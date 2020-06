Markus Braun war am Freitag als Vorstandschef bei Wirecard zurückgetreten.

Nachrichten kompakt

Wirecards Substanz schmilzt vor aller Augen dahin. Der Zahlungsdienstleister räumt ein, dass es einen Großteil des Firmenvermögens gar nicht gibt. Nun stehen etliche Tatbestände im Raum, die mit hohen Strafen belegt sind. Von SZ-Autoren (SZ Plus)

Seehofer: "Wir schützen die, die uns schützen." Der Bundesinnenminister verurteilt die sich häufende Gewalt gegen Polizisten und Rettungskräfte. Außerdem fordert er bezüglich der Krawalle in Stuttgart "harte Strafen" für die Täter. Auch Bundespräsident Steinmeier stellt sich hinter die Polizeibeamten. Durch Mauern der Behörden ist dem Hass nicht beizukommen, kommentiert Constanze von Bullion.

EXKLUSIV So wollen die Grünen die Hartz-IV-Sätze verändern. Die Partei will Hartz-IV-Empfänger näher an die gesellschaftliche Mitte rücken: mit neu berechneten, höheren Regelsätzen und einem Existenzminimum. Von Henrike Roßbach

Landrat Sack ist Ersatzmann für Amthor. Nach dem Rückzug des Bundestagsabgeordneten als Kandidat für den Landesvorsitz, wird die Nordost-CDU den kommenden Wahlkampf womöglich mit einem Kommunalpolitiker an der Spitze bestreiten. Zur Meldung

"Götterdämmerung" für den MAD. Der interne Bundeswehr-Geheimdienst steht nach Affären um rechtsextreme Soldaten in der Kritik. Schaut der Dienst wirklich genau hin? Die Grünen zweifeln mittlerweile an seiner Existenzberechtigung. Von Ronen Steinke

Bundesliga: Sat 1 sichert sich Teil der Liverechte. Es gibt eine Überraschung bei der Vergabe der TV-Rechte für die Fußball-Bundesliga. Sat 1 darf neun Spiele im Free-TV zeigen. Zur Nachricht

Coronavirus

Es geht um die Wurst. Mehr als tausend Covid-19-Infizierte, ganze Wohnviertel abgeriegelt: Erschrocken schauen die Deutschen auf das Gemetzel in den Schlachthöfen von Tönnies. Doch bei einem Kilo Grillrippe für 4,44 Euro können viele nicht nein sagen. Von Jana Stegemann, Lina Verschwele und Christian Wernicke (SZ Plus)

Erfolg durch Ausbeutung. Nach dem Corona-Chaos in seinem Betrieb geriert sich Clemens Tönnies plötzlich als Macher, der die Fleischbranche verändern will. Das hätte er schon vor Jahren tun können, kommentiert Elisabeth Dostert.

Warum es immer wieder zu Ausbrüchen in Schlachthöfen kommt. Niedrige Temperaturen begünstigen die Verbreitung und Übertragung von Sars-CoV-2. Die körperlich anstrengende Arbeit und der oftmals geringe Abstand tragen zur schnellen Übertragung bei. Die Zustände in Schlachthöfen könnten im Kleinen zeigen, was eine zweite Welle im Winter bewirkt. Von Werner Bartens

Regierung: Lufthansa-Paket wird nicht nachverhandelt. Was hat Großaktionär Thiele mit der Lufthansa vor? In Berlin traf er Wirtschafts- und Finanzminister. In drei Tage stimmen die Aktionäre der Lufthansa auf einer außerordentlichen Hauptversammlung über das Paket ab. Meldungen zu Corona und der Wirtschaft

3 aus 24 - Meistempfohlen heute

"Ein Staat im Staat." Die Arbeitsbedingungen in vielen Fleischbetrieben sind ein Problem, nun leiden Arbeiter auch noch unter wachsendem Rassismus. Zwei Tönnies-Mitarbeiter berichten. Von Lina Verschwele

"Du wirst es bereuen, keine Kinder bekommen zu haben...!" Warum gewollte Kinderlosigkeit vor allem bei Frauen noch immer nicht akzeptiert wird. Von Melanie Schröder

Ein überaus seltenes Kunstwerk. "White Men Can't Jump" ist mehr als ein Basketball-Film mit grandiosen Basketballszenen. Er ist eine bittersüße Komödie - und eine treffende Milieustudie mit tiefer gesellschaftlicher Bedeutung. Von Jürgen Schmieder

SZ-Leser diskutieren​

Corona-Ausbruch bei Tönnies: Welche Konsequenzen sollten folgen? "Die Causa Tönnies zeigt mit einer schockierenden Deutlichkeit, was selbst in einer sozialen Marktwirtschaft unter dem Aspekt der unternehmerischen Freiheit möglich ist", schreibt Goldi53. "Die heutigen Regeln müssen auf politischer Ebene massiv hinterfragt werden. Wir haben einen Rechtsrahmen, der offensichtlich nicht mehr garantiert, dass es einen Gleichklang zwischen der unternehmerischen Freiheit und den Gemeinwohlinteressen gibt." Greifswalder empfiehlt: "Fleischkonsum einstellen oder zumindest verringern. Auf die Einsicht der Wirtschaft zu hoffen, wäre mehr als blauäugig. Die Politik wird wieder und wieder alle Maßnahmen abschwächen. Scheibchenweise. Daran werden sich die Lobbyisten schon genügend abarbeiten. Letztendlich können nur wir etwas ändern. Es wird dauern, aber es ist möglich!" Diskutieren Sie mit.