Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Matthias Kohlmaier

Was wichtig war

Kreml-Kritiker Nawalny darf nach Deutschland ausgeflogen werden. Zuvor hatten Ärzte im sibirischen Omsk noch mitgeteilt, der schwer erkrankte Oppositionelle sei nicht transportfähig. Die Begründung stieß in Berlin jedoch auf Skepsis. Angehörige waren überzeugt, dass der Kreml dahintersteckt. Auch die Vorsitzende des Menschenrechts-Ausschusses im Bundestag zweifelte. Von Julian Hans und Daniel Brössler

Kalbitz blitzt mit Eilantrag gegen AfD-Ausschluss ab. Damit fällt auch im Machtkampf um die politische Ausrichtung der AfD eine Vorentscheidung. Die äußerst rechte Parteiströmung steht ohne ihren Vordenker da. Die ganze Partei ist angeschlagen, kommentiert Markus Balser.

EXKLUSIV "Der Staat darf nicht einfach zusehen." Ende Juni drohte der Koch und Verschwörungstheoretiker Hildmann öffentlich dem Grünen-Politiker Beck. Ein Gespräch über die Untätigkeit der Sicherheitsbehörden und die Gefahr derartiger Aussagen. Interview von Ronen Steinke

EXKLUSIV "Mit jedem Tag wird Iran modernere Waffen besitzen." Die USA wollen alle UN-Sanktionen gegen Iran wiedereinsetzen. UN-Botschafterin Craft verteidigt diesen Schritt und attackiert die Europäer und die Bundesregierung scharf - die USA "stehen auf der Seite des Guten". Interview von Paul-Anton Krüger (SZ Plus)

Putin fordert Lukaschenko zum Dialog mit dem Volk auf. Der russische Präsident will, dass sein Verbündeter in Minsk die Krise mittels Gesprächen mit den Bürgern löst. Der zeigt daran bislang wenig Interesse. Die Opposition fordert die Arbeiter zum Streik auf. Die Details

Am Ende ein Feuerwerk. Der Parteitag der US-Demokraten war eine virtuelle und eher finstere Inszenierung, aber das passt ja zu diesem Sommer. Über einen zornigen Joe Biden, die Frage, wie Kamala Harris und er gegen Trump gewinnen wollen - und die heimlichen Stars der Veranstaltung. Von Hubert Wetzel und Christian Zaschke (SZ Plus)

Libysche Regierung erklärt Waffenstillstand. Die Streitkräfte seien angewiesen, alle Kampfhandlungen einzustellen, teilte Regierungschef al-Sarradsch mit. Ob das die Lage in dem Bürgerkriegsland beruhigen kann, ist ungewiss. Zur Nachricht

Coronavirus

NRW-Minister Stamp will Karnevalsumzüge absagen. Laut dem stellvertretenden Ministerpräsidenten (FDP) soll das Verbot für alle NRW-Karnevalsumzüge in der kommenden Session gelten. Das Robert Koch-Institut meldet derweil für den Donnerstag 1427 neue Corona-Infektionen in Deutschland. Weitere Nachrichten aus der Bundesrepublik

Polen verzeichnet Höchstwert bei nachgewiesenen Neuinfektionen. In dem Land haben sich binnen 24 Stunden 903 Menschen neu mit Covid-19 infiziert. Kanzlerin Merkel will erneute Grenzschließungen innerhalb der EU vermeiden. Die Nachrichten aus aller Welt

Remdesivir kann auch mittelschwer Erkrankten helfen. Der Wirkstoff Remdesivir gilt als Hoffnung im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Eine Studie sieht nun positive Effekte bei mittelschweren Verläufen - doch die Ergebnisse sind nicht eindeutig. Zur Meldung

3 aus 24 - Meistempfohlen heute

Klimaaktivistinnen fordern Merkel auf, Verantwortung zu übernehmen. Nach ihrem Gespräch mit der Kanzlerin erklären Thunberg, Neubauer, de Wever und Charlier, Merkel habe versprochen "zu versuchen mutiger zu sein". Von Jana Anzlinger

Lesbische Paare sollen eigene Kinder nicht mehr adoptieren müssen. Justizministerin Lambrecht plant eine Reform des Sorgerechts für lesbische Paare. Der Entwurf greift an mancher Stelle allerdings zu kurz - und macht es vor allem den Vätern schwer. Von Wolfgang Janisch

"Das muss jede Frau für sich entscheiden." Eine Prostituierte in Hannover über ihre Lebensumstände in Corona-Zeiten, ihre Kunden - und die Frage, ob Sexarbeit unwürdig ist. Interview von Roland Preuß

SZ-Leser diskutieren​

Was halten Sie von Joe Biden? Die meisten Leser halten Joe Biden für den richtigen Kandidaten gegen Trump. Leser Maturin fasst es zusammen: "Die Demokraten wollten also einen Kandidaten aufstellen, der für eine möglichst breite Schicht nicht unwählbar ist. Dass das Ergebnis dann außerordentlich langweilig aussieht, sollte niemanden überraschen." Wachsein sieht das als Pluspunkt, denn dass "Biden wohl niemanden begeistert oder aufregt, ist vielleicht gerade das Beste, was in dieser Situation nötig ist". Jennerbier hätte sich lieber "eine starke Frau" als Kandidatin gewünscht, drückt Biden aber die Daumen. Startbahnruhrgebiet hält Biden für einen hochqualifizierten Kandidaten, trotzdem macht ihn dessen "hohes Alter skeptisch". Diskutieren Sie mit.