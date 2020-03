Coronavirus

EZB beschließt Notfall-Programm in Höhe von 750 Milliarden Euro. Mit umfassenden Anleihenkäufen soll die Euro-Zone vor einer ernsthaften Gefahr durch die Folgen des Virus geschützt werden, heißt es von der Europäischen Zentralbank. Das Programm soll mindestens bis zum Jahresende laufen. Meldungen aus der Wirtschaft im Überblick

Deutschland weitet Einreisebeschränkungen für EU-Bürger aus. Laut Innenministerium dürfen Menschen aus Österreich, Spanien, Italien, der Schweiz, Luxemburg und Dänemark nicht mehr per Flugzeug oder Schiff einreisen. Meldungen aus Deutschland im Überblick

China meldet erstmals keine inländischen Neuinfektionen. Bei neuen Fällen handelt es sich vor allem um zurückkehrende Chinesen. Europa hat China bei den Zahlen der Infizierten und Toten überholt. Weltweite Meldungen im Überblick

Außerdem wichtig:

Was wichtig ist

Seehofer verbietet erstmals Reichsbürger-Gruppe. Polizeibeamte durchsuchten am Donnerstag die Wohnungen führender Mitglieder des Vereins "Geeinte deutsche Völker und Stämme" und einer Teilorganisation. Laut Innenministerium herrsche dort "Rassismus, Antisemitismus und Geschichtsrevisionismus". Zur Nachricht

Angeklagte im ersten Cum-Ex-Strafprozess zu Bewährungsstrafen verurteilt. Das milde Urteil war erwartet worden. Mit der Verurteilung ist aber klar: Die Aktiendeals zulasten des Fiskus waren strafbar, berichten Jan Willmroth und Nils Wischmeyer.

Schweizer Prozess um WM 2006 steht kurz vor der Verjährung. Das Verfahren um die ungeklärten Millionenzahlungen gegen hohe DFB- und FIFA-Funktionäre ist bis zum 20. April ausgesetzt. Am 27. April verjährt das Delikt. Das Gericht attestiert der Arbeit der Ermittler zudem gravierende Mängel. Von Johannes Aumüller

Sony nennt Details der Playstation 5. Die Spielekonsole erhält eine höhere Rechenleistung, mehr Speicher und ein neues Audiokonzept. Offen bleibt, wie das neue Gerät aussieht. Von Caspar von Au

Was wichtig wird

Urteil im Prozess zum Anschlag in Straßenbahn in Utrecht. Gökmen T. hatte vor fast genau einem Jahr in der Straßenbahn das Feuer auf Passagiere eröffnet. Vier wurden getötet, mehrere verletzt. Die Staatsanwaltschaft geht von einer Terrortat aus.

Lufthansa präsentiert Jahresbilanz. Bereits 2019 waren die Gewinne der deutschen Fluglinie um fast 29 Prozent auf 2,03 Milliarden Euro eingebrochen. Durch die Folgen des Coronavirus dürfte Europas umsatzstärkster Luftverkehrskonzern noch tiefer in die Krise rutschen.

Generalsekretär Stoltenberg stellt Jahresbericht der Nato vor. Dabei dürfte das angespannte Verhältnis des westlichen Militärbündnisses zu Russland eine wichtige Rolle spielen. Der Termin findet in Brüssel statt.

Frühstücksflocke

Abschiedsformeln in viralen Zeiten. "Bleibt gesund" oder "Pass auf dich auf": Wenn ein einfaches "Tschüss" nicht mehr auszureichen scheint. Von Veronika Wulf

