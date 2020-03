Nachrichten am Morgen - die Übersicht für Eilige

Was wichtig ist und wird.

Coronavirus

Chef der Bundesärztekammer warnt vor Überforderung durch Einschnitte im Alltag. Die aktuellen Beschränkungen müssten klar befristet werden, fordert Klaus Reinhardt. Er glaubt nicht, dass die Restriktionen monatelang fortgesetzt werden könnten. Das würde "die Menschen psychisch überfordern". In Freiburg gilt ab Samstag eine eingeschränkte Ausgangssperre. Meldungen aus Deutschland im Überblick

Trump sagt G-7-Gipfel in Camp David ab. Die Staatenlenker der sieben Industrienationen sollen im Juni in einer Videokonferenz zusammenkommen. Spanien schließt alle Hotels. Kalifornien erwartet mehr als 25 Millionen Infektionen und verhängt eine Ausgangssperre. Weltweite Meldungen im Überblick

Scholz: Deutschland kann wirtschaftliche Belastung "sehr lange" durchhalten. Es gehe in der Krise um "sehr, sehr, sehr viel Geld", betont der Finanzminister. Großkonzernen wie der Lufthansa will Scholz notfalls übergangsweise mit einer Beteiligung des Staates helfen. Meldungen aus der Wirtschaft im Überblick

Außerdem wichtig:

Was wichtig ist

Joe Kaeser gibt Führung bei Siemens ab. Den Posten als Vorstandsvorsitzender soll im nächsten Jahr der bisherige Vize Roland Busch übernehmen. Auch der Chef der Energiesparte hört auf - und das nur wenige Monate vor dem geplanten Börsengang. Hinter den Kulissen herrscht Uneinigkeit über die weitere Strategie, schreiben Caspar Busse und Thomas Fromm.

Indien richtet vier Männer wegen Vergewaltigung und Tötung einer Studentin hin. Die Strafe wurde im Gefängnis Tihar mit dem Strang vollstreckt. Der brutale Missbrauch in einem Bus sorgte 2012 weltweit für Entsetzen. Zum Text von Arne Perras

Was wichtig wird

Bundesverfassungsgericht veröffentlicht Entscheidung zum europäischen Einheitspatent. Das Patent soll automatisch in allen Vertragsstaaten gelten und Unternehmen helfen, Zeit und Geld zu sparen. Ein Anwalt klagt gegen das vorgesehene gemeinsame Patentgericht. Wegen der Verfassungsbeschwerde fertigt der Bundespräsident seit 2017 die deutschen Zustimmungsgesetze nicht aus.

Neues slowakisches Parlament tagt zum ersten Mal. Am Freitag kommt der neugewählte Nationalrat zur konstituierenden Sitzung zusammen. Ab 9 Uhr sollen der Parlamentspräsident und dessen Stellvertreter gewählt sowie die Ausschüsse besetzt werden. Am Samstag will Präsidentin Zuzana Caputova die Regierung des konservativen Wahlsiegers Igor Matovic ernennen.

Frühstücksflocke

Klettertour durch die Küche. Während Quarantäne und Homeoffice bleiben sportliche Aktivitäten auf der Strecke. Doch die Fitness-Not macht erfinderisch. Von Titus Arnu

Hinweis zur SZ-Berichterstattung über die Corona-Krise

Die Situation in Deutschland und der Welt ändert sich durch die Ausbreitung des Coronavirus täglich. Die Süddeutsche Zeitung berichtet mit sehr vielen Reportern, Gesundheits- und Datenexperten sowie Infografikern über die Entwicklungen. Das ist uns wichtig, aber das kostet auch viel Geld.

Damit Leserinnen und Leser sich laufend informieren können, sind aktuelle Nachrichten über die Corona-Krise, politische und wirtschaftliche Entwicklungen sowie Hintergrundtexte zu gesundheitlichen Fragen auch weiterhin auf unserer Website frei zugänglich. Für Leserinnen und Leser, die sich auch über die aktuellen Nachrichten hinaus informieren wollen, bieten wir ein kostenloses, vierwöchiges Probeabo. Dieses ist jederzeit kündbar. Für alle, die die Süddeutsche Zeitung auch über diese Zeit hinaus digital lesen wollen, gibt es unsere neuen digitalen Abos, z.B. das Basisabo für 9,99 Euro monatlich.

Jede Abonnentin und jeder Abonnent der SZ, egal ob digital oder gedruckt, trägt dazu bei, dass wir auch in Zukunft in dieser Qualität über Deutschland, die Welt und die Corona-Krise berichten können - und über all jene Themen, die für unsere Gesellschaft und unser Zusammenleben wichtig sind. Wir brauchen dazu eine starke, fachkundige Redaktion und würden uns freuen, wenn Sie als Leserinnen und Leser uns dabei auch finanziell unterstützen.