Merkel und Macron stellen gemeinsamen Aufbauplan für Europa vor. Er soll besonders von der Corona-Krise betroffenen Staaten bei der wirtschaftlichen Erholung helfen und zusätzlich zu anderen Hilfen nochmals 500 Milliarden Euro umfassen. Ein abgestimmtes Vorgehen der beiden größten EU-Staaten fördert in der Regel die Chancen auf einen Kompromiss aller Mitgliedstaaten.

Nordfriesische Inseln und Halligen für Tagestouristen über Pfingsten gesperrt. Auch an Christi Himmelfahrt gelten Betretungsverbote. FDP-Chef Lindner entschuldigt sich für die Missachtung der Corona-Regeln. Meldungen aus Deutschland im Überblick

Studie analysiert Coronavirus-Ausbruch in Nembro. Die norditalienische Stadt war besonders heftig vom Virus betroffen. Dort gab es auf dem Höhepunkt der Pandemie elfmal so viele Tote wie normalerweise. Die Details

Kalbitz bleibt Mitglied der Brandenburger Landtagsfraktion. Der Rauswurf des Vertreters von Rechtsaußen hat in der AfD einen Machtkampf ausgelöst. Nun ändert die brandenburgische Fraktion eigens ihre Geschäftsordnung, um die weitere Mitgliedschaft des bisherigen Vorsitzenden zu ermöglichen. Die Einzelheiten

Michel Piccoli ist tot. Der französische Schauspieler wurde mit Rollen in Filmen wie "Der diskrete Charme der Bourgeoisie" und "Die Dinge des Lebens" zur Legende und starb nun im Alter von 94 Jahren. Zum Nachruf

Deutschland ist Patent-Weltmeister in Sachen E-Mobilität. Geht es nach Patenten, stehen deutsche Konzerne hervorragend da bei Elektroantrieben, Batterieforschung und Autonomem Fahren. Doch die Zahlen sind trügerisch. Von Max Hägler

Microsoft beschwert sich bei deutscher Datenschutzbehörde. Die Berliner Datenschutzbeauftragte rät von Video-Anrufen über Skype und Teams ab. Microsoft wehrt sich - doch was den Datenschutz angeht, bleiben Fragen offen. Von Simon Hurtz

Afrikanische Intellektuelle stellen sich in Antisemitismus-Debatte hinter Achille Mbembe. In einem Brief fordern die 700 Unterzeichner die Entlassung von Felix Klein, Antisemitismusbeauftragter der Bundesregierung. Klein hatte hatte Mbembe Israelfeindlichkeit und die Relativierung des Holocaust vorgeworfen. Mehr dazu

Verschwörungstheorien sind keine Theorien, sondern Idiotien. Und die Grundrechte sind das Beste, was wir haben. Warum man sie nicht den Extremisten überlassen darf. Kolumne von Heribert Prantl

Habeck fordert "Mindestpreis für Tierprodukte". Die Vielzahl an Corona-Infektionen hat eine Debatte über die Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie ausgelöst. Arbeitsminister Heil will in der Branche "aufräumen". Die Regierung hat für heute geplante Beratungen über strengere Regeln verschoben. Zum Text

Es ist naiv zu glauben, dass sich die Wirtschaft schnell erholen wird. Der deutsche Export-Wahn, die mangelhaften Sozialsysteme Südeuropas, der weltweit wachsende Nationalismus: All diese Dinge werden durch Corona zu großen Problemen. Ein Kommentar von Claus Hulverscheidt

Coronavirus und Daten: Wird die Kurve nach den vielen Lockerungen in den nächsten Tagen, Wochen wieder hoch gehen? Wann sprechen die Zahlen endlich dafür, Kitas und Schulen gänzlich zu öffnen? Wie viel ist der Wert überhaupt wert - solange man immer noch keine verlässliche Dunkelziffer hat? SZ-Autor Christian Endt hat live Leserfragen beantwortet. Die Nachlese