entwicklung harmloser Alternativen setzen. Doch aus den Generaldirektionen für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit sowie Binnenmarkt und Industrie kommt Widerstand. Von Björn Finke

Tokioter Börse bleibt wegen technischer Probleme geschlossen. Am Donnerstagmorgen ist ein Problem bei der Datenübermittlung aufgetreten, Handelsaufträge können nicht verarbeitet werden. Es ist der größte Systemausfall seit 2005. Zur Nachricht

AfD-Parteichef Meuthen will nicht für den Bundestag kandidieren. Das ist eine Vorentscheidung im Machtkampf der Parteiführenden um die Spitzenkandidatur zur Bundestagswahl. Vermutlich wird sich dafür Co-Vorsitzende Weidel in Stellung bringen. Jens Schneider erkennt in Meuthens Vorgehen ein fatales Signal.

FC Bayern gewinnt deutschen Supercup. Dank eines spektakulären Kimmich-Tores zum 3:2 gegen den BVB sichert sich der FC Bayern den fünften Titel im Jahr 2002. Beiden Teams ist anzumerken, dass sie nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte sind, schreibt Christof Kneer.

Deutsch-kurdische Sängerin Hozan Canê überraschend freigelassen. Die Sängerin war vor mehr als zwei Jahren wegen angeblicher Mitgliedschaft in der PKK in der Türkei inhaftiert worden. Sie darf das Land aber nicht verlassen. Zur Meldung

Die News zum Coronavirus

Bundesregierung stuft Belgien als Risikogebiet ein. Neben dem Land werden auch Island und einzelne Regionen in neun weiteren europäischen Ländern als Risikogebiete eingestuft. Das Robert Koch-Institut aktualisiert seine Risikoliste entsprechend und nimmt mit Wales und Nordirland erstmals auch Teile Großbritanniens auf. Für den Fall hoher Infektionszahlen bereitet Spaniens Regierung die Abriegelung großer Städte vor. Mehr Informationen

Erneut mehr als 2500 Neuinfektionen in Deutschland. Damit übersteigt die Zahl der Neuinfektionen diesen Wert bereits zum zweiten Mal binnen einer Woche. Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, lag in Deutschland laut Lagebericht des Robert Koch-Instituts vom Mittwoch bei 0,96 (Vortag: 1,12). Weitere Nachrichten

Was wichtig wird

Scheuer wird in Maut-U-Ausschuss vernommen. Der Bundesverkehrsminister soll zum ersten Mal vor dem Untersuchungsausschuss des Bundestags zur gescheiterten Pkw-Maut aussagen. Scheuer steht schwer unter Druck, weil er Verträge zur Maut schloss, bevor Rechtssicherheit bestand. Dabei geht es um seine politische Zukunft, schreibt Markus Balser.

Bundestag will Untersuchungsausschuss zum insolventen Finanzdienstleister Wirecard einsetzen. Im Juni hatte Wirecard Luftbuchungen von 1,9 Milliarden Euro eingeräumt. Der Schaden für die kreditgebenden Banken und Investoren könnte sich auf 3,2 Milliarden Euro belaufen. Der U-Ausschuss soll klären, inwiefern die Bundesregierung und Behörden über Vorkommnisse bei Wirecard informiert waren.

Sondergipfel der EU-Staats- und Regierungschefs. Themen am ersten Tag sollen unter anderem neue Sanktionen gegen Belarus, die Beziehungen der EU zu China sowie der Erdgasstreit im östlichen Mittelmeer und mögliche neue Sanktionen gegen die Türkei sein. Bundeskanzlerin Merkel verweist vor dem Gipfeltreffen auf gemeinsame Werte und Interessen der Mitgliedsländer. Details von Daniel Brössler

Alternative Nobelpreisträger werden bekanntgegeben. Die Right-Livelihood-Stiftung verkündet wie jedes Jahr einige Tage vor der Bekanntgabe der offiziellen Nobelpreise die diesjährigen Preisträger des Right Livelihood Awards. Die Auszeichnungen sind gemeinhin als Alternative Nobelpreise bekannt und werden am 3. Dezember übergeben.

Frühstücksflocke

Die Münchner brauchen ein Corona-Update. Denn ihr Wesen steht im krassen Kontrast zu den Schutzmaßnahmen. Sechs Vorschläge, damit auch zukünftig zumindest a bisserl was immer noch geht. Glosse von Raphael Weiss