Nachrichten am Morgen - die Übersicht für Eilige

Was wichtig ist und wird.

Coronavirus

Kanada will nicht an Olympischen Spielen in diesem Sommer teilnehmen. "Das ist kein Boykott", heißt es. Bei einer Verschiebung sei man gern dabei. Ähnlich äußert sich auch Australien. Japans Ministerpräsident Abe hält eine Verschiebung der Spiele mittlerweile für möglich. Die Corona-Meldungen im Sport

Ausgangsbeschränkungen für 100 Millionen US-Amerikaner. Immer mehr US-Bundesstaaten greifen zu drastischen Maßnahmen. Der US-Präsident ordnet die Auslieferung von Notlazaretten an und gibt den Einsatz der Nationalgarde frei. In Brasilien müssen 40 Millionen Menschen zu Hause bleiben. Weltweite Meldungen im Überblick

Anne Will" zur Corona-Krise. Corona-Zoff mit Laschet? Söder wiegelt in der Talksendung von Anne Will ab. Die Gastgeberin stichelt unbeeindruckt weiter - und verärgert den bayerischen Ministerpräsidenten. Von Johanna Bruckner

Außerdem wichtig:

Was wichtig ist

Luftige Versprechen zur Geldanlage. Finanzinstitute wissen um die Ängste ihrer Kunden. Deshalb verkaufen sie ihnen immer mehr Produkte, die auch in Krisenzeiten geschützt sein sollen. Doch das sind sie oft nicht, wie sich jetzt zeigt. Von Victor Gojdka und Nils Wischmeyer (SZ Plus)

Was wichtig wird

Kabinett will umfassende Corona-Notpakete beschließen. Im Kampf gegen die Ausbreitung des Virus plant die Bundesregierung große Schutzschirme für Unternehmen, Beschäftigte und Kliniken. Dafür nötig sind umfangreiche Rechtsänderungen. Im Schnellverfahren soll am Mittwoch bereits der Bundestag zustimmen, am Freitag der Bundesrat.

EU-Minister beraten über Corona-Krise. Die EU-Außenminister diskutieren die Rückholaktionen für Hunderttausende im Ausland gestrandete EU-Bürger. Zugleich soll es in der Videoschalte um die geopolitischen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie gehen. Der Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Krise beschäftigt die Wirtschafts- und Finanzminister in einer Schaltkonferenz.

Live-Autorengespräch zum Coronavirus. SZ-Wissensredakteurin Berit Uhlmann wird heute von 14 Uhr an Leserfragen aus dem Bereich Gesundheit/Forschung beantworten. Stellen Sie Ihre Frage hier.

Prozess gegen mutmaßliches Mitglied des rechtsradikalen "Aryan Circle" beginnt. Der angeklagte 23-Jährige soll im Kreis Bad Segeberg einen Mann durch Schläge und gezielte Tritte mit Springerstiefeln so verletzt haben, dass dieser ein Schädel-Hirn-Trauma erlitt und auf der Intensivstation behandelt werden musste. Zwei weitere Personen soll er geschlagen und mit Reizgas verletzt haben.

Frühstücksflocke

Geschenkte Nähe. In jeder Krise passiert auch Gutes, selbst wenn man es nicht immer auf den ersten Blick erkennt. In dieser Kolumne schreiben SZ-Redakteure täglich über die schönen, tröstlichen oder auch kuriosen kleinen Geschichten in dieser vom Coronavirus geplagten Zeit. Von Kurt Kister

Hinweis zur SZ-Berichterstattung über die Corona-Krise Die Situation in Deutschland und der Welt ändert sich durch die Ausbreitung des Coronavirus täglich. Die Süddeutsche Zeitung berichtet mit sehr vielen Reportern, Gesundheits- und Datenexperten sowie Infografikern über die Entwicklungen. Das ist uns wichtig, aber das kostet auch viel Geld. Damit Leser sich laufend informieren können, sind aktuelle Nachrichten über die Corona-Krise, politische und wirtschaftliche Entwicklungen sowie Hintergrundtexte zu gesundheitlichen Fragen auch weiterhin auf unserer Website frei zugänglich. Für Leserinnen und Leser, die sich auch über die aktuellen Nachrichten hinaus informieren wollen, bieten wir ein kostenloses, vierwöchiges Probeabo. Dieses ist jederzeit kündbar. Für alle, die die Süddeutsche Zeitung auch über diese Zeit hinaus digital lesen wollen, gibt es unsere neuen digitalen Abos, z.B. das Basisabo für 9,99 Euro monatlich. Jede Abonnentin und jeder Abonnent der SZ, egal ob digital oder gedruckt, trägt dazu bei, dass wir auch in Zukunft in dieser Qualität über Deutschland, die Welt und die Corona-Krise berichten können - und über all jene Themen, die für unsere Gesellschaft und unser Zusammenleben wichtig sind. Wir brauchen dazu eine starke, fachkundige Redaktion und freuen uns, wenn Sie als Leserinnen und Leser uns dabei unterstützen, indem Sie die SZ abonnieren.