Coronavirus

Merkel verkündet "einschneidende Maßnahmen". Wie die Kanzlerin bei einer Pressekonferenz bestätigt, soll das öffentliche Leben in ganz Deutschland weitestgehend eingeschränkt werden. Die neuen Regeln im Überblick. Inzwischen haben sich in Deutschland mehr als 6900 Menschen mit dem Virus infiziert, wie die Meldungen der Bundesländer und des Robert-Koch-Instituts zeigen.

Frankreich verhängt Ausgangssperre. Präsident Macron spricht vom "Krieg" gegen das Virus. Japans Ministerpräsident Abe erklärt, die G7 unterstützten "umfassende" Olympische Spiele. Der Frage, ob eine Verschiebung der Spiele im Raum stehe, weicht Abe aus. Ohio verschiebt die US-Vorwahlen. Die Entwicklungen international im Überblick

Unterstützung bei Arbeitslosigkeit und drohender Insolvenz. Viele Termine beim Jobcenter können nun auch telefonisch abgewickelt werden. Das Justizministerium will überdies Unternehmen besser vor durch das Coronavirus bedingte Insolvenz schützen. Zur Meldung

Außerdem wichtig:

"Hart aber Fair"-Debatte zum Coronavirus. In der Talkshow gehen die Gäste, unter anderen Wirtschaftsminister Altmaier, räumlich auf Abstand, inhaltlich dominiert aber ein konstruktives Miteinander - und das Eingeständnis, dass man auf manche Fragen der Corona-Krise noch keine Antworten hat. Von Luise Checchin

Merkel, Erdoğan und Macron sprechen über Syrien-Krieg und Flüchtlinge. Die drei wollten sich ursprünglich in Istanbul treffen, wegen der Coronaviruskrise wurde das Treffen aber in eine Videokonferenz umgewandelt. Erdoğan hatte sich vergangene Woche bereits in Brüssel mit EU-Kommissionschefin von der Leyen und EU-Ratschef Michel getroffen. Anlass war die Entscheidung des türkischen Präsidenten, Flüchtlinge und Migranten nicht mehr von der Einreise in die EU abzuhalten. Daraufhin kamen Tausende Menschen an die Grenze zu Griechenland.

EU-Staats- und Regierungschefs beraten über Corona-Einreisestopp. Die Schaltkonferenz ist für 17 Uhr geplant. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hatte die Reisebeschränkungen am Montag vorgeschlagen und hofft auf Zustimmung der 27 EU-Staaten. Diese suchen insgesamt weiter nach einer gemeinsamen Linie im Kampf gegen die Ausbreitung der neuen Krankheit Covid-19.

Demokraten-Vorwahlen in den USA. Das Duell der US-Präsidentschaftsbewerber Biden und Sanders geht in die nächste Runde. Abgestimmt wird in drei Bundesstaaten: Arizona, Florida und Illinois. In Ohio hat der Gouverneur die Wahllokale wegen des Coronavirus vom Gesundheitsamt schließen lassen.

Uefa berät über Folgen der Coronavirus-Pandemie. In der Krisensitzung, an der per Vidoekonferenz alle 55 Verbände teilnehmen, geht es um eine Verschiebung bis hin zur möglichen Absage der EM 2020 sowie der Europapokal-Wettbewerbe.

Frühstücksflocke

Abenteuer, Geselligkeit und gutes Aussehen. Vor 50 Jahren begann die Trimm-dich-Bewegung und brachte Millionen zum Sport. Wie Trimmy ein deutscher Held wurde und der Klimmzug zur Königsdisziplin. Von Thomas Hummel

